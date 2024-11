Lecture Zen Résumer l'article

Depuis sa victoire, le président-élu Donald Trump continue de publier la majorité de ses annonces officielles sur Truth Social, son réseau social lancé en 2021 pour concurrencer Twitter, dont il était exclu. Elon Musk, qui a grandement contribué à son élection, risque de ne pas apprécier cet affront éternellement.

Une fois qu’il sera de retour à la Maison-Blanche, quel réseau social utilisera Donald Trump ?

Durant son premier mandat, l’ancien président américain s’était illustré par sa politique du tweet, qui consistait à partager en temps réel les coulisses de son pouvoir sur les réseaux sociaux, avec son propre téléphone. Donald Trump a notamment menacé d’autres pays sur Twitter, insulté des dirigeants et, on s’en rappelle, provoqué l’insurrection du Capitole en incitant ses fans à manifester contre l’élection de 2020, qu’il considérait illégitime. Il avait ensuite été exclu de Twitter et des principales autres plateformes, sur décision de leurs propriétaires.

Depuis sa réélection le 5 novembre 2024, Donald Trump utilise principalement les réseaux sociaux pour communiquer, comme en 2016. Mais la majorité de sa communication passe par Truth Social, une plateforme conservatrice présentée comme un anti-Twitter.

Donald Trump continue de concurrencer Elon Musk, qui a pourtant tout fait pour lui

Entre son élection et le 11 novembre, Donald Trump a interagi avec ses fans 34 fois sur son compte Truth Social, une plateforme dont il est l’un des propriétaires. En revanche, il n’a tweeté que 4 fois sur X.

La majorité de ses posts sur Truth Social sont des republications ou des partages d’articles, mais Donald Trump a aussi fait plusieurs annonces. Il a notamment nommé un nouveau responsable des frontières, remercié ses électeurs (EN MAJUSCULES), critiqué les Démocrates, taclé des Républicains qui ne l’ont pas soutenu et commenté le football. Son utilisation de Truth Social en 2024 est équivalente à celle qu’il faisait de Twitter entre 2015 et 2021. Il l’utilise pour dire ce qui lui traverse l’esprit.

Sur Truth Social, le président-élu commente des matchs de football en direct. // Source : Capture Numerama

Sur X, qu’Elon Musk présente comme le remplaçant des médias et le seul endroit important pour suivre l’actualité, Donald Trump est plus silencieux. Il n’a publié que 4 fois sur le réseau social, dont trois copier-coller de publications Truth Social et un retweet (d’Elon Musk, qui plus est).

Se pose alors une question : peut-on vraiment être la seule application pour suivre l’actualité si le président des États-Unis, alias l’homme le plus puissant de la planète, utilise un autre canal pour communiquer ?

Les deux seuls tweets de Donald Trump depuis son élection viennent de Truth Social. // Source : Capture Numerama

Elon Musk doit convaincre Donald Trump de quitter Truth Social… ou le racheter ?

Quand Elon Musk a racheté Twitter en 2022, une de ses premières décisions avait été de rétablir le compte Donald Trump. Le milliardaire a tout fait pour faire revenir le candidat républicain, qu’il a énormément soutenu, dans l’espoir de booster la fréquentation de son site. Donald Trump est bel et bien revenu sur Twitter, devenu X, mais ne l’utilise plus lui-même. Sa plateforme officielle est Truth Social.

Quand Donald Trump est arrivé sur Truth Social, une plateforme qu’il a cofondé, Elon Musk s’était montré très critique envers ce réseau social conservateur. Le milliardaire se moquait de la plateforme qu’il surnommait « Trumpet ». Il est aujourd’hui beaucoup plus silencieux sur le sujet, alors que Truth menace la domination de X sur les réseaux sociaux d’information.

Sur Truth Social, Donald Trump s’est souvent moqué d’Elon Musk. // Source : Captures Numerama

Celles et ceux qui connaissent Elon Musk le savent : le patron de X ne supportera pas longtemps que Donald Trump, qui lui doit beaucoup, continue de le concurrencer. Elon Musk est connu pour écraser ses concurrents. La bataille d’égos avec Donald Trump risque d’arriver assez rapidement, une fois la lune de miel terminée.

Elon Musk se montre étrangement discret sur le sujet, alors qu’il voit bien son entourage publier des captures d’écran de Truth pour relayer les déclarations du président-élu. Il sait probablement que Donald Trump pourrait, si Elon Musk se montrait un peu trop provocateur, rapidement l’écraser. La preuve, il l’a déjà pris pour cible.

Plusieurs déclarations officielles du président-élu sont exclusives à Truth Social. // Source : Captures Numerama

Elon Musk peut-il convaincre Donald Trump de revenir sur X ? Les chiffres jouent en sa faveur, alors que X est actuellement 20ᵉ sur l’App Store américain, face à un Truth Social à la 192ᵉ place. Donald Trump ne peut pas abandonner un Truth Social qu’il finance, mais il ne peut pas non plus espérer que le monde entier installe une application pour le suivre.

À terme, une fusion entre X et Truth Social aurait du sens, même si elle sortirait l’action Trump Media & Technology Group de bourse, alors que sa valeur explose depuis l’élection du candidat républicain. La transaction pourrait faire mal à Elon Musk, qui n’a pas vraiment besoin de Truth Social, à part pour le compte de Donald Trump.

Sur l’App Store US, l’élection de Donald Trump n’a pas boosté Truth Social. // Source : Capture Numerama

À court terme, l’utilisation de Truth Social par Donald Trump semble condamnée à devenir un point de friction entre le président-élu et son riche soutien, censé intégrer la Maison-Blanche dans un rôle de restructuration des services étatiques. Le fait que Donald Trump, qui a remercié Elon Musk longuement lors de son discours de victoire, continue de ne pas utiliser X n’est pas rassurant pour le patron de Tesla et de SpaceX. Il est difficile de croire que les deux hommes resteront alliés pendant 4 ans.

