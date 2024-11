Lecture Zen Résumer l'article

Popularisé par l’élection présidentielle américaine, qu’il avait correctement prédite, le site Polymarket permet de parier de l’argent sur des questions d’actualité. Son utilisation pourrait être bloquée en France, après le pari de 30 millions de dollars d’un trader français sur Donald Trump.

Le site Polymarket peut-il vraiment prédire le futur ? Ou s’agit-il d’une plateforme pour parier en ligne, qui influence elle-même les vraies décisions ?

Pour ses créateurs, Polymarket est devenu plus fiable que les sondages. Le site, qui permet de parier sur le nom du futur président, sur les résultats dans chaque État, sur l’écart entre des candidats, sur la fin d’une guerre dans un temps imparti ou sur le futur gagnant de la Ligue des champions, a fait sensation durant l’élection présidentielle américaine. Il permettait d’acheter un token Kamala Harris ou un token Donald Trump, qui variait en fonction des sondages. À la fin, les personnes qui ont acheté un token Trump à 0,50$ repartent avec 1$ par action, alors que les supporters de Harris repartent avec 0$. Il était aussi possible de vendre en cours de route, sans attendre le résultat final.

Au total, plus de 3 milliards de dollars ont été échangés sur Polymarket pendant l’élection américaine. Un Français a même fait sensation en pariant 30 millions de dollars sur Donald Trump… ce qui attire les autorités. La France souhaite réguler Polymarket et pourrait même l’interdire.

Les autorités s’interrogent sur Polymarket

Selon le média The Big Whale, spécialiste des cryptomonnaies, la France n’a pas tardé à réagir à l’élection de Donald Trump.

L’ANJ (Autorité Nationale des Jeux) désirerait interdire l’accès au service depuis la France, puisqu’elle le considère comme un jeu de hasard. La France ne serait pas le premier pays à interdire Polymarket, puisque le site est aussi bloqué aux États-Unis depuis 2022. Mais puisqu’il n’y a pas besoin de créer un compte pour s’inscrire, et qu’un portefeuille crypto suffit pour parier, alors beaucoup d’Américains contournent le blocage.

La valeur des actions Trump et Harris pendant l’élection américaine. // Source : Capture Numerama

Pourquoi l’ANJ découvre Polymarket maintenant, alors que la plateforme existe depuis 2020 ? L’autorité aurait été alertée par le pari de 30 millions de dollars d’un Français, qui n’est pas encadré légalement. L’homme devrait remporter 19 millions de dollars en cryptomonnaies avec son pari.

Interrogée par The Big Whale sur la légalité de Polymarket, l’ANJ déclare : « Nous connaissons ce site et nous examinons actuellement son fonctionnement ainsi que sa conformité à la législation française en matière de jeux d’argent. ». L’ANJ pourrait ensuite demander aux opérateurs de bloquer l’accès à Polymarket depuis la France et aux moteurs de recherche de le déréférencer. En trichant, comme aux États-Unis, il devrait évidemment être possible de contourner le blocage.

