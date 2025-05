Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les AirPods Pro 2 ne sont pas étrangers aux remises. On trouve souvent le modèle en promotion lors d’événements commerciaux, et pour ces French Days, il ne déroge pas à la règle.

Même s’ils sont sortis il y a maintenant trois ans et qu’ils ont depuis été rejoints par de nouveaux modèles comme les AirPods 4, les AirPods Pro 2 restent les meilleurs de la gamme Apple.

Habituellement commercialisés à 279 € sur le site officiel d’Apple, ils sont en ce moment proposés au prix de 199 € sur Rue du Commerce.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil d’Apple ?

Le design des AirPods Pro 2 s’inscrit dans la continuité des produits Apple, avec un style soigné et élégant, et des lignes épurées.

Les écouteurs sont certifiés IPX4, et résistent à la poussière, aux projections d’eau et à la transpiration. Niveau maintien, bien que les écouteurs d’Apple ne s’insèrent pas complètement dans l’oreille, ils remplissent suffisamment le canal auditif pour rester en place, et procurent un bon confort. La surface tactile sur la tige permet de changer le volume et les pistes, d’activer la réduction de bruit, ou de réceptionner vos appels.

Bien sûr, les écouteurs d’Apple délivrent un son de qualité bien équilibré, avec de bonnes basses et des graves et des aigus précis. À fort volume, l’audio reste précis, avec des pistes propres et des timbres de voix parfaitement retranscrits. L’audio spatial propose de plus une spatialisation du son impressionnante.

Avec la nouvelle mise à jour révélée durant la Keynote de septembre 2024, les écouteurs peuvent même se transformer en appareils auditifs ultra-avancés. Niveau autonomie, comptez 6 h d’utilisation avec l’ANC activé, et 8 h sans. Le boîtier offre 30 h d’écoute supplémentaire.

Les AirPods Pro 2 sont-ils une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 200 € pour d’excellents écouteurs d’Apple, c’est une très bonne affaire. Les AirPods Pro 2 proposent une réduction de bruit active performante et impressionnante. Grâce à la puce H2, les graves et les médiums sont parfaitement atténués, et le bruit environnant est supprimé pour une isolation totale. Le mode Transparent Adaptatif est aussi disponible et laisse passer les sons ambiants afin de rester conscient de son environnement.

