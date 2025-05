Lecture Zen Résumer l'article

Après un précédent pic, le Bitcoin semble de nouveau parti pour atteindre de nouvelles zones de prix encore jamais visitées jusqu’ici. Alors qu’il est désormais autour des 110 000 dollars l’unité, la question se pose : jusqu’où peut-il aller ? La prudence reste de mise — voici pourquoi.

Le Bitcoin semble encore avoir un peu de carburant. La première crypto-monnaie avait atteint sa hausse historique en janvier dernier, notamment grâce — entre autres — à un coup de pouce lié aux élections américaines et à l’opportunisme de Trump. Elle avait toutefois chuté dans la foulée, revenant jusqu’aux alentours des 75 000 dollars, après l’investiture du président et la mise en place de différentes mesures pro-crypto par la nouvelle administration Trump.

Mais voilà : dans la nuit du 21 au 22 mai 2025, le Bitcoin a finalement aligné un nouveau record de prix. De quoi raviver l’euphorie du marché — et avec elle, le fameux FOMO (Fear Of Missing Out), cette peur de « rater le train » qui incite de nombreux investisseurs à entrer alors que la crypto-monnaie est plus haut, souvent trop tard.

Dans le monde des crypto-monnaies, une devise qui franchit son plus haut prix unitaire (plus communément appelé ATH) est un événement relativement rare, malgré la forte volatilité de ce marché. Et c’est encore plus marquant lorsqu’il s’agit de la reine des cryptos, Bitcoin, qui réalise l’exploit.

Capitalisée aujourd’hui à plus de 2 000 milliards de dollars à elle seule, la crypto-monnaie Bitcoin représente environ deux tiers du marché total. Cette domination la rend d’ailleurs de moins en moins volatile : il faut désormais aligner plusieurs centaines de millions, voire des milliards de dollars, pour faire bouger significativement son prix.

C’est globalement ce qui semble s’être passé depuis hier. Les investisseurs ont retrouvé confiance et ont massivement injecté des capitaux dans Bitcoin, le propulsant vers un nouveau sommet historique. En effet, la première crypto-monnaie a franchi les 110 000 dollars au moment de la rédaction de cet article, le 22 mai, pulvérisant son précédent record établi en janvier dernier à 109 000 dollars.

Comme à chaque événement de ce type, le marché semble reparti de plus belle, avec une avalanche de contenus crypto évoquant un nouveau bullrun et un optimisme global pour la valeur du Bitcoin dans les mois à venir. D’occultes prédictions évoquent déjà des prix délirants d’ici à la fin d’année, mais il faut s’en méfier.

Attention au FOMO sur Bitcoin, le précédent bullrun était un piège

Cet engouement soudain soulève donc des questions, car historiquement, le Bitcoin impose généralement de longues phases de bear market entre deux envolées haussières, exigeant de la patience de la part des investisseurs. Or cette fois, il a fallu attendre seulement 4 petits mois avant que le Bitcoin ne revienne battre ce record de prix.

Ce phénomène est loin d’être nouveau, cela dit. Lors du bullrun de 2021, le Bitcoin avait suivi une trajectoire assez similaire, un scénario qui mérite d’être gardé à l’esprit. Après une première vague haussière l’ayant propulsé à son sommet historique de l’époque en avril 2021, le prix avait chuté pendant quelques mois. La monnaie avait perdu près de la moitié de sa valeur, avant de remonter vers un nouveau sommet en novembre de la même année. Cependant, alors que beaucoup annonçaient un nouveau bullrun à ce moment-là, le Bitcoin avait finalement rechuté, plongeant le marché dans un long bear market qui aura duré environ deux ans.

Rien n’indique que le Bitcoin suivra exactement le même chemin aujourd’hui. Pourtant, ce scénario de « double top » n’est pas totalement irréaliste à en juger par les signaux actuels du marché. L’indice « Fear and Greed », par exemple, affiche en ce moment un niveau élevé de cupidité — un indicateur qui montre que de nombreux investisseurs entrent de manière émotionnelle, voire irrationnelle, sur le marché.

Le Bitcoin va-t-il continuer sa hausse ou repartir à la baisse ? Gardez en tête que personne n’est en mesure de le prédire, d’autant plus sur le moyen/long terme.

Comment expliquer cette nouvelle hausse soudaine du Bitcoin ?

Comme à chaque nouvelle envolée du prix, l’heure est venue de tenter d’identifier les facteurs qui ont propulsé Bitcoin vers de nouveaux sommets. Fondamentalement, il reste toujours difficile de déterminer avec certitude quels sont les véritables moteurs d’une telle hausse – d’autant plus que l’actualité crypto est relativement calme depuis l’investiture de Donald Trump.

On le sait, le nouveau président des États-Unis se montre largement favorable au marché des cryptoactifs (et c’était d’ailleurs le catalyseur de la première hausse du Bitcoin cette année). Il l’a fait savoir à plusieurs reprises et travaille à la mise en place d’un cadre réglementaire clair pour Bitcoin et les autres devises virtuelles.

Premier signe fort : la nomination de Paul Artkins à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC) – le gendarme financier américain – en poste depuis le 17 avril. En remplacement de Gary Gensler, en poste depuis le 17 avril, Artkins s’est exprimé à plusieurs reprises en faveur d’une approche plus ouverte vis-à-vis des crypto-monnaies – un changement de ton radical comparé à son prédécesseur, souvent jugé frileux, voire hostile, à l’égard du secteur.

Cela a plusieurs effets directs, notamment sur l’approbation des ETF Bitcoin — des produits financiers traditionnels qui facilitent l’investissement dans la crypto-monnaie, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Concrètement, ces derniers permettent d’investir dans le Bitcoin sans avoir à le détenir directement, via des fonds d’investissement comme celui de BlackRock, par exemple. Ces fonds enregistrent d’ailleurs depuis quelque temps des volumes conséquents, signe d’un intérêt croissant pour le Bitcoin. Une dynamique qui, mécaniquement, renforce la confiance générale autour de l’actif.

Pour aller plus loin Bitcoin, Trump et MiCA : la grande bascule de la crypto en 2025 ?

