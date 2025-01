Lecture Zen Résumer l'article

Lors de sa conférence, Samsung a présenté des nouveautés pour Circle to Search, une fonction de recherche sur Android. Elles permettent d’identifier des adresses, des numéros de téléphone et même des chansons. Pour le moment, elles ne sont disponibles que sur les Galaxy S25.

Ce 22 janvier, c’est la Galaxy Unpacked, la grande conférence de début d’année de Samsung. La marque y a présenté les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, qui font suite aux Galaxy S24 avec quelques changements. Avec eux, de nouvelles fonctionnalités logicielles, principalement basée sur l’IA, grâce à One UI 7. Mais il y avait aussi des nouveautés de Circle to Search, une fonction de Google, qui arrive progressivement sur tous les smartphones Android.

Circle to Search : la fonction Android devient plus intelligente

« Circle to Search », ou « Entourer pour Chercher » est une fonctionnalité arrivée en 2024 sur les smartphones Samsung, avant d’arriver chez Google et plus récemment sur beaucoup d’autres smartphones Android. La fonction qui sert à faire des recherches à n’importe quel moment et sur n’importe quel contenu, en entourant ce qu’on veut chercher, devient plus intelligente.

Les nouveautés de Circle to Search. // Source : Numerama

Comme Samsung l’a annoncé durant sa conférence, la recherche sur l’écran devient « plus pratique, rapide et contextuelle ». Circle to Search reconnaît enfin les numéros de téléphone (pour les appeler), les adresses mail (pour leur écrire) et les URL (pour les ouvrir).

Samsung a droit aux nouveautés de Circle to Search avant les autres. // Source : Numerama

Jusqu’à maintenant, Circle to Search ne faisait qu’ouvrir une page de recherche avec l’adresse mail ou l’URL en question, mais pas le contenu qu’on voulait immédiatement.

Une fonction réservée aux Galaxy S25, pour le moment

Circle to Search avait fait son apparition sur les Galaxy S24 en premier, avant d’arriver sur les smartphones Pixel. Depuis quelques mois, bien d’autres smartphones Android en profitent. On peut penser qu’il en sera de même pour ces nouveautés : elles seront réservées aux Galaxy S25 dans un premier temps. Puis, elles s’étendront à d’autres smartphones Android dans les prochains mois.

On voit ici plusieurs des nouveautés logicielles exclusives des Galaxy S25. // Source : Numerama

D’autant plus que début mars a lieu le MWC, le plus grand salon dédié aux smartphones. Google pourrait profiter de sa Google I/O, sa grande conférence de l’année, pour déployer ces nouveautés à plus grande échelle. Une Google I/O qui devrait avoir lieu en mai prochain, comme chaque année.

