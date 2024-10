Lecture Zen Résumer l'article

Pour séduire l’électorat noir, Kamala Harris propose de « protéger les investissements en cryptomonnaies pour que les hommes noirs qui les font sachent que leur argent est en sécurité », ce qui ne veut absolument rien dire. Donald Trump, qui fait des cryptos un des points-clé de son programme économique, utilise son compte X pour promouvoir un token.

Le 5 novembre 2024, les États-Unis éliront leur prochain président. À quelques semaines de cette échéance capitale, qui oppose Donald Trump à Kamala Harris, les candidats à la Maison-Blanche accélèrent dans l’espoir de convertir les derniers électeurs incertains, dans les États susceptibles de pivoter d’un côté ou d’un autre. D’après les derniers sondages, l’élection devrait se jouer à peu.

Le 15 octobre, Kamala Harris et Donald Trump ont tous les deux utilisé les cryptomonnaies pour se rendre cools. En résulte des déclarations complètement improbables, qui donnent l’impression d’être dans une parodie télévisée.

Donald Trump a créé sa propre plateforme d’échange de cryptomonnaies

Donald Trump l’a promis, en cas d’élection en novembre, il fera des États-Unis « la capitale des cryptomonnaies ».

Le milliardaire, qui s’était déjà illustré en 2022 en lançant des NFT à son effigie, mise sur cet aspect pour séduire de riches soutiens issus du monde de la tech, comme Elon Musk et ses amis libertariens. Il prévoit de faire basculer l’économie américaine dans l’ère de la blockchain, même si son plan exact est inconnu.

En attendant, et comme souvent, Donald Trump pense à lui. Après avoir annoncé World Liberty Financial, sa propre plateforme d’investissement crypto en septembre, il l’a officiellement lancée le 15 octobre. Le token $WLFI est désormais disponible à la vente, pour parier indirectement sur la campagne Trump. Le tweet du candidat républicain a des airs de publication sponsorisée, ce qui dénote avec la nature de son auteur, qui est candidat à la présidence de la plus grande économie mondiale.

Donald Trump a lancé sa plateforme crypto. // Source : X

« La crypto est le futur » déclare Donald Trump dans sa vidéo promotionnelle, qui oublie de rappeler les risques pour son patrimoine financier. Cela n’a pas fait peur à ses fans : le site est rapidement tombé en panne, victime de son succès.

Kamala Harris tweete des phrases aléatoires sur les cryptomonnaies

Peut-on faire campagne en 2024 sans parler des cryptomonnaies, alors que l’électorat américain est beaucoup plus friand d’investissement que celui d’autres pays ? Kamala Harris, qui se concentre actuellement sur la récupération des électeurs noirs, qui seraient beaucoup à favoriser Trump par peur d’élire une femme (c’est du moins la théorie de Barack Obama), se lance aussi dans les cryptomonnaies.

Dans une publication destinée « aux hommes noirs » (cela peut étonner un Français, mais les Américains n’ont aucun problème avec les statistiques ethniques), la vice-présidente démocrate propose plusieurs mesures économiques pour aider les hommes noirs à lancer des business, comme légaliser la marijuana (ses détracteurs lui reprochent de jouer avec les clichés). Une de ses mesures est encore plus insolite : Kamala Harris propose de « protéger les investissements en cryptomonnaies pour que les hommes noirs qui les font sachent que leur argent est en sécurité ».

Kamala Harris propose un programme pour les hommes noirs. // Source : X

Évidemment, cette phrase ne veut absolument rien dire. L’équipe de campagne de Kamala Harris et Tim Walz part sans doute du fait que les hommes noirs, surtout les jeunes, sont beaucoup à parier sur les cryptomonnaies pour devenir riches. En utilisant ces mots-clés, elle donne l’impression de leur proposer des perspectives d’enrichissement, sans dire ce qu’elle fera pour les cryptomonnaies. Kamala Harris n’indique pas d’ailleurs comment une telle mesure pourrait favoriser les personnes noires.

À trois semaines de l’élection la plus importante de 2024, Donald Trump et Kamala Harris basculent dans une dernière ligne droite pleine d’incohérences, avec pour objectif de séduire les derniers indécis. Le candidat républicain a aussi parlé de ses projets pour Google, qu’il accuse d’être « très très méchant ».

