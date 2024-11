Lecture Zen RĂ©sumer l'article

Le dépouillement de l’élection présidentielle américaine de 2024 a commencé. Dans quelques heures, le nom du futur président, ou de la future présidente, pourrait être connu. La nuit du 5 au 6 novembre s’annonce déjà historique aux États-Unis. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump deviendra président élu ?

L’élection présidentielle américaine est très particulière. Aux États-Unis, il n’y a pas 1 élection, mais 50. Chaque État dispose d’un nombre de grands électeurs, et le gagnant d’un État remporte l’ensemble de ses grands électeurs. À la fin du dépouillement, le premier candidat avec 270 grands électeurs est élu président.

Dans la nuit du 5 au 6 novembre, les médias du monde entier observent les États-Unis. Suivre le dépouillement en temps réel peut s’avérer passionnant, puisque le mécanisme de l’élection avec ses grands électeurs rend le scrutin très imprévisible. Dans l’hypothèse où un candidat obtient les 270 votes dans la nuit, alors le grand gagnant sera proclamé par les médias.

Quels sont les meilleurs sites pour suivre les résultats de l’élection américaine depuis la France ?

Tous les médias du monde entier couvrent l’élection américaine, souvent avec des sites spécialement conçus pour l’occasion. Voici notre sélection des meilleurs sites pour bien s’informer dans la nuit du 5 au 6 novembre, et au-delà si le résultat tarde à se faire connaître :

New York Times, la valeur sûre

La référence pour suivre le résultat des élections américaines est le site du New York Times.

Depuis plusieurs années, il propose une carte électorale extrêmement bien conçue pour comprendre simplement le dépouillement dans chaque État. Un compteur permet de connaître le nombre de grands électeurs obtenus par chaque candidat, jusqu’aux fameux 270. En survolant un État avec sa souris (ou en le touchant sur mobile), on peut voir le dépouillement en direct. Un algorithme prédit aussi les chances de victoire, afin de donner une indication claire avant le résultat final.

Sur le site du New York Times, la carte électorale est présentée et actualisée en temps réel. // Source : Capture Numerama

En bas de la carte, le New York Times liste les résultats état par état, en indiquant précisément quels sont ceux qui comptent plus que les autres.

Des journalistes peuvent aussi adresser des commentaires en temps réel pour renseigner sur le destin des États-Unis, en faisant remarquer un phénomène.

Sur la même page, le New York Times présente les résultats de chaque État en temps réel. // Source : Capture Numerama

En plus de son site, le New York Times propose évidemment une application mobile très complète, avec la même section.

Apple News sur iPhone : un widget pour suivre la course aux 270 grands électeurs

Officiellement indisponible en France, l’application Apple News permet d’ajouter un widget dédié au dépouillement de l’élection américaine sur son écran verrouillé. Sur les iPhone récents, il y a même un widget dans la Dynamic Island, pour connaître l’avancée des résultats et le décompte jusqu’aux 270.

Il est possible d’activer Apple News sur iPhone. Pour se faire, rendez-vous dans Réglages, Général, Langue et région puis Région. Choisissez États-Unis et retournez sur l’écran d’accueil. L’application Apple News devrait apparaître.

Sur l’écran d’accueil, vous devriez pouvoir suivre l’élection américaine. Le widget sera alors ajouté à votre iPhone jusqu’à la désignation du gagnant. En cliquant dessus, vous arriverez sur une carte des États mise à jour par Apple.

L’ajout du widget élection dans Apple News. // Source : Capture Numerama

RealClearPolitics : le site pour les amateurs de données

RealClearPolitics n’a jamais été un très beau site, mais il s’agit de la référence pour suivre les sondages aux États-Unis.

La nuit de l’élection, il propose des données précises sur chaque État, avec un pourcentage de chance pour chaque candidat. Si vous estimez suffisamment bien connaitre le système du collège électoral pour ne pas avoir besoin des explications d’un journaliste, alors RealClearPolitics est une très bonne plateforme.

Le site RealClearPolitics n’est pas le plus beau, mais il présente des résultats détaillés. // Source : Capture Numerama

Le mur interactif de CNN : un phénomène télévisuel et une application

Enfin, il y a aussi la télévision traditionnelle. CNN est la référence internationale pour suivre l’élection depuis les États-Unis, avec un plateau d’experts chargés d’analyser les résultats état par état. La chaîne est accessible sur la plupart des box, sur myCANAL ou sur Molotov.

Une des forces de CNN depuis l’élection de 2016 est son mur tactile. Il s’agit d’un écran géant qui permet aux journalistes de zoomer sur la carte pour expliquer les résultats d’un état. Le média américain le propose en libre accès dans son application mobile, sur Android ou iOS.

Le mur magique dans l’appli CNN. D’autres médias américains disposent d’un outil similaire. // Source : Captures Numerama

En 2016, la victoire de Donald Trump avait été connue à la fin de la nuit, puisque le candidat républicain disposait d’une grande avance. En 2020, il avait fallu attendre le samedi pour obtenir des résultats fiables.

Qu’arrivera-t-il en 2024 ? C’est difficile à dire, puisque les sondages sont très serrés, mais que plusieurs États se sont entrainés pour dépouiller plus rapidement. Quoi qu’il en soit, la nuit du 5 au 6 novembre s’annonce historique.

