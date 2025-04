Lecture Zen Résumer l'article

L’accès à l’espace particulier du site impots.gouv.fr va connaître une mise à jour importante cet été, après la campagne de déclaration des revenus. La connexion sera désormais plus rigoureuse, avec la mise en place de la double authentification.

Si vous avez un espace personnel sur le site impots.gouv.fr, sachez qu’il va y avoir du changement cet été. La procédure habituelle pour se connecter à son compte particulier va en effet changer cet été, dès que sera passée l’actuelle campagne 2025 de déclarations des revenus en 2024. Objectif : renforcer la sécurité des accès à la plateforme.

Pour cela, il y aura la mise en place de la double authentification, aussi appelée authentification forte ou authentification à deux facteurs. Une fois installée sur le site des impôts, la procédure exigera donc l’inscription d’un code dont la validité est temporaire. Il sera à ajouter après la combinaison habituelle de l’identifiant et du mot de passe.

Le site des impôts. // Source : capture d’écran

Aujourd’hui, l’accès à impots.gouv.fr nécessite de remplir son numéro fiscal de 13 chiffres, qui sert d’identifiant, et son mot de passe.

L’outil de connexion FranceConnect, qui fournit un tunnel d’accès homogène entre tous les services de l’État, est aussi proposé, si l’on a un compte actif sur un service éligible — en l’espèce, l’Assurance maladie, l’identité numérique de La Poste, l’identité numérique de France Identité et trois autres modalités.

La double authentification est un procédé largement répandu sur le web en 2025 et bien des internautes l’utilisent pour se brancher couramment à leur compte. Cela renforce la protection en rendant les espaces personnels un peu moins vulnérables à certaines tentatives d’attaques informatiques, tel le hameçonnage (phishing).

Un code reçu par mail à renseigner

En effet, pour pénétrer frauduleusement un compte, la simple combinaison de l’identifiant et du mot de passe, que l’on peut récupérer via de l’ingénierie sociale, ne suffit plus. Il faut renseigner aussi le code provisoire, qui peut être transmis par SMS, par mail ou généré via une application mobile dédiée et préalablement associée à l’espace à sécuriser.

Dans le cas du site des impôts, l’option retenue par l’administration fiscale est l’envoi d’un courrier électronique qui contiendra ce fameux code. C’est ce que confirmait courant avril le ministère de l’Économie dans un article résumant les nouveautés pour 2025. Il sera judicieux, dès lors, de bien vérifier que le mail renseigné sur impots.gouv.fr est le bon.

