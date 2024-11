Lecture Zen Résumer l'article

Tout ce qu’Elon Musk déclare sur X (ex-Twitter) n’est pas à prendre pour argent comptant. Depuis des années, des fans s’accrochent à l’idée que Tesla va sortir un téléphone révolutionnaire. Spoiler alert : ce n’est pas prévu.

L’arrivée imminente d’un Tesla Phone fait partie des rumeurs qui hantent les réseaux sociaux depuis que Tesla a pris son envol. Après tout, Tesla a bien sorti des produits dérivés assez farfelus comme de la Tequila, de la bière et d’autres objets choyés par les collectionneurs de la marque. Un smartphone développé par Tesla ne serait pas forcément l’idée la plus farfelue. Cependant, cette rumeur n’a pas de fondement solide. Les rares bribes d’informations viennent généralement des vidéos générées par IA ou de faux sites d’informations.

Pourtant, les fans s’y accrochent, comme à une Tesla Model 2 ou un Tesla Roadster, au point que Joe Rogan a directement posé la question, durant son podcast du lundi 4 novembre, à Elon Musk.

Tesla ne fera pas de téléphone à moins d’y être contraint

Tesla ne travaille pas secrètement sur un projet de téléphone portable ; sinon, la réponse d’Elon Musk aurait probablement été très différente de celle qu’il a formulée. Elon Musk n’est pas spécialement un bon menteur : son comportement le trahit souvent lorsqu’il essaye de masquer son embarras face à une question qui l’embête ou le surprend.

Elon Musk en podcast avec Joe Rogan le 4 novembre // Source : URL

Le patron de Tesla a répondu à la question de Joe Rogan sur un éventuel Tesla Phone en disant : « Tesla est mieux placée que n’importe quelle autre entreprise au monde pour créer un nouveau téléphone, qui ne soit qui ne soit ni Android ni iPhone. Mais ce n’est pas quelque chose que nous souhaitons faire, à moins d’y être obligés. »

Joe Rogan l’a poussé à préciser sa pensée sur la raison qui pourrait pousser le chef d’entreprise à se lancer sur ce projet : « Si Apple et Google/Android commençaient à faire de très mauvaises choses, comme censurer des applications, pirater ou jouer les gardiens, alors je suppose que nous fabriquerions un téléphone. »

Une rumeur presque aussi ancienne que Tesla

La rumeur ne date pas d’hier. Elon Musk a fréquemment excité ses fans en leur soumettant cette idée, sans pour autant donner suite au projet, ce qui en ferait sinon le développement de téléphone le plus long du monde.

De plus en plus de personnes y croient surtout au sein des fans les plus âgés de la marque ou de l’entrepreneur. Ils entretiennent donc cette rumeur en la relayant ou en la faisant vivre dans les commentaires des réseaux sociaux. Il est temps de tourner la page.

Néanmoins, le contexte devient pourtant de plus en plus favorable à ce qu’Elon Musk mette en application ce projet. Il s’oppose de plus en plus régulièrement frontalement avec les grandes marques, comme avec Apple en 2022. Il les juge trop woke ou pas assez ouvertes au discours libre. Ses projets d’IA, comme Grok, ou la manière dont il transforme X (ex-Twitter) pourrait l’amener à envisager sa propre alternative de smartphone, surtout si Apple ou Google venait à s’opposer à l’un de ses services.

Il ne faut pas oublier que les projets Tesla se font rarement en quelques semaines, mais plutôt en quelques années. On n’est donc pas prêt de voir un téléphone Tesla dans un avenir proche.

