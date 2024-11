Lecture Zen Résumer l'article

En 2025, Apple prévoirait au moins une nouvelle catégorie de produit : un écran dédié au pilotage de la maison connectée. Ce « HomePad », sorte de produit hybride entre une enceinte HomePod et une tablette iPad, devrait disposer d’un écran carré et d’une interface inspirée du mode « En Veille » de l’iPhone.

Après le Vision Pro en 2024, le « HomePad » en 2025 ?

Apple, qui n’a pas pour habitude de se lancer régulièrement sur de nouveaux marchés, est bien partie pour lancer un écran dédié à la domotique dans le courant de l’année 2025. Bloomberg, qui diffuse régulièrement des informations sur ce produit, a publié un article complet le 12 novembre sur ses caractéristiques supposées.

Au programme : une sorte de rivale du Google Nest Hub ou du Amazon Echo Show, qui devrait prendre la forme d’une tablette carrée de 6 pouces (l’équivalent de deux iPhone côte-à-côte selon Bloomberg). Elle devrait afficher des widgets et quelques applications issues d’iOS, iPadOS ou watchOS, comme FaceTime ou Maison. Il s’agirait pour Apple d’un moyen de promouvoir son écosystème domotique (HomeKit et Matter), en attendant de lancer de nouveaux produits.

Préparez les perceuses : le HomePad se fixera sur un mur

Plusieurs mystères entourent le nouveau projet d’Apple, qui risque de faire doublon avec l’iPad dans certains foyers. Il est probable qu’Apple propose des socles de recharge magnétiques avec des enceintes intégrées, à l’image de la Pixel Tablet, pour distinguer sa tablette domestique de sa tablette polyvalente. Il serait alors possible de la passer d’un mur à la cuisine, à condition de disposer des bons supports.

Avec le Nest Hub, Google dispose déjà d’un concurrent du HomePad. // Source : Google

Selon Bloomberg, le « HomePad » (qui est le nom le plus logique, même si Apple aime surprendre) mettra l’accent sur la maison connectée, sur Siri (avec Apple Intelligence) et sur la communication. L’appareil disposera d’un écran tactile, mais sera surtout conçu pour interagir avec des consignes vocales, comme un HomePod. On pourra lui demander de mettre de la musique, de changer la température de la maison ou de passer des appels FaceTime, grâce à une caméra intégrée. Le concept s’approche de ceux proposés par Google et Amazon avec leurs propres tablettes domestiques. Apple irait néanmoins plus loin sur certains points, notamment avec un capteur de proximité, pour faire varier les informations affichées à l’écran en fonction de ce que fait l’utilisateur.

Avec son écran carré de 6 pouces, le produit d’Apple pourrait être plus petit qu’un iPad mini, ce qui interroge sur son utilisation en tant que tablette. Il est probable que l’écran soit surtout là pour afficher des informations comme l’heure ou l’état des ampoules connectées, à la manière de l’interface « En Veille » de l’iPhone, lorsqu’il recharge à l’horizontale. L’appareil disposera d’une batterie, ce qui présuppose qu’il sera utilisable en dehors de son support. En revanche, il n’y aurait pas d’App Store. Seules les applications d’Apple seront présentes.

Le mode StandBy sur iPhone. Cette interface pourrait être celle du HomePad. // Source : Apple

Apple, qui préparerait d’autres produits liés à la maison connectée (on parle d’une caméra de surveillance orientée vie privée ou d’un bras robotique, notamment), miserait sur son HomePad pour fidéliser ses utilisateurs. La sécurité serait à l’honneur, avec la possibilité de voir le retour des caméras ou des interphones sans passer par Internet. Un système d’alarme pourrait être intégré au produit, pour que le HomePad surveille la maison en votre absence. Quand il n’est pas utilisé, il pourrait aussi se transformer en cadre photo numérique.

Reste la question du design. Selon Bloomberg, Apple préparerait un support mural pour que l’on accroche le HomePad sur son mur, en guise de super-interrupteur. On pourrait aussi le décrocher pour le déplacer dans d’autres pièces, avec d’autres supports plus classiques. Le média ne dit pas comment Apple compte régler la question du fil pour dissimuler l’alimentation du HomePad dans un mur.

Pour les personnes fans de domotique, l’hypothèse d’un interrupteur tactile capable de répondre à la voix est plutôt enthousiasmante. Pour les autres, le produit sera très certainement perçu comme un gadget. À Apple de trouver un moyen de le rendre séduisant, ce qui n’est pas gagné au vu du faible intérêt du grand public pour la maison connectée.

