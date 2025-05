Lecture Zen Résumer l'article

Commercialisé autour de 500 euros, le Google Pixel 9a est, comme ses prédécesseurs, un des meilleurs smartphones du marché. Mais sur un secteur aussi compétitif que celui du smartphone, l’écart avec les concurrents s’amincit peu à peu.

On ne change pas une formule qui gagne : après le Pixel 8a, sacré smartphone au meilleur rapport qualité-prix par Numerama en 2024, voici le Pixel 9a. Un smartphone au design plus moderne, inspiré du Pixel 9, avec un dos plat en verre et un module caméra qui ne dépasse presque pas. Le reste ne bouge quasiment pas : on est toujours sur un excellent smartphone milieu de gamme, commercialisé au tarif de 549 euros hors promotion.

Le Pixel 9a est-il le meilleur smartphone du marché dans sa catégorie ? Numerama a testé le nouvel appareil de Google pendant trois semaines, en tant que téléphone principal. Si sa qualité est sans surprise au rendez-vous, son prix n’est aujourd’hui plus imbattable.

8/10 Google Pixel 9a 549 € sur Fnac 549 € sur Darty Points forts Un nouveau design haut de gamme

Excellente autonomie, avec de bonnes caractéristiques

Toujours aussi fort en photo Points faibles De grosses bordures d’écran

Il serait imbattable à 450 euros

Le Pixel 9a : le plus beau smartphone de l’histoire de Google

Le Pixel 9a a déjà un point fort : son design. L’écart avec les précédents appareils de la gamme est sensationnel : adieu les courbes arrondies en plastique, place à un design plus rectangulaire en verre et en aluminium. Ce nouveau style rappelle autant les Pixel haut de gamme que les smartphones concurrents (iPhone et Galaxy S) : le Pixel 9a n’a rien à leur envier.

Parmi les bonnes idées de Google : les coloris sont particulièrement réussis cette année. Outre d’inévitables modèles « noir » et « blanc », on adore la version « iris » (violet) et la version « Rose Pivoine ». Ces deux couleurs arborent un style pastel et mat qu’il serait difficile de ne pas apprécier (elles nous rappellent les couleurs de l’iPhone 15). On adore aussi le fait que le module caméra soit quasiment incrusté dans le dos de l’appareil (il dépasse de moins d’un millimètre), ce qui donne au Pixel 9a un style unique, sans en faire une copie des Pixel haut de gamme et de leur « camera bar ». De notre point de vue, il s’agit du plus beau smartphone conçu par Google.

Le Pixel 9a dans sa couleur violette. Ses courbes rappellent beaucoup l’iPhone. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Seule ombre au tableau : les bordures d’écran sont indignes d’un smartphone de 2025. Pour réduire ses coûts de production, Google laisse plusieurs millimètres tout autour de l’écran, alors que la concurrence tend au vrai bord à bord. On aurait aimé que Google soigne ce détail, qui gâche la partition presque parfaite du Pixel 9a. On imagine qu’il s’agit aussi d’un moyen de conserver un élément différenciateur avec le Pixel 9, qui est plus sexy sur cet aspect.

La bonne nouvelle est que la qualité de l’écran du Pixel 9a est presque parfaite. D’une diagonale de 6,3 pouces, l’écran du smartphone offre une excellente luminosité, est compatible 120 Hz et embarque la technologie OLED. Sur cet aspect, le Pixel 9a fait mieux que l’iPhone 16e, pourtant vendu plus cher (719 euros). Mais le produit d’Apple a beaucoup moins de bordures.

Côté positif : les bordures sont symétriques. Côté négatif : elles sont très épaisses pour un petit téléphone. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Google améliore vraiment son smartphone milieu de gamme

Outre ce design vraiment meilleur, le Pixel 9a s’améliore sur plusieurs aspects :

Il dispose d’une batterie de 5 100 mAh, contre 4 492 mAh sur le Pixel 8a. Il s’agit de la plus grande batterie sur un smartphone Google, y compris sur les modèles Pro. Il se recharge aussi plus rapidement (23 W vs. 18 W).

Le Pixel 9a dispose de la puce Tensor G4, comme les Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Il est plus puissant et mieux taillé pour l’IA générative en locale.

L’appareil photo du Pixel 9a embarque une fonctionnalité macro, pour prendre des photos de près.

Le Google Pixel 9a est un excellent photophone. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

La nouveauté la plus plaisante est évidemment la nouvelle batterie. Après un Pixel 8a suffisamment coriace pour tenir la journée, sans plus, place à un Pixel 9a qui peut facilement tenir deux jours si on ne le sollicite pas trop (pour un usage en vacances par exemple). De quoi en faire un appareil encore plus redoutable, que l’on a envie de recommander à tout le monde. Le tout avec 7 années de mises à jour logicielles, ce qui est pour le coup introuvable ailleurs. Mais le public ciblé par le Pixel 9a n’est pas forcément celui qui attend avec impatience le nouvel Android tous les ans.

En face, le Nothing et Samsung n’ont pas à rougir

Le Pixel 9a est encore meilleur que le Pixel 8a, qui était déjà excellent. Reste un point essentiel : son prix.

À 549 euros hors promotion, le Pixel 9a est moins cher que le Pixel 9 normal (environ 700 euros aujourd’hui), mais coûte autant que le Pixel 8 haut de gamme de l’an passé. Le principal problème de ce téléphone est là : même en étant irréprochable, son positionnement ne lui rend pas service. Les smartphones haut de gamme de l’année précédente atteignent souvent son prix, tandis que la concurrence s’active sur ce segment.

Le module caméra du Pixel 9a ne dépasse quasiment pas. Un exploit dans le monde du smartphone, un produit à peine plus épais que ses concurrents (mais avec une plus grosse batterie). // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Parmi eux : l’excellent Nothing Phone (3a) Pro, commercialisé au tarif de 479 euros, fait de l’ombre au Pixel 9a. Son design est peut-être moins universel, mais le produit est plus grand, dispose d’un zoom périscopique et affiche de meilleures caractéristiques. Le Samsung Galaxy A56 (450 euros) s’améliore aussi beaucoup par rapport à ses prédécesseurs, même si la fiche technique du Pixel 9a est supérieure.

Enfin, on trouve d’anciens Samsung haut de gamme ou des appareils comme le Xiaomi 14T dans cette gamme tarifaire, qui n’ont pour le coup rien à envier au Pixel 9a. L’iPhone 16e est aussi une alternative intéressante, mais son tarif de 719 euros le positionne dans une catégorie différente. Personne ne l’achètera vraiment pour son prix.

Les Nothing Phone (3a) et le Nothing Phone (3a) Pro, avec leurs designs particuliers. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Un des principaux avantages du Pixel 9a sur ses concurrents est son intégration à l’écosystème Google, avec un accès total à l’intelligence artificielle Gemini. Toujours est-il qu’à 550 euros, le Pixel 9a n’est pas le smartphone le plus compétitif du marché. Il est irréprochable à son prix, mais on peut trouver de très bons appareils pour 100 euros de moins. À 450 euros, le Pixel 9a serait, de loin, le meilleur.

Le Google Pixel 9a embarque toutes les fonctions IA de Google, comme Gemini Live et les modifications des photos. Tout est très bien intégré. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

En photo, Google est toujours indétrônable

Comment convaincre les clients d’opter pour le Pixel 9a plutôt qu’un Samsung, Nothing ou Xiaomi à 450-550 euros ? Google a toujours sa botte secrète : la photographie. Sa recette est la même depuis le premier Pixel : l’entreprise mise sur des algorithmes très performants pour sublimer les photos de ses utilisateurs. En résultent des images souvent spectaculaires, que les autres smartphones peineraient à réaliser.

L’intelligence du Pixel 9a est aussi de reconnaître la scène pour adapter la vitesse d’obturation. Résultat : on peut apercevoir toutes les gouttes. // Source : Numerama

De jour comme de nuit, le Pixel 9a gère parfaitement les couleurs et la lumière. // Source : Numerama

Cette photo n’est pas facile pour un smartphone, puisqu’il y a plusieurs sources de lumière dans un environnement sombre. Le traitement numérique du Pixel 9a élimine les reflets et les halos : tout semble naturel. // Source : Numerama

Techniquement parlant, avec un simple double module caméra (48 Mpix f/1.7 pour le grand-angle, 13 Mpix f/2.2 pour l’ultra grand-angle), Google fait mieux que de nombreux smartphones vendus à un tarif supérieur. C’est sur cet aspect que le Pixel 9a se démarque vraiment des autres : aucun téléphone ne fait aussi bien à 550 euros.

Cela dit, le Pixel 9a ne nous semble plus aussi dominant que ses prédécesseurs. L’émergence de nombreux rivaux à 450 euros fait de l’ombre au smartphone de Google, qui n’est plus forcément le meilleur rapport qualité-prix du marché. Le Pixel 9a se distingue toujours par son excellente qualité photo, qui lui vaut nos compliments, mais n’est plus la seule option valable sur cette gamme tarifaire.

