Le 5 novembre 2024, les électeurs des 50 États américains voteront, s’ils ne l’ont pas déjà fait par vote anticipé, pour le futur président des États-Unis. Comme en 2020, où le vote par correspondance était venu perturber le dépouillement, les résultats définitifs pourraient être connus dans plusieurs jours.

Après deux longues années de campagne, l’élection américaine de 2024 est enfin arrivée.

Le mardi 5 novembre 2024 est le fameux « Election Day », le jour où les Américains votent (ils ne votent pas seulement pour la présidentielle, mais aussi pour le Congrès, le Sénat, les élections locales ou des référendums). À la fin de la journée, il ne sera plus possible de voter. Chaque État entamera alors son dépouillement, qui permettra de déterminer le futur collège électoral, chargé d’élire le 47e président des États-Unis.

Quand est-ce que les résultats seront connus ? Par le passé, les médias proclamaient un vainqueur au milieu de la nuit, grâce à de premières estimations dans les États importants. L’issue de l’élection de 2024 est beaucoup plus incertaine. Il est possible que le gagnant théorique soit connu dès le 6 novembre… mais les résultats définitifs pourraient être inconnus avant la fin de semaine. Dans l’hypothèse où les votes seraient serrés dans les États importants, comme en 2020, alors les médias ne prédiront pas de gagnant.

Pourquoi le dépouillement pourrait être un immense casse-tête ?

Aux États-Unis, il n’y a pas 1 seule élection présidentielle, mais 50. Chaque État organise son propre vote, décompte les voix et désigne un vainqueur.

Le gagnant d’un État remporte l’ensemble de ses grands électeurs, et le président-élu est le premier avec 270 grands électeurs.

Le nombre de grands électeurs dans chaque État. // Source : Wikipedia

Généralement, les États mettent plusieurs jours à publier leurs résultats finaux. Ce sont les médias, grâce à des estimations, qui déclarent le vainqueur théorique d’une élection.

Dans l’hypothèse où Kamala Harris ou Donald Trump disposerait d’une avance suffisante dans un État, avec un dépouillement entamé de moitié, alors l’État pourrait lui être virtuellement attribué, afin d’avancer dans le calcul des grands électeurs. Il ne l’aurait pas encore vraiment gagné, mais il serait sur le point de le faire, avec une marge d’erreur très faible.

Selon les sondages, Donald Trump et Kamala Harris sont au coude-à-coude dans de nombreux États-clés, comme la Pennsylvanie. Si les enquêtes d’opinion ont raison, alors le dépouillement dans ces fameux swing states devrait durer plusieurs jours. Aucun média sérieux ne devrait prendre le risque de déclarer un gagnant sur une tendance actuelle. Donald Trump dominait dans tous les États-clés en 2020, avant que Joe Biden le rattrape grâce au dépouillement des votes par correspondance, qui étaient alors majoritairement démocrates. En 2020, certains États n’avaient pas connu le nom du gagnant pendant deux semaines (il y avait eu des demandes de recomptage).

En 2020, Donald Trump demandait l’arrêt du dépouillement. Joe Biden passait devant après plusieurs heures de dépouillement. // Source : X

Il y a eu des changements par rapport à 2020

En 2020, le dépouillement de l’élection avait été un immense casse-tête, avec un résultat connu le samedi, soit quatre jours après.

Les États ne veulent pas revivre cette incertitude et ont anticipé plusieurs changements, comme un dépouillement anticipé des votes par correspondance, qui deviennent de plus en plus populaires dans les deux camps (même si les démocrates sont plus nombreux à l’utiliser, ce qui peut inverser une courbe après le dépouillement). Plusieurs États très lents en 2020 pourraient donner des résultats précis dans la nuit du 5 au 6 novembre, et donc aider les médias, comme l’AP ou CNN, à déclarer rapidement un gagnant.

En 2020, les résultats de l’élection entre Donald Trump et Joe Biden avaient été un enfer à dépouiller. Les courbes se sont régulièrement inversées, ce qui avait incité les médias à la prudence. // Source : Images domaine public (Gage Skidmore)

Si Kamala Harris ou Donald Trump font mentir les sondages, en prenant une avance nette sur leur concurrent, alors il est probable que les résultats de l’élection seront connus dès le 6 novembre. Retourner un État habituellement républicain ou démocrate pourrait aussi rapidement dévoiler le sort de l’élection, puisqu’il traduirait une tendance.

Dans l’hypothèse où le vote serait serré, avec une différence minuscule dans les États les plus importants, alors les médias ne prendront probablement pas le risque de faire des pronostics. Il faudra attendre les dépouillements dans les journées de mercredi et de jeudi pour connaître les noms des gagnants dans les États les plus importants, et donc le nom du futur président-élu. Le vote pourrait s’éterniser encore plus longtemps, même si tout a été fait pour ne pas revivre le scénario de 2020.

