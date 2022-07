Vous avez tout essayé pour effacer vos tweets, RT et likes sans succès, même des applications tierces qui n’ont fait qu’envoyer du spam sur votre compte Twitter ? Il existe pourtant un moyen simple de faire le ménage dans votre compte.

Vous êtes soucieux de la trace que vous laissez derrière vous en ligne, vous êtes l’une des nouvelles figures d’un ministère en plein remaniement, vous changez de personnage en ligne car vous estimez que la vie est un roman, vous avez honte de vos tweets du lycée maintenant que vous avez un CDI dans une banque… quelle que soit votre raison, elle est probablement bonne : vous avez le droit d’effacer vos tweets.

Cela dit, comme vous le savez peut-être, Twitter ne permet pas de faire un nettoyage en profondeur d’un compte — cela n’a aucun intérêt pour lui. Pire, le site ne laisse « apparaître » qu’un faible nombre de tweets (un peu plus de 2 000), les autres étant archivés dans une base de données qui a la particularité d’être publique ET inaccessible pour les API exploitées par des services un peu simplistes, comme TweetDelete. Malheureusement, Twitter a changé sa politique d’accès aux archives des comptes Twitter et il est devenu très complexe — voire impossible — d’effacer tous ses tweets en utilisant des scripts tiers. Les méthodes que nous documentions depuis 2018 ne fonctionnent quasiment plus.

Mais il existe une solution pour effacer tous ses tweets : elle se nomme Semiphemeral et est proche de la perfection.

Semiphemeral, le service idéal pour maîtriser ses tweets

Semiphemeral est un service en ligne, gratuit, permettant de reprendre le pouvoir sur l’infini d’une Timeline Twitter. En des termes moins lyriques, le service offre la possibilité de maîtriser ce qui restera sur votre compte Twitter et ce qui sera effacé. La configuration se fait en quelques étapes très claires :

Associer son compte Twitter à Semiphemeral. Attention à choisir le bon compte, toute suppression étant définitives.

Donner un accès à l’archive de ses Tweets à Semiphemeral.

Configurer le rythme de suppression et le type de tweets à supprimer.

Lancer Semiphemeral une bonne fois pour toutes : tant que vous ne l’arrêtez pas, le service va tourner.

C’est ce côté temps réel qui permet à Semiphemeral de se démarquer de la concurrence. Tous les jours, le service va faire une passe dans vos tweets et supprimer ceux qui correspondent à la configuration que vous avez faite. De nombreux paramètres sont disponibles.

Suppression des tweets

Supprimer les tweets plus vieux qu’un nombre de jours que vous aurez configuré

SAUF s’ils ont plus de retweets que le nombre configuré (ce qui vous permet de garder vos succès)

OU au moins le nombre de mentions J’aime configuré

SAUF les tweets qui sont des réponses à un thread qui entre dans les critères ci-dessus.

Suppression des Retweets et mentions J’aime

Déretweeter tout retweet plus ancien que le nombre de jours configuré

Déliker tout like plus ancien que le nombre de jours configuré

Suppression des messages directs (DM)

Supprimer tous les messages directs plus anciens que le nombre de jours configuré.

Dans la configuration ci-dessous, Semiphemeral supprimera tous les tweets plus anciens que 600 jours, sauf s’ils ont 20 RT ou 20 likes, ou qu’ils font partie d’un fil qui a plus de 20 RT ou 20 likes.

Semiphemeral permet d’avoir des configurtions de suppression très précises

Les limites de Semiphemeral

Semiphemeral n’a pas de limite et fonctionne bien (sur la base d’un test de plus d’un an). Sa seule contrainte est simple : le service se donne le droit de bloquer et bannir tout compte lié de près ou de loin à des personnalités fascistes.