[Deal du jour] Vous en avez marre de perdre vos clés ? Alors il est peut-être temps de passer à une serrure connectée. Pour les Prime Day, l’Aqara Smart Lock U200 est à son meilleur prix.

Sortie il y a tout juste un an, la serrure connectée Aqara U200 permet de transformer une porte classique en un véritable objet connecté. Grâce à elle, plus besoin de clé : vous pouvez vous en débarrasser et déverrouiller la porte directement avec votre iPhone.

Commercialisée initialement au prix de 269,99 €, elle perd 100 € pour les ventes flash des Prime Day d’Amazon.

C’est quoi, cette serrure connectée ?

8/10 Aqara Smart Lock U200 Lire le test 269,99 € sur Amazon Points forts Compatible avec toutes les technologies modernes (dont Apple Home Key)

Pas de hub nécessaire

Design réussi avec clavier inclus dans la boîte

Adapté à la plupart des portes françaises Points faibles Peut être difficile à installer

Beaucoup trop de bugs

Aqara propose une nouvelle serrure connectée aux fonctions encore inédites en Europe. En plus d’incontournables comme Amazon Alexa, Google Home et Apple HomeKit, la serrure Smart Lock U200 dispose d’une compatibilité avec Matter et Apple Home Key, une technologie encore rare sur ce marché.

Le premier est un protocole domotique censé prendre en charge à l’avenir l’ensemble de la domotique du marché. Le second sert tout simplement à déverrouiller la porte de votre domicile avec votre iPhone ou une Apple Watch, même si ces appareils sont éteints. Une carte virtuelle s’ajoute alors à l’application Cartes, à côté d’Apple Pay.

La serrure connectée U200 d’Aqara // Source : Numerama

La serrure Aqara propose aussi d’autres méthodes de déverrouillage plus classiques. Vous pourrez ouvrir votre porte avec un lecteur d’empreintes digitales, ou avec un code PIN à saisir sur le clavier sans fil pré-appairé inclus (qui utilise des piles). Notez que vous pourrez créer des codes à usage unique pour les partager avec d’autres personnes. Pratique si vous avez demandé à votre voisin d’arroser vos plantes en votre absence.

Niveau sécurité, le gyrocope intégré de la serrure U200 permet de vous avertir si vous n’avez pas fermé votre porte, ou de la verrouiller automatiquement en cas d’oubli. La Smart Lock U200 est bien sûr conçue pour une utilisation prolongée et fonctionne avec des batteries Li-Ion rechargeables, pour une autonomie jusqu’à six mois. Le clavier sans fil peut fonctionner avec des piles AAA ou être directement alimenté par le câblage de votre sonnette. Le clavier est certifié IPX5 et résiste aux intempéries.

Est-ce que cette serrure connectée vaut le coup avec cette offre ?

C’est un produit sur lequel on aurait habituellement du mal à aligner la somme demandée, mais avec une telle réduction, c’est une super affaire. Si vous avez besoin d’une serrure fiable et sécurisée, la Smart Lock U200 est l’un des meilleurs modèles disponibles sur le marché qui supporte le protocole Matter, et n’a pas besoin de pont de connexion supplémentaire.

C’est aussi une serrure compatible avec les cylindres à profil européen, contrairement à de nombreux modèles sur le marché (il faut glisser une clé à l’intérieur, elle s’occupe de la faire tourner à votre place). Si vous êtes réticent à l’idée d’utiliser une serrure connectée, rassurez-vous, votre clef traditionnelle fonctionne encore. Vous aurez aussi la possibilité de déverrouiller vos portes à l’aide d’une des cartes NFC Aqara, qui fonctionne comme un badge de porte classique (comme à l’hôtel).

