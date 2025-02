Lecture Zen Résumer l'article

Depuis sa séparation de Huawei en 2020, Honor mise sur un positionnement haut de gamme pour devenir le porte-étendard de l’industrie chinoise du smartphone. Le Magic 7 Pro, qu’il commercialise depuis janvier 2025, est peut-être son produit le plus abouti à ce jour.

En 2019, Donald Trump a pris la décision d’inscrire le constructeur Huawei sur liste noire commerciale, le privant ainsi de tout partenariat avec les grands groupes américains. Huawei, qui était sur le point de passer numéro 1 mondial, a vu ses parts de marché s’effondrer. Le grand gagnant de cette opération est Samsung qui, malgré la présence de rivaux comme Gotogle, Oppo ou Xiaomi, a vu son principal ennemi disparaître. Sur le segment haut de gamme, seul Apple vend davantage.

À sa naissance, Honor était la marque « jeune » de Huawei. Le constructeur a depuis pris son indépendance pour échapper aux sanctions américaines et récupérer un accès à Android et aux services Google. Cinq ans après sa vente à un consortium chinois, Honor propose des appareils de plus en plus intéressants à un moment où Samsung donne l’impression de s’endormir. Le Magic 7 Pro, que Numerama a testé pendant deux semaines, est un rival redoutable du Galaxy S25 Ultra. À 1 299 euros, il est aussi un des appareils les plus chers du marché.

Un design extrêmement précurseur

Le design du Honor Magic 7 Pro est remarquable. Si la marque chinoise emprunte sans surprise quelques caractéristiques à ses concurrents (comme la Dynamic Island de l’iPhone avec des animations autour de la caméra frontale), Honor réussit à se distinguer sur plusieurs aspects.

Par exemple, le choix d’une batterie en silicium-carbone affine considérablement l’appareil, malgré une batterie de grande capacité de 5 280 mAh. Honor mise aussi sur un écran légèrement incurvé sur les quatre côtés, alors que le marché tend à tout aplatir. On sent que l’on tient un appareil haut de gamme, ce qui est un vrai point fort.

Le Honor Magic 7 Pro est très fin en main, son épaisseur est surtout au niveau du module caméra. Il utilise des batteries de nouvelle génération, qu’Apple et Samsung devraient adopter fin 2025. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Seule remarque négative : le Honor Magic 7 Pro, quand il fait froid dehors, peut devenir glacial. Son dos devient presque intouchable sans gants, sans doute à cause du revêtement choisi et de l’incurvation de ses bordures. C’est dans tous les cas un faux problème : la plupart des utilisateurs achèteront une coque.

Le dos de l’appareil divisera sûrement plus. Honor fait le choix de loger son triple module caméra dans un immense bloc circulaire avec un anneau à la forme originale, qui n’est pas totalement rond. C’est assez tape-à-l’œil, mais le principal avantage est que le téléphone ne penche pas plus d’un côté que l’autre sur une table.

Le très gros module caméra du Honor Magic 7 Pro. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Le top du hardware : Honor prend de l’avance sur Apple et Samsung

Le Honor Magic 7 Pro nous rappelle beaucoup les smartphones « Ultra » de Samsung, qui ont longtemps réuni les meilleures caractéristiques du marché, en étant les premiers à se précipiter sur chaque nouvelle technologie. Le paradoxe est que Honor propose cet appareil « Ultra » l’année où Samsung donne l’impression de ne plus suivre sa formule habituelle.

Sur la quasi-totalité des caractéristiques, Honor réunit le meilleur de l’industrie. Le Magic 7 Pro dispose de la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, de 12 Go de RAM, du support du Wi-Fi 7, d’un capteur d’empreinte ultrasonique (une nouveauté pour Honor, longtemps réservée à Samsung), d’un système de reconnaissance faciale 3D, d’une recharge ultra-rapide 100 W qui charge de 0 à 100 % en 36 minutes et d’une étanchéité IP69, qui est encore très rare sur le marché. L’appareil appartient sans le moindre doute à la catégorie haut de gamme, le tout avec une autonomie capable de tenir deux jours si on ne force pas trop. Le Honor Magic 7 Pro est, sans contestation, un petit bijou high-tech.

L’écran du Honor Magic 7 Pro est incurvé sur les quatre côtés. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

À l’utilisation, le Honor Magic 7 Pro confirme facilement son statut d’appareil haut de gamme. Son écran est aussi fluide que lumineux, les applications et jeux fonctionnent tous rapidement et son design, particulièrement grâce à son verre incurvé, est très réussi. Le seul manque par rapport au S25 Ultra de Samsung est l’absence d’utilisation d’un verre anti-reflets, une des meilleures fonctionnalités du constructeur coréen.

Un logiciel parfois chaotique qui aurait besoin d’un grand ménage

Malheureusement pour Honor, avoir un hardware d’exception ne suffit pas pour proposer le meilleur smartphone.

Sur le logiciel, la marque a encore de nombreux progrès à faire, notamment au niveau de la simplification. Numerama a fait l’erreur d’enchainer son test du Galaxy S25 Ultra (sous l’excellent One UI 7) avec celui du Honor Magic 7 (sous Magic UI) : le changement fait mal.

L’interface de Honor est propre, mais vire vite à la surcharge. // Source : Captures Numerama

Sur plusieurs aspects, Magic UI est assez frustrant. Son design est souvent enfantin et l’accumulation de services les uns par-dessus les autres nuit à l’expérience :

Son centre de notifications remplace les icônes officielles des applications par des répliques plus colorées (Instagram sur un carré rose par exemple), qui se ressemblent souvent un peu trop.

Par défaut, il y a un système de pages semblable à l’ancien fonctionnement d’iOS avec une liste interminable d’icônes et un système peu pratique pour les cacher (une option permet d’activer un lanceur plus classique).

Honor préinstalle plusieurs applications comme Booking, LinkedIn, Amazon, TikTok ou WPS Office, ce qui n’est pas très sérieux à 1 299 euros (Oppo a le même problème).

Par défaut, la barre d’état est assez surchargée, avec trop d’icônes qui se répètent (Wi-Fi, Wi-Fi 6, VoWiFi, 5G… A-t-on besoin d’autant d’informations ?)

Les traductions des réglages système ne sont pas toujours parfaites, comme lorsque Honor écrit « Bouton de raccourci Modifier » pour changer l’ordre des icônes.

Les animations virent parfois à la parodie, avec des effets dignes des meilleures présentations PowerPoint.

Magic OS n’est pas mauvais, mais ne renvoie pas la sensation d’utiliser un système haut de gamme. Honor abuse aussi un peu trop des vibrations à tout-va, ce qui peut vite devenir frustrant. La marque a tout à gagner à simplifier son approche, pour ne pas compromettre son hardware exceptionnel par un logiciel énervant.

Des applications publicitaires sur un appareil à 1 300 euros, est-ce bien sérieux ? // Source : Captures Numerama

Quid de l’intelligence artificielle, que Honor met logiquement en avant cette année (comme Google, Samsung et Apple, pour ne citer qu’eux) ?

Comme ses concurrents, Honor est victime de la précocité du marché, avec une accumulation de fonctionnalités pas toujours révolutionnaires, et pas toujours « IA ». Par exemple, on s’étonne de retrouver dans les réglages de Honor AI des fonctionnalités comme la suggestion d’applications en écran d’accueil (un service basique sur Android), l’extraction du texte d’une image, une application de traduction ou un mode pour que l’écran reste allumé quand on le regarde. Il s’agit de fonctionnalités connues depuis longtemps.

Heureusement, il y a quelques nouveautés intéressantes, comme l’assignation du bouton latéral pour déclencher Google Gemini, un système de « Portail magique » pour analyser le contenu à l’écran en l’entourant (qui est proposé parallèlement à Circle to Search de Google, alors qu’ils font la même chose) ou une amélioration des photos quand on zoome. Selon nous, Honor AI n’est pas un motif d’achat du Magic 7 Pro aujourd’hui.

En photo, Honor joue avec les limites mais réussit sa montée en gamme

Depuis son retour en force sur le haut de gamme, Honor mise sur la photo pour se faire une place sur le marché du smartphone. Le Magic 7 Pro propose un triple module caméra innovant avec :

Ultra grand-angle : un capteur de 50 Mpix + ouverture f/2.0 + macro jusqu’à 2,5 centimètres.

: un capteur de 50 Mpix + ouverture f/2.0 + macro jusqu’à 2,5 centimètres. Principal : un capteur de 50 Mpix + taille 1/1,3 pouce + ouverture ajustable f/1.4 ou f.2.0

un capteur de 50 Mpix + taille 1/1,3 pouce + ouverture ajustable f/1.4 ou f.2.0 Zoom : un capteur de 200 Mpix (!) avec zoom optique x3 + ouverture f/2.6 + zoom numérique x100

Le Honor Magic 7 Pro a deux particularités : une ouverture ajustable sur son capteur principal, pour augmenter la capacité de lumière perçue la nuit (on voit le module se fermer ou s’ouvrir) et un capteur 200 Mpix inédit pour un téléobjectif, qui permet de transformer un zoom optique x3 en un zoom numérique x100. Il s’agit d’une première dans l’industrie du smartphone.

Les couleurs ne sont pas les mêmes d’un capteur à l’autre, mais la polyvalence offerte par le Honor Magic 7 Pro est très bonne. Le zoom avec IA rajoute des détails inutiles, comme des contours aux objets. // Source : Numerama

De nuit, Honor a fait un bon travail pour améliorer la justesse des couleurs, mais le moindre mouvement peut rendre la photo un peu floue. Le zoom numérique, grâce à l’IA et un peu de triche logicielle, est terriblement convaincant. // Source : Numerama

Cette proposition est-elle efficace ? Honor s’appuie sur le logiciel pour améliorer sa partition photographique, avec une IA chargée d’améliorer la qualité des photos zoomées (qui triche d’ailleurs un peu, en inventant des détails grâce à un modèle de diffusion). Le résultat n’est pas toujours parfait, peut parfois sembler trop beau pour être vrai, mais permet facilement de transformer ce simple zoom x3 en un bon outil pour zoomer en x30 ou x40. Le Honor Magic 7 Pro n’a pas à rougir face à ses concurrents, avec plusieurs bonnes idées et modes très bien intégrés. Dommage que son interface soit si complète : on n’utilise rarement toutes les options de l’appareil photo.

Le verdict 8/10 Honor Magic 7 Pro Voir la fiche 1 099 € sur Fnac 1 099 € sur Rakuten Marketplace On a aimé Un hardware parmi les meilleurs

Plusieurs innovations introuvables ailleurs On a moins aimé L’interface logicielle est laborieuse

Le prix : 1 299 euros, c’est beaucoup Le monde du smartphone doit prendre Honor au sérieux. Au fil des années, le groupe chinois est devenu un redoutable constructeur de téléphones, avec des appareils haut de gamme de plus en plus complets. Du point de vue du matériel, le Honor Magic 7 Pro ne se contente pas de s’aligner sur les autres : il fait souvent mieux. Batterie ultra-fine, étanchéité IP69, écran incurvé sur les quatre côtés, innovations dans le choix des capteurs photo… L’approche de la marque est très intéressante, avec des composants haut de gamme et une très bonne autonomie. Pour prétendre au titre de meilleur smartphone du marché, Honor a encore un peu de chemin à faire. Sa surcouche Magic OS manque de simplicité et gagnerait à proposer une interface plus sobre, plus à même de séduire tous les publics. En attendant, Google et Samsung restent des rivaux de niveau similaire sur le haut de gamme. Mais si Honor continue sur cette trajectoire, on ne voit pas ce qui l’empêcherait de récupérer l’ancien statut de Huawei.

