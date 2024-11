Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La version Slim de la PlayStation 5, édition Standard, baisse de 75 € sur le site de Carrefour, pour la durée du Black Friday. Une réduction qui s’accompagne de 45 € crédités sur la carte de fidélité de Carrefour. Si vous n’êtes pas client Carrefour, elle est encore moins chère chez Darty.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant le Black Friday 2024

C’est quoi, cette offre sur la PS5 Slim modèle standard ?

La PlayStation 5 Slim avec lecteur de disques est normalement vendue au prix de 549,99 €. Elle est proposée pour le Black Friday au prix de 474 € sur le site de Carrefour. 45 € seront de plus crédités sous 24 h sur votre carte Carrefour.

La PlayStation 5 est aussi disponible dans la boutique de Darty, sur le site de Rakuten, au prix de 464,99 €, avec le code DARTY10 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, cette PS5 Slim ?

La PlayStation 5 Slim se décline en deux modèles : une édition numérique pour les jeux dématérialisés et une édition standard avec lecteur de disque. Contrairement à la première version, sortie il y a maintenant 4 ans, le modèle Slim est plus compact, et perd 30 % de volume, et est maintenant plus facile à caser dans un coin TV. Notez que le stockage est légèrement augmenté et passe à 1 To contre 825 Go.

Astro Bot est un excellent titre a ajouter sous le sapin, avec la console // Source : Capture PS5

La manette DualSense, l’une des meilleures manettes actuelles, propose des vibrations haptiques immersives, et des gâchettes qui procurent une tension plus ou moins importante selon les actions réalisées. La manette possède de plus une excellente ergonomie. Dommage que sa batterie se vide trop rapidement. Les 45 € crédités sur la carte pourront néanmoins servir à l’achat d’une deuxième manette, en ce moment au prix de 54,99 € sur Carrefour, au lieu de 74,99 €.

Pour aller plus loin PS5 Pro ou PS5 Slim : quelle console Sony est faite pour vous ?

Est-ce que la PS5 Slim vaut le coup avec cette offre ?

Bien que la PS5 Pro soit enfin sortie, la version Slim de la console de Sony est encore une excellente affaire. Si vous êtes client Carrefour, les 45 € crédités sur la carte de fidélité Carrefour sont unvrai plus ! Vous pourrez vous en servir pour acheter un jeu récent, quelques jeux indépendants ou plusieurs mois d’abonnement au PlayStation Plus. Ce dernier propose une ludothèque de jeux, de la PS1 à la PS5, en fonction de l’offre choisie. Plusieurs titres sont aussi offerts chaque mois.

Consultez notre guide des meilleurs jeux sur PS5 pour retrouver une liste de titres à faire absolument sur la console de Sony.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !