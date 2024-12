Lecture Zen Résumer l'article

Initialement réservé aux abonnés payants de X Premium (ex-Twitter Blue), Grok peut maintenant être sollicité par tous les utilisateurs de X. Un changement de stratégie intéressant pour xAI, qui rêve de devenir un géant de l’intelligence artificielle.

En juillet 2023, Elon Musk a fondé xAI. La start-up, qui est présentée par le milliardaire comme une « intelligence artificielle qui dit la vérité », a lancé en novembre 2023 Grok, son propre concurrent de ChatGPT. Le projet était au départ assez particulier, puisque ce chatbot se démarquait de ses concurrents par ses réponses sarcastiques, ainsi que des informations prélevées sur Twitter, y compris quand elles étaient fausses. Le rêve d’Elon Musk est de détruire OpenAI, une entreprise qu’il a cofondée avant de quitter le navire sur des désaccords managériaux (lui voulait diriger OpenAI), et de redevenir le numéro 1 de l’IA.

Durant sa première année d’existence, Grok était un produit payant. Elon Musk avait décidé de réserver son chatbot aux abonnés X Premium, la formule payante pour accéder à son réseau social X, notamment pour convaincre des personnes de s’y abonner. Le 14 décembre, xAI a annoncé un changement capital : Grok est désormais une intelligence artificielle gratuite.

Dans un thread Twitter, xAI annonce la gratuité de Grok. // Source : X

Grok a fait beaucoup de progrès et veut rattraper ChatGPT

Un an après son lancement, Grok a beaucoup évolué. Plusieurs LLM ont été publiées par l’entreprise, qui revendique dorénavant de mieux suivre les consignes que ses concurrents.

Grok 2, la dernière version du modèle, est capable de faire plus de choses, tout en utilisant les tweets des internautes pour informer sur ce qu’il se passe dans le monde en temps réel. Grok dit toujours des bêtises de temps à autre, mais peut servir pour des usages plus spécifiques (trier des notes, faire de la traduction, planifier un voyage, etc). Une de ses nouvelles capacités est de pouvoir effectuer des recherches sur le web et de répondre avec des citations, pour ajuster la justesse des réponses.

Accessible depuis un onglet dédié sur le site et depuis l’application, Grok veut devenir un réflexe pour les utilisateurs de X. // Source : Numerama

En plus du texte, Grok se distingue des autres par sa capacité à générer des images, y compris en imitant des visages de personnalités publiques ou de personnages protégés par des droits d’auteur. Un usage qui rend Grok plus « drôle » que les autres, puisqu’il est seul à accepter de commettre des tâches illégales en ne respectant pas le droit à l’image.

Depuis la mise en service de la gratuité, de nombreuses personnes utilisent l’IA pour cette raison, ce qui aide à comprendre pourquoi Elon Musk joue avec la loi. La génération de fausses photos par Grok est un moyen d’attirer des utilisateurs vers le service, en ne les faisant venir que pour se moquer d’une personnalité publique.

Image générée par Grok 2 et Aurora, avec Jordan Bardella et le président du PSG. // Source : Numerama, avec Grok

La gratuité, le nouveau pari des startups de l’IA

Pourquoi rendre Grok gratuit, au risque de faire perdre en intérêt à X Premium ?

Elon Musk, comme les autres géants de l’IA, constate que les abonnements payants sont un frein trop important à l’adoption de cette nouvelle technologie. Comme ChatGPT ou Perplexity, il arrive à la conclusion qu’un service gratuit est le seul moyen de faire décoller les usages, quitte à perdre de l’argent au départ. Grok pourra d’ailleurs expliquer le contexte d’un tweet prochainement, avec un nouveau bouton dédié, ce qui pourrait le faire découvrir à des personnes qui n’utilisent pas l’IA générative.

Dans son billet de blog, xAI dit que Grok est désormais gratuit pour tous les utilisateurs de X, mais que seuls les abonnés X Premium peuvent lui poser des questions sans limite et accéder aux dernières nouveautés en premier (la limite est de 10 interactions toutes les deux heures pour le service gratuit, avec 4 créations d’images par jour). Une approche comparable à celle d’OpenAI avec ChatGPT Plus.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !