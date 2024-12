Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez un smartphone Samsung et vous attendez la mise à jour One UI 7 pour profiter d’Android 15 ? Samsung commence à tester sa prochaine mise à jour majeure avec un programme de bêta publique. Les Français doivent encore patienter quelques jours.

Après plusieurs mois d’attente, Samsung annonce enfin le lancement d’un programme bêta pour One UI 7, son interface pour téléphones Galaxy basée sur Android 15. Cette mise à jour apportera plusieurs changements esthétiques et met, sans surprise, l’accent sur l’intelligence artificielle.

Quelles sont les nouveautés de One UI 7 (Android 15) ?

One UI 7, c’est tout d’abord Android 15. Samsung n’en parle pas beaucoup, mais c’est sans doute le changement le plus important apporté par cette mise à jour. Cette nouvelle version du système d’exploitation de Google intègre un espace privé, qui est une zone cachée, dans laquelle on peut placer des applications, notifications et autres contenus. L’OS a ajouté davantage de protections en cas de vol ou d’escroquerie, pour désactiver l’écran en cas d’incident. Des nouveautés complétées par plein d’autres améliorations, pas toujours visibles.

L’image partagée par Google pour fêter l’arrivée d’Android 15. // Source : Google

Samsung présente One UI 7 comme ayant « un écran d’accueil simplifié, des widgets transformés et des options de personnalisation avancées ». Globalement, le design de la surcouche est plus arrondi, les icônes ont été revues, comme les animations.

One UI 7 media player and animations are incredible



Côté IA, les appels téléphoniques peuvent être transcrits dans 29 langues dorénavant ; allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, hindi, indonésien, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, thaïlandais, turc et vietnamien. Si vous êtes un aficionado des photos, l’interface de l’appareil photo permet dorénavant de réorganiser les boutons, réglages et modes (des boutons plus accessibles puisque placés sur le bas de l’écran).

La transcription des appels dans One UI 7 // Source : Samsung

Par ailleurs, le système de notifications a été revu, « offrant un accès simplifié depuis l’écran d’accueil du smartphone ». Samsung introduit aussi la « Now Bar », qui est un indicateur d’état pour certaines applications comme l’interprète, la musique, l’enregistrement ou le chronomètre. Il s’agit d’une pilule qui s’affiche en bas de l’écran de veille, afin d’éviter de déverrouiller l’appareil à chaque fois qu’on veut contrôler l’une de ces applications. Oui, il s’agit d’une réplique de la Dynamic Island des iPhone.

La Now Bar dans One UI 7 // Source : Samsung

Samsing indique que la Now Bar est « conçue pour être prise en charge par les prochains appareils de la série Galaxy S ». Mais les anciens appareils y ont aussi droit.

Ce qui change sur Galaxy AI

Galaxy AI, c’est le nom de la suite de fonctions d’intelligence artificielle intégrées aux smartphones Samsung. La marque annonce l’arrivée de nouveaux outils avec One UI 7, comme l’aide à la rédaction : « elles permettent d’accéder à des outils d’écriture n’importe où, dès que du texte peut être sélectionné, et ce sans qu’il soit nécessaire de passer d’une application à l’autre », écrit la marque dans un communiqué.

Les nouveautés Galaxy AI dans One UI 7 // Source : Samsung

Samsung ajoute de nouvelles options de génération d’images à partir de dessins et de photos, avec de nouveaux styles (3D, cartoon, peinture). Pour le reste des nouveautés IA, il faudra attendre la série des Galaxy S25. On peut s’attendre à de nouvelles annonces lors de la prochaine conférence Galaxy Unpacked qui devrait avoir lieu en janvier prochain.

Quand est-ce qu’arrivera One UI 7 en France ?

Depuis le 5 décembre, la version bêta de One UI 7 est disponible sur les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra en Allemagne, en Inde, en Corée, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour le moment, le constructeur n’a indiqué aucune date pour la bêta publique en France, mais début 2025 est évoqué (il n’y a pas encore de moyen simple de contourner).

Le nouvel écran d’accueil de One UI 7. // Source : Samsung

Quant au déploiement officiel, Samsung précise seulement qu’il « débutera sur les prochains appareils de la série Galaxy S à partir du premier trimestre 2025 ». Ses autres modèles pourraient quelques mois supplémentaires pour profiter de One UI 7, même si les S24 devraient rapidement être servis.

Avec ce programme, Samsung prend du retard sur le cycle des mises à jour alors que Google semble au contraire accélérer sur le cycle des versions d’Android. Néanmoins, les possesseurs de Galaxy S24 ne devrait pas attendre beaucoup plus longtemps.

