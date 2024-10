Lecture Zen Résumer l'article

Afin de lever des fonds pour sa start-up xAI, Elon Musk a organisé un événement dans l’ancien siège d’OpenAI. Pour convaincre de potentiels investisseurs, le multimilliardaire américain a multiplié les déclarations sur xAI, jusqu’à l’élever en concurrente directe d’OpenAI et de Google.

Avec son chatbot Grok, mais pas que, xAI veut devenir l’une des plus grandes entreprises spécialisées en intelligence artificielle du monde, allant même concurrencer les géants du net. Son fondateur Elon Musk pense pouvoir y arriver et se positionne en alternative plus libre que Google ou OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Qui sera la meilleure IA du monde ? Pour Elon Musk, aucun doute : ce sera la sienne

Comme l’a rapporté The Verge dans son édition du 3 octobre, après avoir pu assister à la conférence tenue par Elon Musk, l’intéressé a déclaré penser que l’humanité atteindra l’intelligence artificielle générale (abréviée en AGI en anglais) dans quelques années.

Dans l’IA, la notion d’intelligence artificielle générale, ou forte, désigne l’instant où le système sera capable de reproduire des capacités cognitives humaines. Considéré comme le graal de la recherche en IA, cet horizon est toutefois incertain. Il n’est pas dit que l’AGI puisse émerger un jour et, le cas échéant, des prévisions de date très diverses sont données.

Le logo de xAI. // Source : Numerama

Le lieu de la soirée était loin d’être pris au hasard : il s’agissait du siège original d’OpenAI, situé dans le quartier Mission District à San Francisco, afin de tacler une nouvelle fois l’entreprise de Sam Altman.

C’est pourquoi il a invité le public présent à « rejoindre xAI et à contribuer à la construction de l’intelligence et à la création d’applications utiles dérivant de cette intelligence ». Parmi elles, une fonction vocale, comme le mode Advanced Voice de ChatGPT ou la fonction Live de Gemini. C’est en tout cas ce qu’a révélé « une personne familière avec les travaux de xAI » à nos confrères américains.

Les capacités de Grok-2 // Source : xAi

Toujours selon lui, OpenAI, Anthropic, Google et xAI seront les principaux acteurs de l’IA dans le monde pour les cinq prochaines années. Pour rassurer lesdits potentiels investisseurs, le fondateur a dit vouloir « créer une superintelligence numérique aussi inoffensive que possible ». Par ailleurs, pour montrer patte blanche, il prévoit de publier les modèles de la start-up en open source neuf mois environ après leur sortie.

Aller vite et bien : l’impossible équation qu’Elon Musk veut surpasser

Elon Musk veut aller vite, comme avec ses autres projets (SpaceX, Tesla, Neuralink…), quitte à faire des erreurs et à utiliser quelques astuces.

Dans son article-récit de la soirée, The Verge indique qu’une « personne connaissant bien le développement du premier modèle l’a décrit comme un produit disparate qui s’appuyait sur Bing de Microsoft pour la recherche et sur le modèle open-source LLaMA de Meta pour la réécriture des requêtes. »

Sam Altman et Elon Musk. // Source : Numerama

Du côté de la génération d’images, il y a quelques semaines, xAI annonçait la signature d’un accord avec Black Forest Labs. Elon Musk avait précisé sur X que la start-up planchait sur son propre système de génération d’images, mais qu’il arrivera seulement dans quelques mois, « donc cela semblait être une bonne étape intermédiaire pour que les gens s’amusent. »

En somme, Elon Musk, dont la société xAI est déjà valorisée à 24 milliards de dollars, ne veut pas faire comme Google, Microsoft ou encore OpenAI, qui mettent du temps à déployer les mises à jour de leurs outils d’IA. Bien que déjà très compressé, ce temps sert pourtant à calibrer les outils d’IA, en amont, pour éviter de futurs couacs, en aval, avec les internautes.

xAI tente de séduire les ingénieurs de la Silicon Valley

Le plan d’Elon Musk mise sur toujours plus d’investissements et des recrutements, et de remettre la question de la rentabilité à plus tard, quand OpenAI commence à en chercher. Cela tombe bien : c’est l’homme le plus riche du monde. De quoi investir dans des unités de calcul et des centres de traitement de données. Selon Semafor, xAI aurait mis en ligne 100 000 puces Nvidia dans un datacenter baptisé Colossus fin septembre.

Elon Musk a des moyens financiers conséquents qu’il peut mobiliser. // Source : Numerama

Par ailleurs, cette soirée organisée dans les anciens bureaux d’OpenAI à San Francisco était une occasion de convaincre des ingénieurs de rejoindre l’aventure. Il y avait d’ailleurs parmi les invités des centaines de jeunes ingénieurs, parfois de sociétés rivales. Sur son site, xAI a publié diverses offres d’emploi, par exemple pour devenir ingénieur sécurité. La stratégie de xAI, c’est de promettre beaucoup aux personnelles qu’elle recrute : des projets avec des équipes restreintes, beaucoup de moyens, beaucoup de libertés, mais des dates butoirs très courtes.

