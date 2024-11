Lecture Zen Résumer l'article

De retour en France après avoir fermé plusieurs de ses bureaux européens, dont celui de Paris en 2023, le constructeur chinois Oppo mise sur le Find X8 Pro, un smartphone haut de gamme commercialisé au tarif de 1 199 euros, pour récupérer sa place de meilleur challenger de Samsung et Apple. Numerama a testé l’appareil pendant une semaine.

Comme tout partenaire de la Ligue des champions qui se respecte, Oppo espère faire une remontada.

Le constructeur chinois, que la France avait découvert en 2018 avec un impressionnant smartphone à caméra rétractable capable de se recharger en 30 minutes, a abandonné le marché français en 2023, malgré une cote de popularité grandissante. Yang Technology SAS, le distributeur exclusif de la marque en France, a fermé brusquement et licencié économiquement l’ensemble de ses employés. Les raisons officielles de cette fermeture ? Un procès avec Nokia, qui l’accusait d’avoir violé plusieurs brevets. Sa disparition a provoqué le retrait des smartphones Oppo des rayons, alors que la marque avait tout fait pour devenir incontournable, avec des produits de très bonne qualité.

En juin 2024, Oppo a fait son grand retour. Le constructeur chinois n’a pas créé de nouvelle structure, mais vend directement ses produits en France. Sa présence est logiquement plus timide qu’il y a deux ans, mais Oppo croit suffisamment au marché français pour tenter de concurrencer les iPhone et Galaxy S avec ses propres appareils haut de gamme. Le Find X8 Pro, un petit monstre technologique commercialisé au tarif de 1 199 euros, en est le parfait exemple. Numerama l’a testé.

7/10 Oppo Find X8 Pro 1 266 € sur Rakuten Marketplace Points forts Appareils photo très polyvalents

Écran magnifique

Recharge ultra-rapide Points faibles Trop d’applications préinstallées

Une interface pas optimisée pour la France

Le prix, très élevé

Des applications partout et une interface pas adaptée à l’Europe : qu’est-il arrivé à Oppo ?

Avant le Find X8 Pro, il y avait eu le Find X5 Pro. Ce smartphone haut de gamme, qu’Oppo avait lancé en France en 2022, était selon notre classement des smartphones le meilleur toutes catégories confondues. Son design surpassait celui de l’ensemble de ses concurrents, la qualité photo était diabolique, la recharge en 35 minutes battait des records et l’autonomie était excellente… L’expérience utilisateur, après des débuts difficiles sur les premiers smartphones Oppo, était enfin au niveau des autres surcouches Android (Samsung, Pixel…). Encore aujourd’hui, le Find X5 Pro est un smartphone que l’on peut recommander sur le marché de l’occasion et du reconditionné.

Le Oppo Find X8 Pro suggère des applications lors de la configuration, dont des arnaques évidentes. // Source : Numerama

Avec son nouveau smartphone, Oppo devrait logiquement faire mieux.

S’il est vrai que le matériel est toujours au haut niveau (voir la seconde partie de ce test), on ne peut malheureusement pas en dire autant du logiciel. Tous les efforts précédemment réalisés semblent s’être évaporés avec la disparition des filiales européennes, qui avaient réalisé un immense travail d’adaptation de ColorOS, la surcouche d’Oppo, à l’Europe.

En 2024, ColorOS semble avoir perdu tout ce qui le rendait simple. Le système d’exploitation de l’Oppo Find X8 Pro joue la carte de l’imitation du iOS d’Apple avec un centre de contrôle dissocié du centre de notifications, des icônes de forme identique, une copie de la Dynamic Island pour afficher des informations autour de la caméra frontale et, parmi les nouveautés, des fonctions déjà vues chez Apple comme les «LivePhoto » (qui ne prennent pas d’espace chez Oppo, étrangement) ou un concurrent d’AirDrop conçu pour échanger des photos avec les iPhone.

On jurerait qu’Oppo est revenu à ses débuts français en 2018, quand il semblait inconscient des exigences du marché français. ColorOS dispose sans doute d’une interface susceptible de séduire une clientèle chinoise, n’est pas assez épuré pour séduire le grand public. Plusieurs menus portent des noms à rallonge, un défaut qu’Oppo avait su corriger entre 2020 et 2023.

L’expérience utilisateur n’est pas digne d’un smartphone vendu plus de 1 000 euros. // Source : Numerama

L’expérience logicielle, malgré une attention particulièrement portée aux animations (qui donnent un grand sentiment de fluidité), est aussi étonnante sur d’autres aspects. Parmi eux :

Par défaut, les photos ajoutent un filigrane « Oppo Find X8 Pro » avec les détails sur le capteur utilisé qu’il faut penser à désactiver manuellement. Un comportement que l’on retrouve chez d’autres marques chinoises, mais que toutes désactivent par défaut en Europe. Pourquoi Oppo a-t-il décidé de revenir en arrière ?

Le magasin d’applications d’Oppo contient plein de fausses applications et recommande même à la première ouverture des copies de ChatGPT, qui vendent des abonnements à un tarif plus élevé que le vrai ChatGPT Plus.

Il y a une vingtaine d’applications préinstallées dont certaines dans des dossiers nommés « Hot Apps » et « Hot Games », ce qui ne fait pas très sérieux. On peut notamment s’interroger sur la nécessité de précharger Temu ou Booking sur un appareil à 1 199 euros.

Plusieurs services optionnels, comme Shelf pour faire des recherches en ligne ou un système de fonds d’écran dynamiques (« Thèmes de flux », ce qui ne veut rien dire), ne sont pas vraiment adaptés à l’Europe. Ils compliquent l’expérience utilisateur inutilement, avec le risque d’être activé accidentellement par un utilisateur novice.

AI Studio, le générateur d’images par intelligence artificielle d’Oppo, utilise un système de jetons pour « acheter » des images. Le service est sympa (même si les données sont envoyées à des serveurs inconnus), mais ce type de modèle économique n’est pas très adapté à un marché comme la France. L’objectif semble d’inciter le client à créer un compte et à revenir souvent pour des jetons gratuits.

La plupart des fonctions IA, comme un générateur de texte, ne sont pas disponibles en français. Oppo n’est pas le seul (Apple Intelligence est aussi en retard), mais c’est dommage.

Ces défauts sont d’autant plus regrettables que le Oppo Find X8 Pro est un très joli smartphone, avec un écran très bord à bord (1,9 mm d’épaisseur). // Source : Numerama

Après quasiment deux ans d’absence sur le marché européen, Oppo semble retomber dans ses travers. Cette « erreur » lui servira probablement de leçon avec, on l’espère, un téléphone plus épuré dans de futures mises à jour (et des successeurs qui remettront l’Europe au premier plan). En attendant, on ne peut qu’être déçu par cette proposition. Surtout à 1 199 euros.

Seule « excès » positif sur le logiciel : la présence d’une application « IR Remote », qui exploite un capteur infrarouge introuvable chez les concurrents pour imiter des signaux de télécommande. Pour le coup, on est plutôt content de l’avoir.

Sans surprise, le matériel est excellent

Du point de vue du matériel, Oppo reste un des meilleurs. Le constructeur chinois, qui s’est illustré ces dernières années comme un pionnier de l’innovation (il était le premier avec de la recharge ultra-rapide, des caméras sous l’écran ou des écrans déroulants), propose un appareil extrêmement complet avec le Find X8 Pro.

Le premier point à saluer est l’autonomie qui, grâce à une batterie de nouvelle génération d’une capacité record de 5 910 mAh, fait du Find X8 Pro un monstre d’endurance sans surpoids (215 grammes, pour 8,24 mm d’épaisseur). Il est rare de terminer la journée sous la barre des 50 %, et ce malgré un écran de 6,78 pouces super lumineux compatible avec les meilleures normes de l’industrie (1-120 Hz, HDR, 1264×2780 pixels, etc.).

Le design du Oppo Find X8 Pro est moins sophistiqué que celui du Find X5 Pro. Le module caméra est immense, avec un dos imitation céramique. // Source : Numerama

La recharge est toujours aussi rapide avec un passage de 0 à 100 % en environ une heure malgré la grande capacité. Seul bémol : le chargeur 80 W n’est pas fourni avec. Rien de grave si on compare au reste de l’industrie, mais quel pourcentage d’utilisateurs en achètera un ? Côté performances, il n’y a pas grand-chose à dire sur la puce MediaTek Dimensity 9400. Oppo tourne le dos à Qualcomm, mais ce processeur est très performant, qui plus est couplé à 16 Go de RAM.

Esthétiquement, le Find X8 Pro divisera sans doute plus que ses prédécesseurs. Son quadruple module caméra circulaire est un peu grossier, même s’il a l’avantage de ne pas faire pencher le smartphone d’un côté lorsqu’il est posé à plat (mais il peut basculer vers le haut si on touche l’écran). On dispose :

d’un ultra grand-angle : 50 Mpix, f/2.0

d’un capteur principal : 50 Mpix; f/1.6

d’un zoom x3 : 50 Mpix, f/2.6

d’un zoom x6 : 50 Mpix, f/4.3.

Pourquoi proposer deux zooms ? Oppo dit vouloir permettre un zoom fluide sans perte de qualité. On peut techniquement obtenir un x4 ou un x5 à partir du x3 sans dégradation importante, ou x2 avec le capteur principal. Oppo, qui ne se refuse rien, propose même un zoom numérique x120 qui, sans surprise, est très décevant. Personne, y compris l’intelligence artificielle, ne peut autant défier les lois de la physique. En revanche, jusqu’à x30-x40, le résultat est très convenable.

Le zoom optique pur du Oppo Find X8 Pro, en x6, est très bon. Il y a beaucoup plus de détails que sur des appareils concurrents. On voit d’ailleurs le filigrane activé par défaut. // Source : Numerama

Le mode nuit du Find X8 Pro est très bon. Les différentes sources de lumière sont parfaitement gérées. Ici, Oppo est toujours très bon. // Source : Numerama

x1, x6 et x120. Les deux premiers exemples sont bons, le troisième est très gadget. Il n’est bon que pour lire de loin. // Source : Numerama

Autre nouveauté matérielle : une touche tactile dédiée à la prise de photo, comme le bouton Camera Control de l’iPhone 16. Il ne s’agit pas d’un vrai bouton, mais d’un emplacement avec un retour haptique, qui donne l’impression d’appuyer quand on le touche. La sensation est amusante, mais moins plaisante que sur un iPhone, qui dispose d’un vrai bouton. En revanche, la gestion du zoom est meilleure chez Oppo. Il y a moins de faux contacts.

Le Quick Button du Oppo Find X8 Pro n’est pas un vrai bouton. C’est assez bizarre visuellement. // Source : Numerama

Au niveau du matériel, le Oppo Find X8 Pro est parmi les meilleurs toutes marques confondues. Les fans de nouvelles technologies, que vise logiquement Oppo avec cet appareil à 1 199 euros, ont toutes les raisons de l’adorer. Il y a évidemment des défauts (on préfère par exemple le capteur d’empreinte ultrasonique de Samsung et Google), mais le produit est globalement excellent.

Le verdict 7/10 Oppo Find X8 Pro Voir la fiche 1 266 € sur Rakuten Marketplace On a aimé Appareils photo très polyvalents

Écran magnifique

Recharge ultra-rapide On a moins aimé Trop d’applications préinstallées

Une interface pas optimisée pour la France

Le prix, très élevé Le retour d’Oppo en France est-il raté ? Oui et non. Si on ne comprend toujours pas pourquoi la marque a décidé de quitter un marché dans lequel elle avait beaucoup investi pour finalement revenir moins d’un an plus tard, on ne peut que constater que les smartphones Oppo ne peuvent faire que du bien à un marché endormi, où Samsung et Apple n’innovent que très peu tous les ans. Oppo a toujours brillé par sa capacité à lancer des technologies indisponibles ailleurs et le Find X8 Pro, avec sa batterie de grande capacité et son bouton tactile, ne déroge pas à la règle. Il s’agit d’un fleuron technologique très plaisant à utiliser, avec un excellent appareil photo et un des meilleurs écrans du marché. Malheureusement, du point de vue du logiciel, Oppo est aujourd’hui très inférieur à Samsung et Apple. ColorOS a besoin d’une simplification et d’une mise en conformité avec les exigences européennes pour ne pas paralyser le retour d’Oppo, qui mérite de réussir. Le Find X8 Pro est un excellent appareil qui ne demande qu’à être meilleur, même si son prix de 1 199 euros peut laisser dubitatif après le précédent retrait d’Oppo du marché français.

