À l’image d’une app comme WeChat en Chine, Elon Musk veut que X devienne une application à tout faire dans le reste du monde : de la messagerie à la solution de paiement.

Après plus d’un an de polémiques, Elon Musk a une vision plutôt optimiste de la manière dont il va transformer X (anciennement Twitter). L’entrepreneur veut rendre X incontournable en agrégeant toujours plus de services à la plateforme. C’est en tout cas ce qu’il ressort d’une réunion téléphonique avec les équipes de X qui s’est déroulée le 26 octobre dernier. Le média américain The Verge en a partagé les retranscriptions ce 31 octobre.

Certains considèrent pourtant déjà que l’application n’est plus que l’ombre d’elle-même, et la rendre payante ne ferait que précipiter son déclin. Mais que se passerait-il si Elon Musk arrivait à réaliser son projet de concurrencer à la fois YouTube, LinkedIn, FaceTime, les applications de rencontres et l’ensemble de l’industrie bancaire en une seule app ?

Une seule application englobant tous les services

« Nous ne voulons pas simplement copier WeChat. Je pense que nous pouvons créer quelque chose qui dépasse WeChat. » Elon Musk fait le constat auprès des équipes de X qu’il n’y a pas d’équivalent hors de Chine à une application chinoise comme WeChat. Il avait d’ailleurs déjà abordé ce point dès 2022 pendant la procédure chaotique de rachat.

WeChat est considérée comme une « super app », non pas parce qu’elle est utilisée par plus de 1,3 milliard d’utilisateurs actifs, mais parce qu’elle offre à ses utilisateurs un vaste panel d’usage. WeChat sert autant de messagerie instantanée, que d’échange de contenus audio et vidéo, de solution de paiement par téléphone, de services de géolocalisation, de boutique en ligne, ou encore de blog…

En Europe, WeChat se présente comme une application de messagerie. Mais c’est un peu plus que ça. // Source : Play Store

Pour l’entrepreneur, il serait « incroyablement utile d’avoir une application unique qui englobe tout ». Elon Musk précise quand même que son objectif n’est pas de remplacer les autres applications existantes. Il souhaite par contre offrir une alternative, où toutes les fonctionnalisées sont réunies dans le même système :

Effectuer des paiements,

Envoyer des messages,

Passer des appels audio/vidéo,

Regarder des vidéos,

Téléphoner…

Elon Musk a notamment mentionné les plans de X pour devenir un hub financier, un domaine qu’il a déjà révolutionné il y a quelques décennies avec qui est devenu Paypal. L’entrepreneur a mis l’accent sur les paiements et un objectif ambitieux de rendre les comptes bancaires traditionnels inutiles. Il s’attend à ce que ces fonctionnalités soient déployées d’ici à la fin de l’année prochaine. Soit dans quelques années, en langage Musk traduit dans la réalité des développements.

Enfin, le patron de X a aussi mentionné l’objectif de rendre l’application X nativement disponible sur les téléviseurs, en positionnant X comme une source de contenu aux côtés de plateformes telles que YouTube.

Encore plus de chaos chez X ?

La transformation de Twitter en X n’a pas vraiment été sans heurts depuis le rachat par Elon Musk, il y a un an déjà. Une partie des annonceurs a disparu, les abonnements Premium ne décollent pas et la valorisation de l’entreprise est en baisse.

Le logo de X, nouveau nom du réseau social Twitter, renommé par Elon Musk // Source : Numerama

Plutôt que de sortir le bâton pour se plaindre des échecs, Elon Musk s’est montré optimiste en félicitant les équipes restantes pour les avancées réalisées : « Je pense qu’il s’agit du rythme d’innovation le plus rapide jamais atteint par une société Internet. »

Elon Musk a prévu de suivre plus régulièrement les progrès réalisés par les équipes et a annoncé que les prochaines réunions pourraient se tenir en direct sur le réseau. Nul doute que X va désormais évoluer à bon rythme. Il restera à voir si cela répond aux attentes des utilisateurs pour les faire revenir vers la plateforme.

