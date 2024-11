Lecture Zen Résumer l'article

Le tribunal judiciaire de Paris a procédé à une série de jugements qui vont avoir pour finalité de bloquer des dizaines de sites pirates en France, dans le domaine de l’IPTV et du streaming. Les principaux FAI devront agir sous quinze jours.

Nouvelle salve de blocage contre des sites accusés d’enfreindre le droit d’auteur. Dans le cadre de trois décisions de justice prononcées en date du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux principaux opérateurs du pays — Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom, ainsi que SFR Fibre — de bloquer des dizaines de liens.

Ces jugements, signalés ce mardi 26 novembre sur X (ex-Twitter) par l’avocat Alexandre Archambault, expert du droit du numérique, suivent un processus désormais bien rôdé, que l’on voit d’une affaire anti-piratage à l’autre : les FAI sont invités à prendre les mesures adéquates dans les 15 jours à compter de la réception de la notification judiciaire.

Gogoflix, l’un des sites pris pour cible. // Source : Capture d’écran

Les verdicts, consultables sur le site de la Cour de cassation (jugement 1, jugement 2, jugement 3), ont comme même point d’origine les plaintes de plusieurs titulaires de droits — outre Gaumont Disney, on retrouve le CNC (Centre national du cinéma) et plusieurs organisations professionnelles (FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI)

En l’espèce, les trois jugements ciblent à la fois des sites spécialisés dans le streaming (Cocostream, Frenchserie, Gogoflix) et des plateformes dédiées à la vidéo par Internet (IPTV). Tous les sites sont mentionnés dans les trois jugements. On dénombre en tout 80 liens, dont beaucoup d’adresses qui pointent en réalité vers un même site.

La liste des liens pirates à bloquer par les FAI

cocostream.ren

frenchserie.com

gogoflix.net

cpasfo.app

3seriestreaming.com

66series.com

dustreaming.bond

dustreaming.online

jostream.org

jostream.fr

monstream.org

papadustream.mov

papadustream.ceo

filmstreaming1.one

poygaming.site

sharewood.tv

skmovies.live

zone-annuaire.guru

adiltv.net

anis25.net

apfr.in

aplivetv.one

aplivetv.top

apnow.net

apontv.net

apontv.re

aptvlive.net

aptvpro.net

arteontv.net

azz19.com

cupratv.net

decosat.top

dozitv.net

jalaltv.net

kenzatv.net

khalilsat.net

lotfitv.net

maxflytv.net

mmtv2.net

nova25.net

oxtv2.net

samiqhdtv.net

siptv2.net

sokainatv.net

thamy.top

tlstv.net

tobbi25.net

tvap.in

tvap.one

tvplay.one

yahyatv.net

zinozaka.net

znationtv.net

zoutv.net

apsmart.in

apfr.one

aplivetv.in

aplivetv.net

apnet.pm

apontv.pm

aprotv.net

aptv.one

hicham.in

ousstv.com

protv.pm

tghm.in

tvplay.top

host24.vip

mypythontv.com

apollolink.org

premium-org.net

magistral-ott.ddns.net

iptvpro2.com

pro2-smarters.com

revoiptv.org

revoiptv.com

protv.cc

secutv.xyz

kerotv.com

kerotv.xyz

Des sites qui changent souvent d’adresse

Certains de ces sites ont déjà fait l’objet de mesures de blocage par le passé — y compris très récemment, notamment dans des jugements qui ont eu lieu le 15 novembre. On trouve aussi des sites qui ont déjà été neutralisés il y a plus longtemps, comme Cocostream. On trouve aussi beaucoup d’URL très proches, mais avec des extensions alternatives.

La présence de ces sites est peu surprenante. Les sites pirates ont pour habitude d’acheter d’autres noms de domaine pour rester aisément accessibles pour leur public, et contourner les blocages mis en place par les FAI. De fait, les ayants droit doivent rester en alerte pour actualiser les demandes de blocage.

Pour empêcher les internautes de visiter ces espaces interlopes, les FAI optent généralement pour une méthode facile à mettre en place : le blocage DNS. Résumé à grands traits, il s’agit de placer des liens sur une liste noire pour ne pas satisfaire les requêtes des internautes. Seulement, cette option technique se contourne en changeant ses DNS ou en avec un VPN.

