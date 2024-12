Lecture Zen Résumer l'article

En désaccord sur l’immigration et le sort des travailleurs étrangers, Elon Musk et une partie des fans de Donald Trump ont passé le week-end à s’insulter sur X (ex-Twitter). C’est la première fois depuis la victoire du Républicain que le patron de Tesla et de SpaceX devient la cible de son propre clan.

« Prenez du recul et allez bien vous faire foutre. Je suis prêt à livrer une guerre totale sur ce sujet, d’une intensité que vous ne pouvez même pas imaginer », répondait Elon Musk à Steven Mackey, un soutien de Trump un peu trop réactionnaire, le 28 décembre 2024.

Si vous pensez avoir passé un mauvais week-end de Noël, attendez de découvrir celui d’Elon Musk. Le milliardaire, que la droite conservatrice américaine a longtemps vu comme le héros de la liberté d’expression, s’est soudainement transformé en une personnalité trop laxiste pour une partie des fans de Donald Trump. Accusé par les membres les plus radicaux du mouvement MAGA d’être pro-immigration, Elon Musk a passé le week-end à insulter son propre clan, à qui il reproche d’être « composé de racistes ». Une guerre d’idées que personne n’attendait, alors que l’idylle entre Musk et Trump semblait à son apogée.

Des membres virulents de la communauté MAGA ont insulté Elon Musk. Ça ne lui a pas plu. // Source : X

Dans sa colère, Elon Musk fait fermer des comptes d’extrême-droite

Que reproche Elon Musk à une partie de ses alliés ? Tout part du débat sur l’immigration, un sujet important pour les électeurs du Parti républicain aux États-Unis.

Elon Musk, comme tout grand patron de la Silicon Valley, emploie des milliers de travailleurs venus de l’étranger. Le visa-H1B est l’allié numéro 1 des entreprises de la tech, puisqu’il permet de faire venir des cerveaux étrangers, notamment d’Asie, pour renforcer ses équipes. Les Indiens ont notamment été au centre de la discorde, puisqu’un très grand nombre d’eux excellent dans le code et les mathématiques. L’Inde est un excellent centre de formation pour la tech : la Silicon Valley ne peut pas s’en passer.

Problème : pour une partie des électeurs de Donald Trump, ces emplois devraient revenir « aux vrais Américains ». Une partie de l’électorat du futur locataire de la Maison-Blanche s’offusque de voir si peu de « blancs » recrutés par les grandes entreprises de la tech et exige la fin définitive de l’immigration aux États-Unis. Elon Musk n’est pas d’accord et demande que l’immigration continue à être autorisée, mais de manière plus sélective. Problème : certains Trumpistes y voient une négation du mouvement MAGA et dénoncent le « gauchisme » d’Elon Musk, qui est lui-même né à l’étranger. Le milliardaire les accuse d’être des « retardés mentaux » et des « racistes ». Il aurait même suspendu des comptes qu’il considère trop extrêmes.

Des personnalités connues dans la sphère MAGA ont publiquement accusé Elon Musk d’être pro-immigration. Le patron de X a suspendu leurs comptes. // Source : X

Pour les supporters les plus extrêmes de Donald Trump, cette crise interne remet en question l’engagement d’Elon Musk vis-à-vis de la liberté d’expression. Les fans du patron de Tesla restent convaincus qu’Elon Musk a changé le monde en rachetant X, puisqu’ils semblent convaincus qu’ils ne pouvaient pas parler librement avant, mais la fanbase de Donald Trump s’offusque de le voir céder au « wokisme » en censurant les conservateurs anti-immigration. Certains l’accusent aussi d’être un faux allié de Donald Trump, surtout venu pour servir ses intérêts personnels. L’image d’Elon Musk auprès de la droite radicale américaine a soudainement pris un coup, malgré tous les efforts du milliardaire pour faire élire Donald Trump.

Comment expliquer la soudaine révélation d’Elon Musk, qui a longtemps défendu le mouvement MAGA en expliquant que les médias mentaient sur ses liens avec l’extrême droite ? La question de l’immigration lui est chère, puisqu’il a lui-même pu arriver aux États-Unis grâce à un visa travailleur. Au-delà de la question économique (Elon Musk a besoin d’embaucher des étrangers), ce sujet semble être celui sur lequel il n’a pas réussi à renier ses origines.

Elon Musk qui demande l’exclusion des racistes du parti Républicain : le plot twist inattendu de fin 2024. // Source : X

Désormais convaincu qu’une partie de l’électorat est « idiote », « haineuse » et « raciste », Elon Musk demande du tri dans les adhérents au Parti républicain. Selon lui, le parti est condamné à mourir s’il suit cette voie.

Donald Trump prend position pour Elon Musk et sauve l’entente

Donald Trump retournera à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025, avec Elon Musk et plusieurs membres de la Silicon Valley dans son administration. Une explosion de cette alliance dès décembre 2024 pourrait compromettre leur entente, puisque la plupart de la sphère pro-Trump et pro-Musk a pris parti pour Elon Musk.

Ce que l’on a constaté durant le week-end de Noël est l’existence de deux factions MAGA : les pro-Trump historiques, anti-immigration et ultra-radicaux, et les pro-Trump néophytes, que l’on pourrait aussi appeler pro-Musk, qui votent pour le Républicain pour des raisons économiques plutôt qu’identitaires. Ces deux groupes peuvent s’entendre sur de nombreux sujets, mais se méprisent aussi sur beaucoup d’autres.

Elon Musk, roi des publications complotistes et controversées, a appelé à l’apaisement sur X le 29 décembre. // Source : X

Pour apaiser les tensions, Donald Trump a pris la décision de soutenir Elon Musk. « J’ai toujours aimé les visas. J’ai toujours été en faveur des visas », a déclaré le président-élu le 28 décembre au NY Post. Donald Trump, qui avait pourtant milité contre toute forme d’immigration en 2016 et en 2020, semble vouloir protéger l’immigration des personnes qualifiées aux États-Unis. Un soutien qui semble avoir apaisé Elon Musk, qui tente d’expliquer aux anti-immigration qu’il s’agit de créer la meilleure équipe pour les États-Unis, avec des joueurs étrangers si nécessaire. Il mentionne notamment Victor Wembanyama, le prodige français du basket, en exemple.

Ironie du week-end : Elon Musk se dit trop insulté sur X. // Source : X

Ces disputes entre pro-Trump confirment une chose : l’alliance entre Elon Musk et Donald Trump est fragile. Le patron de Tesla et de SpaceX a favorisé ses propres intérêts en rejoignant le Parti républicain, mais, malgré ses positions très controversées, n’est pas totalement d’accord avec le mouvement Make America Great Again. Les plus fervents fans de Donald Trump pourraient rapidement lui faire payer sa trop grande présence dans la lumière : la preuve, certains d’entre eux n’ont pas apprécié le ralliement de Trump aux idées de Musk.

