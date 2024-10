Lecture Zen Résumer l'article

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux principaux opérateurs français de prendre des mesures pour bloquer l’accès des internautes à plusieurs sites spécialisés dans le piratage. La restriction d’accès vise une trentaine de plateformes spécialisées dans le streaming.

En matière de lutte contre le téléchargement illégal, les jugements se suivent et se ressemblent. Courant octobre, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une nouvelle décision de justice qui s’inscrit dans la droite ligne des précédents verdicts. À la clé, le blocage en France d’une trentaine de sites se consacrant au piratage des contenus culturels.

Le jugement, signalé ce jour par l’avocat spécialiste des télécoms Alexandre Archambault, date du 18 octobre dernier et cible particulièrement des sites web spécialisés dans le streaming — il s’agit aujourd’hui de l’un des moyens de consommation privilégiés par les internautes adeptes du piratage, parfois pour remplacer les échanges en pair à pair (P2P) comme BitTorrent.

Zone Téléchargement, French-Stream, Wiflix… : des dizaines de sites de streaming pirates bloqués

Les sites de streaming pirates ciblés

Voilà la liste des sites ciblés :

Binged.live

BlueSeries.cc

Cinezzz.club

ExtremeDown.homes

Film-Streaming-HD (filmstreaming2.info ; hds.best)

Filmoflix (filmoflix.club ; filmoflix.cx ; filmoflix.cam)

Filmz-Streaming.info

French-Stream.wiki

HDS-Films.com

HDS-Streaming (hds-so ; hds-streaming.to)

Hdss.team

HotStream.me

MonFlix.rip

PapyStreaming.vip

Serie.site

SeriesCultes.store

SeriesStream.link

SerieStreaming.buzz

StreamComplets.net

StreamDeOuf.run

VoirSeriesHD.cc

Wi-Flix.wyz

WiFlix.pw

WiliSerie.cc

YopFlix.cc

Zone-Téléchargement (darkiworld.com et de nombreuses autres variantes)

La liste des domaines alternatifs est mentionnée dans le jugement :

darkino6.top ; darkino5.top ; darkino4.top ; darkino3.top ; darkino2.top ; darkino1.top ; darkino.xyz ; darkino.cc ; darkino.world ; darkino.pro ; darkino.tel ; darkino.space ; darkino.asia ; darkino.club ; darkino.art ; darkino.bz ; darkino.biz ; darkino.online ; darkino.ink ; darkino.me ; darkino.ne ; darkino.org ; darkino.com ; palixi.com ; papaflix.com ; tirexo.art ; tirexo.lol ; tirexo.org ; tirexo.me ; tirexo.net ; zone-warez.com.

Quelques sites connaissent une relative notoriété chez les internautes qui ont l’habitude de pirater. C’est par exemple le cas de PapyStreaming, nom que l’on croise depuis une dizaine d’années, ou French-Stream. D’ailleurs, ces noms de domaine ont déjà fait l’objet de mesures de blocage, y compris très récemment.

On trouve aussi Zone-Téléchargement, nom certainement le plus connu de la liste. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire lie la plateforme avec une série de noms de domaine qui redirigent tous vers darkiworld.me (une partie est toutefois invalide). Cependant, darkiworld partage peu de points communs avec ZT ; y compris dans l’habillage du site.

Blocage par les principaux FAI

Toujours est-il que les demandes de blocage au niveau des fournisseurs d’accès à Internet ont été faites par l’Union des producteurs de cinéma, le Syndicat de l’édition vidéo numérique, l’Association des producteurs indépendants, la Fédération nationale des éditeurs de films, Gaumont et le Syndicat des producteurs indépendants.

Sont concernés par cette injonction de blocage les principaux opérateurs : Orange, SFR (et SFR Fibre), Bouygues Télécom et Free. Dès à présent, il leur prendre des mesures de blocage aussi bien pour la France métropolitaine que pour la France d’outre-mer. Les autres opérateurs, de plus petite taille, ne sont pas mentionnés.

