Lecture Zen Résumer l'article

Votre prénom est-il populaire ou en déclin ? Quelles sont les tendances de l’année 2025 ? Des questions dont les réponses se trouve dans les statistiques de l’INSEE, actualisées chaque année. Et des outils permettent de les visualiser facilement.



Pourquoi les trentenaires et les quarantenaires semblent tous porter le même prénom (coucou les Julien et Nicolas) ? Est-ce que l’émergence de certaines stars a une incidence sur le choix d’attribution d’un prénom pour des nouveaux-nés ? À l’inverse, y en a-t-il qui paraissent être en pleine ascension, avant de s’effondrer brusquement ?

Toutes ces informations peuvent être récupérées via le travail de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), qui agrège des statistiques depuis les bulletins d’état civil de naissance des personnes nées en France métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer, et cela depuis 1900.

Ces informations peuvent être consultées sur le site de l’INSEE, à travers des cartes interactives qui permettent de voir les prénoms les plus donnés par région. par exemple Alma et Adam en Île-de-France, Ambre et Gabriel dans les Hauts-de-France, et Malo et Louise en Bretagne. D’autres outils sont disponibles sur le site.

Top 10 des prénoms garçon et fille 2024

On peut évidemment savoir quel est le classement des prénoms les plus appréciés par les parents pour l’année 2024. Et on peut aussi remonter à une autre année ou déterminer une plage de temps de son choix. Selon ses préférences, on peut afficher cela sous forme de tableau ou de graphique, et y inclure des indications chiffrées.

Prénom de fille Prénom de garçon Louise Gabriel Jade Raphaël Ambre Louis Alba Léo Emma Noah Alma Arthur Romy Adam Rose Jules Alice Maël Anna Léon

Votre prénom est-il à la mode ?

Le site de l’INSEE étant toutefois pas forcément commode à l’emploi et quelque peu austère, d’autres plateformes profitent évidemment de toutes les données du Fichier des prénoms attribués aux enfants nés en France depuis 1900 pour proposer des solutions plus simples d’emploi. Ainsi est-ce le cas du Parisien, qui a son moteur de recherche.

Numerama a un peu exploré l’outil pour ressortir quelques courbes.

Source : Capture d’écran

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Ne soyez pas étonnés si vous avez certains prénoms récurrents parmi vos proches de 30 ou 40 ans.

Source : capture d’écran

Et un ! Et deux ! Et trois-zéros ! Et puis, une génération de footix passe, et de nouvelles idoles émergent, laissant les anciennes gloires s’estomper…

Source : Capture d’écran

Prénom à forte consonance américaine, répandu dans les séries TV, Kylian a connu une remontée au milieu des années 2010. On se demande bien ce qui a pu jouer…

Source : Capture d’écran

Cette courbe pourrait bien refléter la vision contrastée que le public a d’un certain Elon, adulé dans les années 2010, contesté depuis 2020.

Source : Capture d’écran

Nos collègues ont du talent (mais un prénom fort rare).

Source : Capture d’écran

Quand Renault sort une voiture, la courbe prend cher.

Source : Capture d’écran

Hâte de voir des petites Daenerys, 10 ans, à la récréation lancer à qui veut les entendre qu’il faut les appeler Daenerys Stormborn of the House Targaryen, Première du nom, l’Immaculée, Reine des Andals et des Premiers Hommes, Khaleesi de la Grande Mer d’Herbe, Briseuse de Chaînes, et Mère des Dragons. Merci Game of Thrones.

Source : Capture d’écran

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama