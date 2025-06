Lecture Zen Résumer l'article

Apple s’apprêterait à dévoiler plein de nouveautés pour ses AirPods lors de sa WWDC 2025 le lundi 9 juin. Les écouteurs sans-fil pourraient notamment servir de kit mains libres pour prendre des photos en quelques secondes.

Ce lundi 9 juin, Apple organise sa traditionnelle conférence WWDC 2025, où elle dévoile tous les ans ses nouveaux systèmes d’exploitation. On attend cette année iOS 26, remplaçant d’iOS 18, l’OS des iPhone. Mais Apple aurait d’autres surprises prévues pour un produit très populaires : les AirPods. Plusieurs mises à jour arriveraient sur les AirPods 4 et AirPods Pro 2, avec des fonctions inédites dans l’industrie des écouteurs sans-fil.

Prendre des photos avec ses AirPods : ce serait bientôt possible

C’est le média spécialisé 9to5Mac qui révèle qu’Apple annoncera des nouveautés pour les AirPods le 9 juin. Au total, cinq fonctionnalités seraient au programme. Elles arriveraient probablement en septembre, en même temps qu’iOS 26.

L’indicateur LED n’est plus visible quand la lumière est éteinte, mais elle apparaît une fois le boîtier ouvert. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Parmi elles, il y aurait le contrôle de l’appareil photo de l’iPhone. Il serait ainsi possible de prendre des photos avec son iPhone grâce aux AirPods avec un simple clic sur la tige. L’idée est de remplacer le minuteur des photos de groupe en posant son téléphone quelque part et en utilisant un AirPod en télécommande. Ce n’est pas sans rappeler les EarPods, version filaire des écouteurs d’Apple, avec lesquels on pouvait prendre des photos en utilisant les boutons de volume.

Les autres nouveautés attendues pour les écouteurs d’Apple

Depuis la mise à jour de l’année dernière, les AirPods Pro 2 et AirPods 4 peuvent déclencher des actions avec des gestes. Pour l’instant, on peut par exemple décrocher ou raccrocher un appel en faisant des oui ou des non avec la tête.

Selon 9to5Mac, Apple travaillerait sur de nouveaux gestes, comme le contrôle de la fonction « Détection de conversation ». Lorsque quelqu’un nous adresse la parole, les AirPods peuvent diminuer le volume de votre musique pour mieux entendre. Sauf que pour la désactiver une fois la conversation terminée, il faut appuyer sur un des écouteurs. Bientôt, un geste suffirait.

Apple AirPods Pro 2 // Source : Louise Audry pour Numerama

Autre nouveauté bien utile pour ceux qui s’endorme avec leurs AirPods dans les oreilles : la mise en pause automatique de votre musique/podcast. Plus besoin de minuterie (ce qui n’existe pas sur toutes les applications). 9to5Mac ignore « encore s’il s’agira d’une fonctionnalité autonome ou si elle fonctionnera en tandem avec l’Apple Watch ».

Le boîtier des AirPods 4 à côté du boîtier des AirPods Pro 2. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Côté microphone, Apple travaillerait sur un mode microphone « qualité studio » pour les AirPods Pro. Elle s’inspirerait de la fonction Audio Mix introduite avec l’iPhone 16, qui permet de séparer la voix des bruits de fonds lorsqu’on enregistre un audio. Apple chercherait à faire des AirPods un concurrent sérieux des micro-cravates, à l’ère des vidéos verticales façon TikTok/Reels.

