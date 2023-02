Les 7,1 millions de PlayStation 5 vendues par Sony durant les trois derniers mois de 2022 sont un record. S’il continue à ce rythme, le constructeur Japonais devrait rapidement rattraper le retard accumulé ces dernières années.

La dernière campagne publicitaire de Sony a un message à faire passer : la pénurie est finie. Comme Sony l’a dit lors du CES de Las Vegas, la PS5 est maintenant facile à trouver, en ligne et dans les magasins. Une promesse pour l’instant, puisque les revendeurs n’ont pas toujours du stock.

À en croire les derniers résultats financiers du constructeur japonais, pour le trimestre qui s’est terminé le 31 décembre 2022, la PS5 se vend effectivement en plus grandes quantités. Sony a écoulé 7,1 millions d’exemplaires de sa console en trois mois, contre 3,9 millions lors du précédent exercice de Noël. L’année 2023 s’annonce prometteuse pour Sony.

Déjà 32,1 millions de PS5 dans la nature

Pour Sony, les festivités commencent maintenant. Pendant les deux ans qui ont suivi le début de la commercialisation de la PS5, la console a été victime de la pénurie. Impossible pour le constructeur japonais de faire beaucoup de publicités ou de lancer du contenu exclusif à la PS5, puisqu’il aurait donné l’impression d’exclure des millions de joueurs. La logique voudrait que 2023 soit l’année où Sony dévoile plein de titres exclusifs à sa dernière console, tout en accélérant les opérations promotionnelles. Tout ceci devrait augmenter encore plus son volume de ventes, de quoi anticiper une année record. Il y a actuellement 32,1 millions de PS5 dans le monde, il devrait y en avoir des dizaines de millions supplémentaires, d’ici la fin de l’année.

Ventes par trimestre Nombre de PS5 en circulation T3 2020 (lancement) 4,5 millions 4,5 millions T4 2020 3,3 millions 7,8 millions T1 2021 2,3 millions 10,1 millions T2 2021 3,3 millions 13,4 millions T3 2021 3,9 millions 17,3 millions T4 2021 2,0 millions 19,3 millions T1 2022 2,4 millions 21,7 millions T2 2022 3,3 millions 25 millions T3 2022 (le dernier) 7,1 millions 32,1 millions

Qui dit augmentation des ventes de consoles, dit naturellement augmentation des ventes de jeux. Sans surprise, Sony a vendu 86,5 millions de titres ce trimestre, contre 70,5 millions il y a un an (merci God of War Ragnarok). Il y a aussi 46,4 millions d’abonnés au PlayStation Plus, ce qui n’est pas le record historique de Sony. Les nouvelles formules font encore fuir quelques utilisateurs.

