Apple pourrait se lancer sur un nouveau secteur : les sonnettes connectées. Très populaires aux États-Unis, elles permettent de recevoir une notification quand quelqu’un arrive à sa porte. La marque pourrait aller plus loin avec une intégration de Face ID.

Dans les prochaines années, Apple pourrait grandement miser sur le secteur de la maison connectée. La marque californienne, qui s’apprête à dévoiler un écran pour piloter sa maison en 2025, envisagerait de lancer une sonnette connectée dans un second temps, selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg. Relié à une serrure connectée, ce produit permettrait d’ouvrir la porte sans action humaine grâce à la reconnaissance faciale Face ID.

Une sonnette connectée Apple : à quoi est-ce que ça pourrait ressembler ?

Intégrée à l’écosystème Matter/HomeKit, la sonnette d’Apple serait conçue pour être appairée à une serrure connectée de marque tierce, puisqu’Apple ne souhaiterait pas développer son propre « smart lock ». L’idée serait de pouvoir sonner à la porte, puis de déverrouiller la porte grâce à une instruction envoyée par la serrure. Un abonnement iCloud+ serait nécessaire pour stocker des enregistrements vidéo.

Le journaliste de Bloomberg laisse entendre qu’Apple pourrait s’associer à un fabricant de serrures connectées « pour proposer un système complet dès le premier jour ». On ignore si toutes les serrures Matter seront compatibles, ou si Apple exigera un modèle bien spécifique.

Le système d’exploitation intégré devrait aussi pouvoir utiliser FaceTime et lire des vidéos, pour les interactions avec les personnes qui sonnent chez nous, depuis son iPhone.

Pour se distinguer des concurrents, Apple testerait l’idée d’embarquer la technologie de reconnaissance faciale Face ID dans son produit. La sonnette pourrait alors reconnaitre son utilisateur et déverrouiller la porte sans nécessiter d’action humaine. Les données seraient évidemment stockées en local, pour plus de sécurité.

Peut-on s’attendre à ce drôle de produit en 2025 ? Si les serrures connectées devraient être très populaires l’année prochaine, Apple n’en serait qu’au stade de projet. Il ne faut pas s’attendre à voir débarquer ce produit avant longtemps.

Les grandes ambitions d’Apple dans la maison connectée

Apple voudrait que 2025 soit l’année de la domotique, après avoir laissé Amazon et Google se faire la guerre durant des années (ainsi que de nombreuses autres marques plus petites). En plus de cette sonnette connectée, Apple prévoirait un écran connecté façon Nest Hub ou Amazon Echo, un nouvel Apple TV, un nouveau HomePod ou encore une caméra de surveillance.

Selon Mark Gurman, Apple serait confiant avec son approche : « l’idée est que les consommateurs lui feront davantage confiance qu’à ses rivaux en ce qui concerne la vidéosurveillance de leur domicile. » En travaillant depuis des années sur son image de marque qui respecte la vie privée, Apple voudrait rattraper tout le marché. L’entreprise y verrait un nouveau vecteur de croissance.

