Interrogé par un de ses fans sur le lancement de son propre service de courriers électroniques, Elon Musk laisse entendre qu’il pourrait « repenser la messagerie » à l’avenir. Une simple promesse pour l’instant, qui pourrait devenir un jour réalité.

Après Grok pour concurrencer ChatGPT et Gemini, Elon Musk va-t-il tenter de remplacer Gmail en lançant son propre service pour envoyer et recevoir des mails ? Le milliardaire, connu pour son profond désamour pour les entreprises de la Silicon Valley, à qui il reproche d’être trop « woke », suggère que oui pour la deuxième fois de l’année.

Tout part d’un tweet publié le 15 décembre 2024 par Nima Owji, un développeur dont la quasi-totalité des publications est dédiée à son admiration pour Elon Musk, X, Grok, Tesla et des crypto-monnaies. Nima Owji, en bon fan, écrit : « Avoir une adresse mail @‌x.‌com est la seule chose qui peut m’empêcher d’utiliser Gmail ! ». Une demi-heure plus tard, Elon Musk lui répond.

La réponse d’Elon Musk à Nima Owji. // Source : X

Xmail, un concurrent de Gmail pour les fans d’Elon Musk ?

« Intéressant. Nous devons repenser le fonctionnement général de la messagerie, y compris le mail », écrit Elon Musk, sans en dire plus sur ses intentions précises. Il s’agit de la seconde fois qu’Elon Musk évoque un service de courriers électroniques depuis février 2024. La première fois, il s’était contenté d’un mystérieux « ça arrive » quand un de ses ingénieurs lui demandait « quand fera-t-on Xmail ? ».

Sans surprise, cette interaction entre Elon Musk et Nima Owji a grandement été reprise par les comptes de fans du milliardaire, comme DogeDesigner, avec lequel Elon Musk interagit très souvent. « BREAKING : Elon Musk vient de confirmer que X va lancer son propre service e-mail », s’emballe un peu rapidement le compte spécialisé dans l’actualité d’Elon Musk.

Depuis peu, Gmail embarque l’intelligence artificielle Gemini pour résumer et répondre à des mails. Xmail serait une opportunité pour Elon Musk d’intégrer Grok à la messagerie? // Source : Google

Xmail est-il vraiment possible ? Depuis le début du rachat de Twitter en 2022, Elon Musk répète régulièrement qu’il veut transformer le réseau social en « X, l’app pour tout faire ». Le milliardaire a longtemps évoqué l’idée de transformer X en une application de paiement, mais se recentre depuis peu sur l’intelligence artificielle avec Grok et le générateur d’images Aurora. Voir débarquer un client mail dans X ne semble pas totalement impossible, même si on se demande comment Elon Musk réussirait à détourner les utilisateurs, hormis ses fans, de leurs habitudes.

En cofondant OpenAI en 2015, Elon Musk avait notamment pour objectif d’empêcher Google de dominer l’avenir de l’intelligence artificielle. Le voir attaquer Gmail, un des services phares de Google, ne serait pas du tout surprenant. L’hypothèse d’une vente forcée de Chrome par les États-Unis, dans un contexte de rapprochement entre le milliardaire et l’administration de Donald Trump, ouvre également la porte à un navigateur X, même si Elon Musk n’a pas encore évoqué ce sujet.

Encore une promesse en l’air ?

Xmail trotte dans la tête d’Elon Musk, mais rien ne dit qu’il verra le jour. Le milliardaire est connu pour ses promesses spontanées, qui n’existent en réalité que dans son imaginaire. Le Tesla Phone est l’exemple parfait, avec des tweets sortis de nulle part pour embêter Apple, sans aucun projet concret, sans oublier les délais qu’Elon Musk ne tient jamais. Deux tweets ne suffisent pas pour confirmer l’arrivée prochaine d’un concurrent de Gmail par le libertarien.

Quoi qu’il en soit, des adresses mails @x.com pourraient avoir un intérêt pour un service qui rêve de se rendre indispensable pour des milliards d’internautes (le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de X est estimé entre 300 et 500 millions d’utilisateurs). X n’est pas encore devenue une « everything app », mais pourrait utiliser les mails pour grossir. Encore faut-il se distinguer et intégrer de nombreuses options, alors que X peine encore aujourd’hui à être complet.

