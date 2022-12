Donald Trump dans l’espace, Donald Trump en cowboy, Donald Trump fait du golf… Après avoir promis une « annonce majeure » à la presse, l’ex-président américain a finalement dévoilé une collection de NFT à son effigie, tous dignes d’une parodie.

Parfois, on regrette presque l’époque où Donald Trump tweetait plusieurs dizaines de fois par jour. Dans l’indifférence totale sur TRUTH, son propre réseau social, l’ancien président américain a annoncé le lancement d’une collection de NFT à son effigie. S’il était encore actif sur les grands réseaux, on ne voit pas comment ce lancement n’aurait pas fait rire la planète entière. Pour cause, chaque NFT coûte 99 dollars et, surtout, montre un Donald Trump qui pratique une activité complètement improbable. Le résultat est hilarant, même s’il n’est pas certain qu’il s’agisse de l’objectif originel.

Donald Trump à la plage, Donald Trump fait du golf…

Quelques heures avant la sortie de sa collection de NFT, Donald Trump avait annoncé à ses fans qu’une « annonce majeure » arriverait dans la journée. Puisqu’il est candidat à la succession de Joe Biden en 2024, beaucoup imaginaient l’ex-locataire de la Maison-Blanche parler de politique. Finalement, il voulait juste dévoiler ses NFT. Heureusement, l’attente en valait la peine.

Le message de Trump sur TRUTH Social. // Source : Capture TRUTH

Sur le site « Collect Trump Cards » (même ce nom est drôle), Donald Trump propose à ses fans d’acquérir des images à son effigie, « comme s’il s’agissait de cartes de baseball, mais espérons-le en beaucoup plus excitant ». Les images, qui pourraient presque avoir été générées par une IA, sont toutes hilarantes. Premièrement, on remarque que le Trump des NFT est beaucoup plus maigre que le vrai Trump. Ensuite, les activités pratiquées par le président américain n’ont aucun sens et font forcément sourire. Qui aurait imaginé un président américain vendre des montages de lui-même en superhéros ou en astronaute ?

On vous laisse contempler ces merveilles. // Source : Capture Numerama

Ces NFT serviront-ils à financer la campagne de Trump en 2024 ? Selon les conditions générales du site, non. Il s’agit d’un partenariat avec une entreprise nommée NFT INT LLC, qui n’a rien à voir avec Donald Trump lui-même. On peut présumer que, comme certains influenceurs populaires, l’ancien président américain a juste pris un chèque en échange de son image. Il a aussi accepté de récompenser ses plus grands fans en les invitant à un dîner s’ils achetaient beaucoup de cartes. Un pari gagnant, les NFT Trump sont en rupture de stock.