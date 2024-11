Lecture Zen Résumer l'article

Le développement du bitcoin a entraîné l’apparition de milliers de crypto-monnaies. Parmi elles, on retrouve le DOGE, PEPE ou plus récemment le PNUT. Baptisées memecoins ou shitcoins pour les plus virulents, ces crypto-monnaies représentent aujourd’hui un grand pan de l’écosystème, mais d’où viennent-elles et comment les reconnaître ?

Avec la récente réélection de Trump, il n’y a pas que le bitcoin qui a le vent en poupe. Les autres crypto-monnaies s’emballent également dans la perspective d’un éventuel bullrun crypto. Parmi les devises virtuelles qui engendrent de l’engouement, certaines sont de simples blagues qui ont dérapé, engrangeant plusieurs millions, voire des milliards.

C’est quoi les mèmes coins, memecoins ou shitcoins ? La définition

Les termes « memecoin » et « shitcoin » servent plus ou moins à designer la même catégorie de crypto-monnaies, à savoir des devises qui se sont développées en marge des projets blockchain sérieux et bien établis. Leur valeur est basée uniquement sur la spéculation et la hype du moment. Ils n’ont aucune autre valeur intrinsèque technologique comme d’autres cryptos plus « classiques » comme Bitcoin ou Ethereum.

La distinction entre les deux termes est assez floue, mais généralement on les utilise memecoin pour parler de cryptomonnaies basées sur leur propre blockchain (comme Dogecoin) ou hébergées en tant que tokens sur des blockchains existantes (comme Shiba Inu sur Ethereum). Ils sont créés autour de mèmes ou de références humoristiques, avec une forte dimension communautaire. C’est généralement une histoire de timing pour que le prix s’envole.

Un exemple de shitcoin ou memecoin : le PNUT

Prenons le dernier phénomène en date pour mieux comprendre comment fonctionnent ces cryptos et l’engouement autour d’elles. En ce moment, la crypto à la mode dans l’écosystème est PNUT, également connue sous le nom de Peanut the Squirrel.

Ce memecoin a monté en flèche depuis quelques semaines et fait référence à Peanut, un écureuil orphelin adopté par un citoyen américain nommé Mark Longo, il y a 7 ans. Sur Instagram, le petit animal est devenu très célèbre, comptant plus de 700 000 abonnées sur Instagram. Mais voilà, récemment, une dizaine d’agents du DEC (Département de la Conservation de l’Environnement) de l’État de New York sont venus perquisitionner le domicile de Mark Longo pour récupérer ses écureuils et les euthanasier.

Cet événement tragique a évidemment ému bon nombre de personnalités, dont les deux compères Elon Musk et Donald Trump qui se sont empressé de tweeter à ce propos.

The government should not be allowed to barge into your house and kill your pet! That’s messed up.



The government should not be allowed to barge into your house and kill your pet! That's messed up.

Even if it is illegal to have a pet squirrel (which it shouldn't be), why kill PNut instead of simply releasing him into the forest!? https://t.co/2m9Gi5QpUT — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2024

Petit à petit, cet événement a pris une autre tournure et a été récupéré politiquement en tant que symbole de l’élection américaine. « Vote For PNut ! For Liberty ! For Freedom ! », pouvait-on lire le 4 novembre sur le compte X d’Elon Musk, à un jour des élections américaines.

It's time to vote out a government that will kill a pet squirrel but will gladly allow 600,000 criminals with 13,000 murderers & 16,000 rapists knowingly into their country. Maybe P'nuts murder will be the catalyst for real change & awakening as to our govts broken priorities! pic.twitter.com/g2ykG2ORaN — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 2, 2024

En quelque sorte, tout un narratif a été tressé autour de Donald Trump, le candidat favori du patron de Tesla. La suite, vous la connaissez sûrement : Trump a remporté les élections et fait grimper le cours de la crypto Peanut the Squirrel, uniquement par spéculation. Un petit malin avait, entre temps, créé une devise à l’effigie de l’écureuil sur la Blockchain Solana (une autre cryptomonnaie qui permet de créer facilement ses propres jetons).

Résultat : après une dizaine de jours sur le marché, et une bonne de spéculation, le memecoin capitalise 2 milliards d’euros et occupe la 48ᵉ place des cryptos les plus importantes du marché. Elle rejoint d’autres memecoins à succès tels que PEPE, DOGE ou encore le SHIB.

Les caractéristiques des memecoins et shitcoins

Pour comprendre comment sont créées ces devises virtuelles, il faut d’abord revenir à la structure même des crypto-monnaies. Concrètement, ces dernières sont établies sur une technologie commune : la blockchain. Lorsqu’une entité veut créer une crypto-monnaie pour répondre à des besoins spécifiques, elle crée alors sa propre blockchain.

Or, depuis plusieurs années, certaines cryptomonnaies comme Ethereum, Solana et même plus récemment Bitcoin, ont bâti un véritable écosystème. Avec l’accumulation de mises à jour, certaines blockchains permettent aux utilisateurs de créer des jetons (aussi appelés tokens) très facilement. En effet, là où, à l’époque, créer sa propre devise nécessitait plusieurs mois, voire des années de travail, aujourd’hui, en quelques secondes, n’importe qui peut créer sa crypto en quelques secondes.

C’est d’ailleurs la partie la moins difficile. Pour qu’elle fonctionne, en revanche, les entités derrière misent tout sur la communication et essayent de trouver un narratif autour de leur devise afin de rassembler une communauté de quasi-supporters qui s’occupent ensuite de la viralité du shitcoin sur les réseaux sociaux.

D’où vient ce phénomène de memecoins en crypto ?

La cryptomonnaie DOGE est sûrement le premier exemple flagrant de memecoin. Elle est née en 2013 en référence à Kabosu (paix à son âme), un chien devenu célèbre grâce à un mème que tout le monde a vu passer aujourd’hui :

Kabosu , le chine qui a inspiré le mème Doge, est mort // Source : Know your meme

Le Dogecoin était, lui aussi, basé sur une autre crypto : Luckycoin, qui lui-même dérivait du Litecoin, et utilisait la technologie scrypt dans son algorithme de preuve de travail.

À l’époque, les développeurs derrière la crypto la présentaient comme une blague et n’envisageaient pas un grand avenir pour la devise virtuelle. Sauf qu’en 2020, DOGE a connu une explosion monumentale de sa valeur après qu’Elon Musk a affiché fièrement son amour pour la cryptomonnaie. En tant que grand gourou du DOGE, il a entraîné des investissements frénétiques dans le memecoin à travers ses diverses interventions sur X. Ces prises de parole sont d’ailleurs assez controversées et lui ont valu des poursuites pour délit d’initié.

Pourquoi certains memecoins attirent-ils autant les investisseurs ?

Quoi qu’il en soit, la recette du DOGE continue d’inspirer non seulement les créateurs de shitcoins ou memecoins, mais aussi les investisseurs. Et pour cause, les hausses de valeur sont souvent assez spectaculaires, et pour les premiers dans le train, la plus-value peut être démentielle. Cela vient généralement du fait que ces cryptomonnaies, quelle que soit leur valeur unitaire, ont souvent une très faible capitalisation boursière au départ, et le moindre investissement fait grimper le prix. Dans une période d’engouement intense, cela devient clairement une fusée. La contrepartie est que la chute peut l’être aussi, si toutefois la crypto décolle un jour.

Les risques liés au memecoins ou shitcoins

En effet, des tas de personnes investissent dans ce type de memecoins ou shitcoins en ayant entendu des échos sur le succès de ceux-ci. Les communautés en ligne vendent généralement du rêve puisqu’elles sont entrées en avance et ont tout intérêt à ce que d’autres investisseurs entrent pour faire grimper les prix « to the moon ». Avant de sortir. Un ponzi en somme.

Il faut garder à l’esprit que ces cryptomonnaies sont clairement du casino, et que les cas de DOGE, PNUT, PEPE sont réellement des anomalies parmi des centaines de milliers d’autres memecoins en tous genres, voire plus. La plupart, même en plein bullrun, ont plus de chance de rester à 0.

