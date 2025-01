Lecture Zen Résumer l'article

Dans la nuit du 17 au 18 janvier, le marché des cryptomonnaies a été secoué par un événement pour le moins déconcertant : le lancement d’une crypto-monnaie $TRUMP par Donald Trump, à quelques jours de son investiture. Qu’est-ce que cela implique et que vaut vraiment cette crypto sur le papier ?

Cela ne date pas d’hier : entre Donald Trump et les cryptomonnaies, c’est une histoire d’amour, doublée d’une histoire d’opportunité financière. Le nouveau président des États-Unis, qui disait ne pas être fan du Bitcoin et des cryptomonnaies en 2019, a retourné sa veste ces dernières années. Il en a même fait son cheval de bataille lors de la campagne électorale pour grappiller quelques voix auprès des aficionados de Bitcoin.

À quelques jours de son investiture, Donald Trump a finalement choisi de passer à l’étape supérieure : lancer sa propre cryptomonnaie, un memecoin nommé $TRUMP.

Donald Trump lance la crypto $TRUMP

Tout a commencé le 18 janvier à 3 h du matin, heure française, sur le compte du nouveau président américain. Dans un tweet concis accompagné d’une image le représentant le poing levé, Donald Trump a officialisé la sortie de sa propre devise électronique à sa communauté :

« Mon nouveau mème officiel de Trump est ici ! Il est temps de célébrer tout ce que nous représentons : la victoire ! Rejoignez ma communauté Trump très spéciale. Obtenez vos $TRUMP maintenant. »

Dans un premier temps, des internautes ont cru à un piratage de compte, ce qui n’aurait pas été étonnant au regard des précédentes affaires de ce type. En effet, des comptes de célébrités se font détourner de temps à autre pour diriger le public vers des cryptomonnaies douteuses. Ce n’était pas le cas ici : Donald Trump a vraiment lancé son memecoin juste avant son investiture, organisée le 20 janvier 2025.

Concrètement c’est quoi le $TRUMP ?

D’abord, un rappel. Un memecoin est une cryptomonnaie qui n’a aucune valeur en elle-même, si ce n’est qu’elle est spéculative. Ces « jetons de casino » sont généralement des actifs virtuels adossés à un phénomène, un fait d’actualité ou un meme, et ils arrivent parfois à générer un engouement monstre malgré leur aspect humoristique et l’absence de réelle utilité, à l’image du Dogecoin (DOGE).

Ils ont aussi la particularité d’être faciles à créer et exploitent généralement une blockchain existante — dans le cas de $TRUMP, c’est Solana. Il s’agit d’une cryptomonnaie qui s’apparente à un écosystème et permet de créer des jetons non fongibles (NFT) ou des memecoins.

En l’espèce, les équipes de Donald Trump ont sans doute pris quelques minutes pour créer un jeton sur Solana avec le nom $TRUMP. Ils ont défini sa tokenomics en mettant en place une quantité maximale, une quantité disponible directement sur le marché et sa répartition entre le public et les créateurs. Ils ont ensuite bricolé un site du nom de gettrumpmeme.com pour diriger la communauté X (ex-Twitter) vers l’adresse du contrat sur Solana.

Une manœuvre très rentable pour Donald Trump

Les heures qui ont suivi se sont avérées aussi folles que l’on pouvait le prédire. Le memecoin a explosé à la hausse. En seulement deux jours, le $TRUMP a atteint une capitalisation de 11 milliards de dollars, pour une valeur marchande nette de 56 € le jeton.

Pour vous donner un ordre d’idée de ce que cela représente : il s’agit tout simplement de la 18ᵉ plus grosse cryptomonnaie sur le marché à l’heure actuelle. L’évènement a même visiblement redonné un petit coup de fouet au marché crypto dans son ensemble, dont le bitcoin qui évolue aujourd’hui au-dessus des 100 000 € l’unité.

Là où des questions d’éthique se posent, c’est que Donald Trump dispose de 85 % des liquidités. Or, avec une quantité aussi importante, il peut faire plonger le prix. La communauté, elle, surfe sur la hausse, mais en un simple claquement de doigts, le président américain peut faire chuter la valeur de la crypto en émettant un ordre de vente important. Rien ne le retient de ne pas le faire — sinon d’être accusé d’un délit d’initié.

Trump n’a d’ailleurs sans doute pas attendu longtemps pour en profiter. Une des adresses associées au projet aurait vendu l’équivalent d’environ 500 millions de dollars de jetons, le jour même, engendrant un gain faramineux – loin de ses opérations NFT de 2023-2024, qui lui avaient déjà rapporté des millions. En plus des ventes directes, le clan Trump a empoché plusieurs dizaines de millions de dollars rien qu’en frais de transaction.

La surenchère avec le $MELANIAComme

Comme si ce n’était pas assez, l’épouse de Donald Trump, Melania, a, elle aussi, eu droit à son memecoin pour capitaliser davantage de l’engouement. Annoncé sur le compte X de la first lady, le $MELANIA est venu bousculer un peu plus la sphère crypto avec un même schéma : adresse Solana, petit site web, tokenomics, foire aux questions, etc.

L’opération a été rentable, puisque le jeton vaut aujourd’hui 10 € l’unité et se place à la 70ᵉ place des cryptomonnaies, pour une valorisation de près de 2 milliards d’euros au moment de la rédaction de cet article.

À son lancement, le $MELANIA a même fait plonger le $TRUMP, qui est passé de 73 dollars à 38 dollars avant de remonter. Mais la saga $TRUMP pourrait ne pas se terminer là : on peut s’attendre à des memecoins similaires lancés par ses fils.

La fièvre des memecoins

Tout cela interroge sur un potentiel « top » du Bitcoin et des cryptomonnaies, d’autant que le $TRUMP n’est pas le seul à performer. Le $FARTCOIN, qui est littéralement la cryptomonnaie de la flatulence, a aussi le vent en poupe avec une capitalisation actuelle supérieure à 2 milliards d’euros.

Cette émergence des memecoins interroge. Ces jetons sont extrêmement simples à créer et n’ont aucune valeur intrinsèque. Ils engendrent souvent des multiplicateurs importants (aussi bien à la hausse qu’à la baisse), ce qui a tout l’air sur le papier d’un casino pour les investisseurs institutionnels. Un yo-yo loin d’être sain.

Surtout, ces devises virtuelles basées sur des memes aspirent les liquidités à coups de gros marketing et de phénomènes de foule sur les réseaux sociaux, jusqu’à représenter aujourd’hui 112 milliards – ce qui fait parfois de l’ombre à des projets plus sérieux.

