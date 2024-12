Lecture Zen Résumer l'article

L’idée paraît saugrenue et pourtant : Apple y aurait bel et bien réfléchi longtemps, avant de se raviser. L’abonnement, ou la « location » d’un iPhone, ça aurait été de quoi toujours avoir le dernier modèle.

Louer un iPhone dans Apple Pay ? Apple aurait travaillé dessus jusque tout récemment, révèle Mark Gurman, journaliste de Bloomberg souvent bien informé. Des révélations qui nous en apprennent plus sur la stratégie de la marque autour de ses téléphones. Comme d’habitude, aucun commentaire d’Apple.

Apple aurait abandonné le projet

Selon des sources proches du sujet, Apple aurait interrompu son projet de création d’un abonnement à l’iPhone. Un service chapeauté par la division Apple Pay de l’entreprise et qui voulait facturer chaque mois l’utilisation d’un iPhone. Bloomberg en parlait déjà en 2022, avant que le lancement ne prenne du retard jusqu’en 2023.

Sauf qu’ensuite seraient arrivés des problèmes logiciels et de réglementation. L’équipe aurait repris le travail depuis le début, mais Apple a fini par enterrer le projet. L’équipe en charge aurait été dissoute et ses membres réaffectés ailleurs.

Pourquoi l’abonnement à l’iPhone ne verra pas le jour

Pour Mark Gurman, « cette décision s’inscrit dans le cadre d’un changement plus large dans la manière dont Apple aborde les services de paiement. » Comme il l’explique, Apple Pay a aussi mis fin à son programme Apple Pay Later en juin dernier, quelques mois seulement après son lancement (le service n’était disponible qu’outre-Atlantique). Le paiement échelonné aurait été une solution intermédiaire, mais Apple aurait eu quelques soucis.

L’iPhone 16 rose. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Pour le Bureau de protection financière des consommateurs américain, Apple Pay Later aurait dû suivre les mêmes règles que les sociétés de cartes de crédit pour continuer à exister. Apple n’en aurait pas voulu et par rapport à une banque, Apple reste une « petite » entreprise. Sauf que l’abonnement à l’iPhone aurait été du même acabit et selon les sources de Bloomberg, Apple n’aurait pas voulu s’y exposer de nouveau.

Louer un iPhone : une idée pas si saugrenue

Pourtant pour Apple, cela aurait été intéressant : l’entreprise voulait vendre encore plus d’iPhone et surtout avoir des rentrées d’argent régulières. D’autant plus que l’iPhone représente toujours la plus grande partie de son chiffre d’affaires. Louer un téléphone portable aurait aussi été l’occasion « d’enfermer » les abonnés dans l’écosystème Apple. La marque aurait d’ailleurs fortement concurrencé les opérateurs (qui peuvent vendre des iPhone avec des forfaits mobiles) et autres loueurs de smartphones, y compris ses partenaires.

Apple iPhone 16 Pro Max // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

L’avantage pour les consommateurs, ça aurait été évidemment de ne pas avoir à dépenser des centaines d’euros d’un coup dans un téléphone. Ils auraient aussi pu obtenir le dernier modèle chaque année. Le tout sur le même compte Apple. Si un jour Apple relance un projet d’abonnement à un iPhone, cela pourrait être avec une banque, « mais la société n’a pas l’intention de faire cavalier seul pour l’instant », note Mark Gurman.

Et le l’iPhone Upgrade Program dans tout ça ?

Aux États-Unis, les clients d’Apple peuvent obtenir le dernier iPhone tous les ans, sans avoir à l’acheter en totalité. Mis en place en 2016 et proposé à 40 dollars par mois, il permet en plus de ça d’avoir la couverture AppleCare+. Au bout de 12 paiements mensuels, l’iPhone Upgrade Program vous permet de changer de modèle et de retourner l’ancien. Si un abonné arrête de payer, alors il peut conserver l’iPhone qu’il a en main.

La page de vente de l’iPhone Upgrade Program sur le site d’Apple // Source : Capture Numerama

Si Apple avait été au bout de son abonnement, l’iPhone Upgrade Program aurait pu disparaître pour éviter de faire doublon. La principale différence, c’est qu’avec cette offre, les abonnés n’auraient pas été propriétaires des appareils loués. D’ailleurs pour l’iPhone Upgrade Program, Apple est accompagné par Citizen Banks, qui fournit des prêts bancaires, solution choisie par Apple.

