Nintendo aurait prévu de larges stocks de Switch 2 au moment de son lancement, à une date toujours inconnue. De quoi évacuer, un peu, la crainte d’une pénurie massive.

Si Nintendo a enfin dévoilé la Switch 2, le 16 janvier 2025, il reste encore beaucoup de détails en suspens, à commencer par les modalités de commercialisation de la console. Quelle est sa date de sortie ? Quel est son prix ? Autant de questions qui trouveront leur réponse dans les semaines à venir, puisqu’un Direct est déjà prévu pour le 2 avril.

Une autre question mérite d’être posée : faut-il craindre une pénurie de Nintendo Switch 2 à sa sortie ? Les férus de jeux vidéo ont encore en mémoire la situation compliquée dans laquelle se sont trouvées la PS5 et la Xbox Series X pendant plusieurs mois, après leur lancement en novembre 2020. Plus particulièrement, c’était la croix et la bannière pour mettre la main sur la console de Sony, pour le plus grand bonheur des scalpers. Nintendo souhaite éviter ce phénomène.

Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

20 millions de Nintendo Switch 2 vendues en un an ?

Selon les informations de Bloomberg publiées le 16 janvier, Nintendo aurait prévu suffisamment de stocks pour vendre 20 millions de Switch 2 en un an. Un volume assez colossal et rassurant sur sa disponibilité dans l’immédiat même si, bien sûr, ces 20 millions de consoles ne seront pas mises en circulation au même moment.

À titre de comparaison, la Switch s’est vendue à un peu plus de 15 millions d’exemplaires lors de sa première année pleine (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018). Elle n’a dépassé les 20 millions qu’à partir de l’exercice fiscal 2019/2020. Au plus haut, elle a titillé les 30 millions en 2020/2021.

Du côté de la PS5, Sony n’a pu écouler que 11,5 millions d’exemplaires lors de sa première année pleine (1er avril 2021 – 31 mars 2022). Nintendo prévoirait donc quasiment le double pour la Switch 2, sur un laps de temps équivalent (douze mois). On rappelle quand même que la PS5 n’a pas été aidée par la pandémie de coronavirus et la pénurie de composants électroniques.

On recommandera toutefois aux personnes intéressées de précommander un exemplaire de la Switch 2 dès que possible. Quand bien même Nintendo aurait pris des dispositions, on n’est pas à l’abri d’une demande supérieure à l’offre dès les premières semaines, ainsi qu’à certains moments clés (le premier Noël, par exemple). En optant pour une continuité totale, la multinationale risque de capter très vite l’attention du grand public, désireux de découvrir les nouveautés les plus visibles (grand écran, Joy-Con améliorés…) — surtout avec un Mario Kart. Le succès est promis à la Switch 2 et il serait dommage d’enrichir, à nouveau, les scalpers.

