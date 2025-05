Lecture Zen Résumer l'article

Phil Spencer, grand patron de la marque Xbox, a tenu des propos rassurants sur la Xbox Series S. L’obligation de la soutenir, de la part des studios, restera en vigueur dans les années à venir.

Pour la génération actuelle, Microsoft a fait le pari de lancer deux consoles dotées d’une puissance différente. Un choix auquel s’est refusé Sony en novembre 2020. Ainsi, la firme japonaise a plutôt fragmenté son catalogue PS5, avec deux options basées sur le format des jeux (100 % numérique ou physique/numérique). La stratégie de Microsoft permet de vendre une console à un prix beaucoup plus abordable, au détriment des performances.

Mais l’existence de la Xbox Series S, dont les caractéristiques ne rivalisent pas avec la Xbox Series X et la PS5 (encore moins avec la PS5 Pro), peut porter préjudice à Microsoft. En réalité, c’est déjà un peu le cas : les développeurs de Baldur’s Gate 3 ont été contraints de repousser leur RPG le temps d’optimiser la version Xbox Series S (privée en prime de l’écran partagé), tandis que le studio derrière Black Myth: Wukong accuse la console d’être insuffisamment puissante pour faire tourner son jeu. De quoi craindre pour l’avenir de la Xbox Series S ? Non, a récemment fait comprendre Phil Spencer, patron de la branche gaming de Microsoft.

Xbox Series S. // Source : Microsoft

La Xbox Series S est en réalité un atout pour Microsoft

Aujourd’hui, Microsoft impose aux développeurs de sortir leurs jeux à la fois sur Xbox Series X et Xbox Series S. En somme, il ne peut y avoir d’exclusivité pour la plus puissante des consoles — ce sont les deux, ou rien du tout. Cette obligation impose aux studios un gros travail d’optimisation pour s’assurer que les jeux tournent correctement sur Xbox Series X et Xbox Series S. Et elle n’est pas près d’être levée selon Phil Spencer, alors que les ambitions, notamment graphiques, ne font que grimper avec le temps.

En réalité, Phil Spencer voit la Xbox Series S comme un atout pour Microsoft, sur un marché dans lequel un jeu vidéo doit être capable de tourner sur une machine modeste (comme le Steam Deck de Valve) et un PC surpuissant. Lors d’un long entretien accordé à la chaîne YouTube Destin et publié le 27 janvier, il indique : « Avec l’essor des consoles portables de type PC et l’arrivée de la Switch 2, en tant que développeurs, nous devons concevoir sur de plus en plus de configurations différentes (…). Je pense que nous avons un vrai avantage, car nous soutenons la Series S depuis un moment (…). » Pour Phil Spencer, les versions Xbox Series S ne sont pas si éloignées des versions tournant sur des appareils portables.

Il appuie ses propos en rappelant que les moteurs graphiques d’aujourd’hui sont suffisamment polyvalents pour s’adapter à un maximum de plateformes. Il donne par ailleurs l’exemple d’Indiana Jones and the Great Circle : « J’y joue sur Xbox Series X et il est incroyable, elle est donc parfaitement capable de faire tourner les jeux d’aujourd’hui. » À lui de conclure : « Je pense que c’est un élément de design important pour les studios, grâce à ce mix de puissance permis par l’existence de la Series S. »

