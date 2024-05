Lecture Zen Résumer l'article

Seulement commercialisé aux États-Unis pour l’instant, l’abonnement Google One AI Premium, qui permet d’essayer les dernières versions de Gemini (avec 2 To de stockage et un accès anticipé aux services), arrive en France. Il est commercialisé au tarif de 21,99 euros par mois, avec un accès au modèle Gemini 1.5 Pro.

À l’occasion de sa conférence I/O 2024, Google annonce des nouveautés pour Gemini, son agent conversationnel concurrent de ChatGPT.

Première nouveauté : l’arrivée d’un nouveau modèle de langage appelé Gemini 1.5 Flash, en hommage à sa rapidité. Il s’agit d’une version allégée de Gemini 1.5 Pro, la dernière version du LLM de Google annoncé en février. Ce nouveau modèle vient rejoindre Gemini 1.0 Nano (pour le traitement local des Pixel, qui gagne au passage le traitement des images), Gemini 1.0 Pro (le modèle qui équipe Gemini mondialement) et Gemini 1.0 Ultra (la version actuellement proposée aux abonnés américains de Gemini Advanced, l’abonnement payant de Google).

Justement, Gemini Advanced fait partie des grandes annonces du jour. Le service payant, que l’on peut voir comme un concurrent de ChatGPT Plus, arrive dans 150 pays et 35 langues. Bonne nouvelle : la France est dans la liste.

Google One AI Premium : le nouvel abonnement Gemini en France

Google a bien compris une chose : face à l’ogre OpenAI, il lui faut miser sur ses services. Gemini n’est pas juste un chatbot, mais un assistant intégré à Gmail, Chrome, Docs ou Android. Ce positionnement, qui permet à Google de mettre en avant une IA qui s’intègre parfaitement au quotidien de ses utilisateurs, lui permet de se distinguer de son rival.

Dans cette logique, l’abonnement pour accéder à Gemini Advanced ne se contente pas d’offrir un accès aux modèles Gemini 1.5 Pro et Gemini 1.0 Ultra. Dans une formule appelée Google One AI Premium à 21,99 euros par mois (avec deux mois offerts), Google propose :

2 To de stockage valable dans tous ses services (Drive, Photos, etc.), pour cinq personnes.

Un accès à Gemini Advanced.

La possibilité d’essayer les nouveaux services en avant-première, avec Gemini intégré à Gmail ou Docs.

Les différentes versions de Gemini actuellement proposées aux US, avant la sortie FR. // Source : Numerama

En plus de ces services déjà proposés aux États-Unis, l’abonnement Google One AI Premium s’étoffe de nouvelles capacités. Parmi elles :

L’arrivée de Gemini dans Google Messages, pour parler à l’assistant comme s’il s’agissait d’un ami.

Le lancement prochain de Gemini Live, un concurrent de ChatGPT Voice, pour utiliser Gemini comme un assistant vocal ultra-performant.

Les Gems, des versions personnalisées de Gemini qui nous rappellent les GPTs d’OpenAI.

L’intégration de YouTube Music, Google Calendar, Google Tasks et Google Keep dans les services avec lesquels Gemini peut interagir (tout ne sera pas disponible en même temps).

Face à GPT-4, Gemini 1.5 Pro supporte beaucoup plus de tokens. Il est plus adapté au traitement de longs documens. // Source : Google

Autre nouveauté : Gemini Advanced passe du modèle Gemini 1.0 Ultra à Gemini 1.5 Pro, capable de traiter 2 millions de tokens simultanément (l’équivalent d’un document de 1 500 pages ou de 100 mails selon Google). Gemini 1.5 Pro est présenté comme le meilleur moyen de résumer un PDF complet ou un long échange, grâce à sa très grande capacité de compréhension des choses. Il peut aussi accéder directement à Google Drive pour lire un document.

Un jour avant l’annonce de Google, OpenAI a dévoilé GPT-4o, la nouvelle version de son modèle de langage le plus performant, avec de nouvelles capacités vocales. Gemini 1.5 Pro est ce qui s’en approche le plus, avec l’accès aux services Google en bonus. La formule Google One renforcée va-t-elle faire décrocher les fans de ChatGPT ?

