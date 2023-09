Apple a accordé quelques minutes à la partie gaming lors de son keynote de rentrée. Suffisant pour annoncer que l’iPhone 15 Pro est dotée d’une puce suffisamment puissante pour faire tourner des jeux comme Assassin’s Creed Mirage ou Resident Evil 4 Remake.

Apple et le jeu vidéo, ce n’est pas une relation très limpide. Contrairement à ses plus gros concurrents qui ont un pied, voire deux, dans le milieu (Microsoft, Amazon, Google) , la firme de Cupertino ne donne jamais l’impression de vraiment s’y engager. Pourtant, elle en parle souvent, et l’a d’ailleurs encore fait à l’occasion de la présentation de la gamme iPhone 15, le 12 septembre. Ainsi, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont dotés d’une nouvelle puce A17 Pro — « géante pour le gaming » (c’est marqué sur le site).

Concrètement, les deux smartphones haut de gamme, qui arborent un design en titane très convaincant, pourront faire tourner sans problème des jeux vidéo ambitieux comme Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake ou encore Assassin’s Creed Mirage. « Les jeux mobiles sont plus immersifs que jamais, avec des environ­nements ultra-détaillés », promet Apple. Bref, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max n’auraient pas besoin du cloud gaming pour en mettre plein les yeux, avec une expérience visuelle qui se rapproche des consoles les plus puissantes.

Le gaming ambitieux sur un petit écran : voilà la promesse d’Apple

Si on peut se réjouir de voir les derniers Resident Evil disponibles sur les iPhone les plus haut de gamme, d’un point de vue purement technologique, il convient de rappeler que cela ne règlera pas le principal problème de cette fonctionnalité : l’ergonomie, quelque peu sacrifiée par une taille d’écran réduite. L’iPhone 15 Pro est pourvu d’une dalle de 6,1 pouces. C’est un peu étroit pour que des titres comme Assassin’s Creed Mirage puissent s’exprimer (surtout si des schémas de contrôle tactile viennent inonder l’écran).

Avec son grand écran de 6,7 pouces, l’iPhone 15 Pro Max devrait être un peu plus à son aise, avec un format finalement très proche de la Nintendo Switch (7 pouces). Mais on parle du modèle le plus cher de la gamme, à partir de 1 479 €. Et la Dynamic Island, zone dynamique qui remplace l’encoche, ne peut pas disparaître et a de quoi briser l’immersion quand on joue.

En parallèle, on n’a pas vraiment de visibilité sur le long terme. Après la première fournée annoncée, à quoi pourra-t-on jouer ? Si l’idée de la multinationale est de gonfler le catalogue Apple Arcade avec des jeux de la trempe de Resident Evil Village, alors c’est un grand oui. Mais c’est peu probable pour une raison de fragmentation de la gamme : seuls les iPhone 15 Pro et les iPhone 15 Pro Max sont pourvus de la puce magique, et on n’imagine pas Apple leur offrir des exclusivités dans un abonnement accessible à tout le monde (à moins de créer un Apple Arcade+). Et qui paierait 60 € pour la version iPhone d’un jeu ?

Bref, pour l’heure, on voit surtout cette avancée dans le gaming comme un moyen de mettre en avant les performances de la puce A17 Pro, plus que comme une réelle volonté d’accélérer dans le domaine. L’insistance sur le ray tracing le prouve. « Une technologie de ray tracing accéléré par le matériel, jusqu’à quatre fois plus rapide que le ray tracing logiciel, pour des graphismes plus fluides et un éclairage plus vrai que nature », indique Apple. Demandez aux propriétaires de PS5 et de Xbox Series X ce qu’ils en pensent.

In fine, c’est vers l’avenir qu’il faut regarder : on imagine très bien cette puce A17 Pro se nicher dans une Apple TV, qui deviendrait alors une vraie console de jeu. Et là, la stratégie Apple aurait du sens.

