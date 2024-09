Lecture Zen Résumer l'article

Apple a enfin renouvelé son casque AirPods Max. Mais l’accessoire audio n’a gagné qu’un port USB-C et conserve la même puce qu’en 2020.

Apple a encore dévoilé une salve de produits à l’occasion de son keynote de rentrée, le 9 septembre 2024 : la gamme iPhone 16, une Apple Watch anniversaire (pour les 10 ans) ou encore des nouveaux AirPods. Ils ont tous eu droit à une présentation longue et choyée, sauf un : les AirPods Max. Quatre ans après son introduction, le casque audio premium de la multinationale a droit à une nouvelle version. Ou plutôt, devrait-on dire une « nouvelle » version.

Si Apple a vite expédié les AirPods Max, c’est pour une raison simple : les nouveautés sont loin de se bousculer au portillon. La firme de Cupertino a insisté sur les nouvelles couleurs (bleu, mauve, minuit, lumière stellaire et orange) et l’intégration d’un port USB-C — en lieu et place de l’interface Lightning. Il n’y a hélas rien d’autre à attendre de ces « nouveaux » AirPods Max.

AirPods Max. // Source : Apple

Les AirPods Max ont une moins bonne puce que les écouteurs Apple

Au regard des performances appréciables des AirPods Max, Apple aurait pu se contenter d’une simple évolution de la puce. Néanmoins, le casque reste cantonné au processeur H1, là où tous les écouteurs du catalogue sont passés au H2. Cela veut dire que les AirPods Max perdent des fonctionnalités par rapport aux autres accessoires : pas d’isolement de la voix, aucune interaction avec Siri (autre que la commande vocale « Dis Siri »), pas de réduction de bruit adaptative, pas de fonctions auditives ultra-avancées (exclusivité des AirPods Pro 2). Ils n’ont pas gagné en autonomie non plus : 20 heures d’écoute au maximum, quand le Dyson OnTrac grimpe à 50 heures et le Sonos Ace à 30 heures.

Les AirPods Max constituent aujourd’hui une forme de paradoxe dans la gamme : ils sont plus chers que les autres AirPods (579 €, contre 279 € pour les AirPods Pro 2 et 199 € pour les AirPods 4 pourvus de la réduction de bruit active) alors qu’ils en offrent moins. Les rapports qualité/prix et fonctionnalités/prix ne sont pas du tout favorables et le signal envoyé aux utilisatrices et aux utilisateurs n’est pas positif. La simple intégration de la puce H2 aurait été un ajout maigre, mais suffisant. Aujourd’hui, Apple donne l’impression d’abandonner son casque. Ou, à minima, de ne pas lui offrir le suivi technologique auquel il aspire.

Autre preuve que les AirPods Max méritent bien mieux : ils sont toujours livrés avec la Smart Case, une pochette critiquée depuis le début pour sa conception hideuse et le peu de protection qu’elle offre à un produit conçu avec des matériaux premium (sur le site officiel, Apple vante toujours un design élégant). Les designers n’ont pas changé non plus les quelques éléments qui s’abiment avec le temps (comme le tissu en mesh sur l’arceau, qui se détend). En somme, on est toujours en 2020.

