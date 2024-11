Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Donald Trump est donné gagnant à la vue des premiers résultats, le Bitcoin a réagi en conséquence dans la matinée. La reine des cryptomonnaies a même atteint le record de prix de toute son existence. Comment expliquer une telle hausse post-élection américaine ?

Les investisseurs de Bitcoin ont visiblement décidé d’attendre ce 6 novembre pour connaître la tendance des élections américaines avant d’investir dans la cryptomonnaie. Alors qu’une victoire de Trump se dessine, le marché casse à la hausse. D’où vient cet engouement crypto autour de Donald Trump ?

Bitcoin bat son record de prix pendant les élections américaines

Depuis son pic en mars 2024, le Bitcoin semblait stagner dans une « zone de range » : son prix oscillait entre 50 000 et 70 000 dollars, sans vraiment monter ni descendre. Ainsi, tout au long de l’année 2024, le Bitcoin est resté proche de son record historique (ou ATH, pour All-Time High), frôlant ainsi le niveau critique qui, s’il avait été dépassé, aurait probablement déclenché un bull run sur toutes les cryptos – un scénario dans lequel Bitcoin entraîne tout le marché des cryptos à la hausse, phénomène qui a tendance à se répéter sur ce marché.

Bitcoin touche un nouvel ATH de 75 000 € pendant les élections américaines // Source : TradingView

Cependant, cette montée tant attendue semblait suspendue, comme si le marché attendait un déclencheur majeur : l’élection américaine. Aux aurores du 6 novembre, le Bitcoin a finalement atteint un sommet historique dépassant les 75 000 dollars, surpassant ainsi son précédent record établi en mars 2024. Cette nouvelle hausse s’explique notamment par la première tendance électorale, qui se dirige vers une victoire assez évidente de Donald Trump. Mais comment expliquer l’engouement de la part des investisseurs Bitcoin crypto vis-à-vis d’une potentielle victoire de Donald Trump ?

Donald Trump : un candidat pro-Bitcoin ?

Cette réaction de l’écosystème crypto est d’autant plus difficile à comprendre si vous vous êtes arrêté quelques années auparavant dans le feuilleton « Donald Trump et les cryptomonnaies ».

Historiquement, Donald Trump s’est montré critique envers le Bitcoin et les cryptomonnaies. En 2019, alors président, il déclarait :

« Je ne suis pas fan du Bitcoin et des autres cryptomonnaies, qui ne sont pas de l’argent, et dont la valeur est très volatile et basée sur du vent », comme le rappellent nos confrères de Cointelegraph.

L’histoire avait donc mal commencé entre les deux. Mais petit à petit, Donald Trump a complètement changé son fusil d’épaule.

En 2024, Trump a opéré un revirement notable sur ce sujet compte tenu de ses déclarations tout au long de sa course présidentielle. Il a non seulement accepté des dons en cryptomonnaies pour sa campagne, mais a également promis de conserver 100 % des bitcoins détenus par le gouvernement américain pour en faire « un noyau dur de réserves stratégiques nationales ».

Pour rappel, selon l’agence d’analyse Blockchain Arkham intelligence, le gouvernement américain détient plus de 200 000 BTC venus principalement de saisies dans le cadre d’affaires criminelles. Historiquement, le gouvernement avait pour habitude de vendre des lots aux enchères, ce qui, en raison du volume conséquent de bitcoins, pouvait avoir tendance à exercer une pression à la baisse sur le cours. Cet argument électoral apparait donc comme un coup stratégique, visant à rassurer les investisseurs et à renforcer l’idée d’une politique favorable au Bitcoin sous l’administration Trump.

Un épisode NFT visiblement convaincant pour Trump ?

Ce changement de position n’est pas venu de nulle part. Trump s’était déjà essayé à la technologie Blockchain (derrière Bitcoin) avec ses collections de NFT bien avant 2024. En effet, en 2022, il avait lancé une collection de cartes NFT à son effigie qui avait, malgré l’aspect risible de certaines illustrations, remporté un franc succès. Ces cartes numériques représentant Trump dans des tenues et des mises en scène loufoques, le montrant tantôt en superhéros, tantôt en cow-boy, voire en astronaute, s’étaient avéré plutôt rentable pour le candidat.

Avec 45 000 cartes en NFT vendues 99 dollars l’unité pour la première édition ainsi que 47 000 pour la seconde, Trump avait empoché pas moins de 9 millions de dollars juste avec les ventes, sans compter les royalties sur les ventes du marché secondaire. Cet épisode l’a certainement aussi rapproché de l’écosystème crypto.

Trump Digital Trading Cards // Source : collecttrumpcards

Son entourage et le Bitcoin

Selon le New York Post, cette évolution de position semble avoir été influencée par des membres de sa famille, notamment ses fils Donald Jr. et Eric Trump, ainsi que par son plus jeune fils, Barron Trump – qui disposerait de quatre wallets crypto selon les dires de Donald Trump.

En plus de cet engagement, l’amitié affichée de Trump avec Elon Musk pourrait également jouer un rôle significatif dans l’optimisme du marché des cryptomonnaies. Pour rappel, Musk, en tant que PDG de Tesla et fervent défenseur du Bitcoin, avait contribué à l’un des bull-runs les plus mémorables du marché en 2020. À l’époque, son entreprise Tesla avait même investi massivement dans le Bitcoin, propulsant son prix à des sommets.

Une plateforme de cryptomonnaies signée Trump en perspective ?

Depuis, il semble en faire son fer de lance, sans doute par opportunisme électoral. On l’a notamment vu à la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, où il a pris la parole sur le sujet, possiblement pour rallier des voix.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En 22 août dernier, Trump a même annoncé le lancement d’une plateforme de cryptomonnaies baptisée « The DeFiant Ones », visant à s’opposer aux grandes banques et aux élites financières. Ce discours ne manque pas de trouver un écho auprès de certains défenseurs des actifs numériques.

D’autant plus que depuis la chute de la plateforme FTX qui a couté plusieurs milliards aux créanciers, le gouvernement semble être dans une approche plus restrictive envers le Bitcoin et les autres cryptos. Le gendarme financier américain (la SEC) a même intensifié sa surveillance dans l’écosystème ces derniers temps avec une condamnation record de CZ, le PDG de la plus grosse plateforme de cryptomonnaies (Binance).

Pour aller plus loin Comment sécuriser simplement son portefeuille bitcoin

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+