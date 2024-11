Lecture Zen Résumer l'article

Lorsque que le prix du Bitcoin (BTC) augmente, emportant avec lui le reste du marché cryptomonnaies, un seul mot est sur toutes les lèvres : le bullrun. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce phénomène bien connu de l’écosystème crypto.

Depuis la création du Bitcoin, sa valeur a connu une hausse fulgurante, passant en 15 ans de 0,001 dollar à plus de 80 000 dollars en novembre 2024. Cependant, en examinant de plus près son parcours, on remarque que l’évolution du prix du Bitcoin et des autres cryptomonnaies n’a jamais suivi une trajectoire linéaire. Les cryptomonnaies alternent entre des phases de forte hausse, communément appelées « bull run », et des périodes de baisse, désignées sous le terme de « bear market ».

Définition d’un bullrun

On parle de bullrun lorsque le marché des crypto-monnaies, notamment le bitcoin, connaît une hausse généralisée et prolongée. En général, cette tendance est initiée par une forte appréciation du bitcoin, qui entraîne dans son sillage la montée en valeur d’autres actifs numériques. Cette hausse du bitcoin est souvent interprétée comme un signal de confiance pour l’ensemble de l’écosystème crypto, poussant les investisseurs à se tourner vers d’autres devises virtuelles, appelées altcoins.

D’où vient le terme bullrun ?

Pour comprendre la genèse, il faut se tourner vers la finance traditionnelle. En bourse, on décrit généralement les acteurs à travers deux animaux emblématiques : l’ours (bear) et le taureau (bull).

Les bulls sont ceux qui sont confiants sur la hausse du marché, et donc investissent dedans. Ils représentent les acheteurs.

En face, on retrouve les bears, qui, à l’inverse, estiment que le prix d’un bitcoin ou d’une cryptomonnaie est surévalué et choisissent de parier contre la hausse. Ce sont les vendeurs du marché.

Ainsi, un bullrun est une période où les acheteurs sont majoritaires face aux vendeurs.

Comment et quand commence un bullrun crypto ?

Il existe ainsi une lutte constante entre ces deux forces pour déterminer la direction du prix de bitcoin ou d’autres actifs. Si les bulls l’emportent, le prix de la cryptomonnaie augmente. En revanche, si les bears prennent le dessus, le prix baisse. En somme, c’est une manière de représenter la loi de l’offre et de la demande des cryptomonnaies.

Plus il y a d’acheteurs, plus le prix tend à augmenter, car l’offre reste limitée. À l’inverse, plus les vendeurs se multiplient, plus ils sont contraints de baisser leurs prix pour écouler leurs actifs, ce qui impacte directement le cours de la crypto.

On comprend dès lors que pour déclencher un bullrun, il faut beaucoup, beaucoup d’acheteurs et peu de vendeurs. C’est là qu’interviennent deux notions clefs : le FOMO et le FUD. Ces termes, utilisés bien au-delà de l’écosystème crypto, sont généralement responsables des tendances du bullrun ou du bear market.

FOMO (Fear of Missing Out) , ou la « peur de manquer une opportunité », est un phénomène psychologique qui se traduit par une anxiété croissante qui pousse les investisseurs à acheter rapidement pour ne pas rater une montée en flèche des prix. Dans le cas du bitcoin, en voyant les prix grimper et les autres en profiter, certains craignent de rester sur le banc de touche et se précipitent pour entrer dans le marché. Le FOMO amplifie donc la demande et contribue à faire grimper le cours de manière frénétique.

, ou la « peur de manquer une opportunité », est un phénomène psychologique qui se traduit par une anxiété croissante qui pousse les investisseurs à acheter rapidement pour ne pas rater une montée en flèche des prix. Dans le cas du bitcoin, en voyant les prix grimper et les autres en profiter, certains craignent de rester sur le banc de touche et se précipitent pour entrer dans le marché. Le FOMO amplifie donc la demande et contribue à faire grimper le cours de manière frénétique. FUD (Fear, Uncertainty, Doubt), traduit littéralement par « peur, incertitude, doute » en français, agit à l’inverse du FOMO. Le FUD se manifeste lorsque des informations, souvent négatives, circulent et jettent le doute sur le bitcoin ou d’autres crypto-monnaies. Ce climat alarmiste peut décourager les investisseurs et les inciter à vendre par crainte d’une baisse des prix.

Historiquement, les épisodes de FOMO intense sont généralement corrélés à un record de prix sur le Bitcoin (BTC). Si la première crypto-monnaie franchit son ATH (all-time high), le battage médiatique suit avec une très grande mise en lumière. Dans une logique spéculative, cela envoie un message fort au reste du marché, et les autres crypto-monnaies se mettent à suivre la tendance en battant, elles aussi, des records de prix. C’est là qu’on peut parler de bullrun.

Combien de bullrun y a-t-il eu depuis la création du bitcoin ?

En 15 années d’existence, le Bitcoin a connu 4 bullruns bien distincts, généralement après un halving :

2011 : de quelques centimes à environ 31 $. À cette époque, le bitcoin attire une poignée d’adeptes, la plupart ayant eu vent des travaux de Satoshi Nakamoto sur les forums reculés du web.

2013 : de 13 $ à plus de 1 100 $.

2017 : de 1 000 $ à près de 20 000 $.

2020 : de 3 000 $ à 69 000 $ en novembre 2021.

Si au départ ce phénomène de hausse globale n’avait pas vraiment de nom, au fil du temps, il a été baptisé « bullrun » par les membres de la communauté et les médias financiers.

Tous les précédents records du bitcoin ont eu lieu après un halving // Source : Coinmarketcap / Capture d’écran Numerama

Combien de temps dure un bull run ?

La durée d’un bull run n’est jamais prédéfinie. Chaque bull run est unique, et ce modèle devient même de moins en moins prévisible avec le temps. Alors que les précédents avaient duré quelques mois, le dernier s’est étendu sur plus d’un an, ponctué par des phases de baisse extrême qui laissaient présager un bear market.

Un bull run est-il prévu pour 2024 ?

Bien que le Bitcoin ait récemment atteint un nouveau record de valeur, notamment en raison du contexte politique aux États-Unis, il est impossible d’affirmer que cette tendance haussière se poursuivra. L’élection de Trump a certes redonné un réel coup de boost au marché, mais les cryptomonnaies sont notoirement volatiles et soumises à d’autres facteurs.

Il convient donc de rester prudent face aux multiples appels au bullrun, qui sont généralement le fruit d’investisseurs bien ancrés dans le marché et qui ne seraient pas contre un sentiment de FOMO massif, afin de faire fructifier leurs avoirs auprès des nouveaux arrivants.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+