Lecture Zen Résumer l'article

Pionnier des smartphones pliants depuis 2019, Samsung a annoncé le 10 juillet des nouvelles itérations des Z Fold (tablette pliante) et Z Flip (format clapet). Pour les mêmes prix que leurs prédécesseurs, ils offrent quelques nouveautés appréciables, sans faire de révolution.

Pendant longtemps, Samsung était seul sur le marché des smartphones pliants. La marque coréenne, qui a lancé son premier Galaxy Fold en 2019, n’a été dérangé que très récemment par la concurrence chinoise. Oppo, Honor, Xiaomi… Tous ces constructeurs, sans oublier Google avec son Pixel Fold, viennent attaquer Samsung avec des écrans capables de se déplier. Certains d’entre eux font même mieux avec des produits ultra-fins, à la pliure moins visible et avec un module caméra nettement supérieur.

Cette nouvelle réalité va-t-elle pousser Samsung à se renouveler ? Le 10 juillet 2024, à l’occasion de sa grande conférence Unpacked délocalisée à Paris, le géant coréen a dévoilé les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, deux appareils qui font le choix de la continuité.

Galaxy Z Fold 6 : presque pareil, avec des bords plats

Quel est le point commun entre les six itérations de Galaxy Z Fold sorties entre 2019 et 2024 ? Leur format est presque identique, malgré le consensus autour du gabarit « passeport » qui est de plus en plus populaire chez les concurrents.

Esthétiquement, le nouveau Galaxy Z Fold 6 a un peu moins de bordures d’écran, est un peu plus fin (-1,2 mm une fois plié) et perd quelques grammes (239 grammes, soit autant qu’un iPhone 14 Pro Max). La grande différence est visible sur les tranches de l’appareil, qui sont désormais plates, comme sur les derniers Galaxy S24.

Le reste est presque identique d’une génération à l’autre, avec toujours un écran de couverture de 6.3 pouces au format « télécommande » (c’est 0,1 pouce de plus) et un écran presque carré une fois déplié, de 7,6 pouces, avec une définition de 2 160 par 1 856 pixels (contre 2 160 x 1812 l’année dernière, merci la bordure plus fine). Le Galaxy Z Fold 6 dispose aussi de la même batterie de 4 400 mAh que l’ancien modèle.

Déplié, l’écran du Galaxy Z Fold 6 a encore moins de bordures. C’est beau, mais le format reste le même. // Source : Numerama

Peut-on vraiment reprocher à Samsung de faire ce choix conservateur ? Oui et non, puisque le Galaxy Z Fold 5 était déjà un excellent smartphone.

Malgré tout, il est sans doute temps pour la marque de proposer un nouveau format, mais le temps ne presse pas. Samsung promet d’autres petites nouveautés comme une meilleure résistance aux pressions (pour ne pas casser l’écran avec un objet coincé au milieu), une certification de résistance IP48 et sept années de mises à jour logicielles. L’écran est aussi présenté comme plus lumineux (2 600 nits au maximum), avec du verre Gorilla Glass Victus 2. La puce évolue logiquement d’une année à l’autre, avec l’adoption du Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Les couleurs du Galaxy Z Fold 6, qui a toujours trois appareils photo (50 Mpix, ultra grand-angle et zoom x3). // Source : Numerama

Même au niveau des prix, Samsung ne change rien. La version 256 Go coûte 1 999 euros (d’ailleurs, n’est-il pas temps de commencer à 512 Go ?), la version 512 Go en vaut 2 119 euros tandis que le modèle plus cher, avec 1 To de stockage, coûte 2 359 euros. Le consommateur paye donc la même chose pour un meilleur appareil, mais ne bénéficie pas d’une nouvelle proposition.

Samsung est conscient de l’absence de nouveautés de sa nouvelle génération. Il la justifie notamment par une reconception interne, pour une meilleure gestion de la chaleur. // Source : Numerama

Galaxy Z Flip 6 : presque pareil, avec un meilleur appareil photo

En apparence, les nouveautés sont encore plus rares sur le Galaxy Z Flip 6, le téléphone à clapet de Samsung, qui conserve exactement le même look que son prédécesseur (un écran de 6,7 pouces qui se plie en deux).

Ne plus voir cette pub

Seule nouveauté visuelle : la forme des bordures, qui sont aussi plates que sur le Z Fold 6. Au premier coup d’œil, on reconnaît que c’est difficile à voir, puisque le précédent Z Flip 5 avait déjà des bordures aplaties.

L’écran de couverture du Galaxy Z Flip 6 est le même que l’année dernière, mais l’IA le rend plus utile qu’avant, grâce à des réponses automatiques. // Source : Numerama

Il y a heureusement une nouveauté qui vient sauver l’honneur du Z Flip 6 : son appareil photo. Jusqu’à aujourd’hui, les clients de Samsung avec un budget « haut de gamme » avaient le choix entre un Galaxy S axé sur la photo et un Galaxy Z Flip axé sur le style. Le téléphone à clapet n’a jamais eu droit au meilleur module caméra du marché, ce qui forçait ses clients à renoncer à la photographie au profit du look.

Avec le Z Flip 6, Samsung améliore enfin cet aspect. Oubliez le capteur principal de 12 Mpix, place à un capteur principal de 50 Mpix (relié à un module avec une ouverture f/1.8). Pour la première fois, le téléphone clapet/pliant de Samsung dispose donc du même appareil photo que le S24 haut de gamme. Seul absent : le téléobjectif, il faut se contenter d’un zoom numérique ici (Samsung, comme Apple, promet du x2 sans perte de qualité).

Les couleurs du Galaxy Z Flip 6 // Source : Numerama

Parmi les autres nouveautés du Galaxy Z Flip 6, il y a :

La puce Snapdragon 8 Gen 3.

12 Go de RAM au lieu de 8 Go.

Une batterie de 4 000 mAh au lieu de 3 700 mAh.

Le Z Flip 6 est dans la continuité du Z Flip 5, qui était pour le coup une mise à jour majeure avec un grand écran de couverture. Son prix est toujours de 1 199 euros (256 Go) ou 1 319 euros (512 Go). C’est un peu décevant, il est temps pour Samsung de tomber sous la barre des 1 000 euros.

Les fameuses bordures plates de Samsung, grande nouveauté de la génération 2024. // Source : Numerama

Galaxy AI : des fonctions innovantes pour sauver 2024

En 2024, ce n’est pas tellement sur le matériel que Samsung mise, mais sur le logiciel.

Galaxy AI, sa suite de fonctions liées à l’intelligence artificielle générative, s’étoffe de nombreuses nouveautés. Elles sont exclusives aux Z Fold 6 et Z Flip 6 dans un premier temps, mais arriveront rapidement sur les S24 et Z Fold/Flip 5. Voici la liste :

La traduction en temps réel des appels fonctionne désormais dans les autres applications, comme WhatsApp ou Messenger.

Le mode Interprète de Samsung Translate permet d’utiliser l’écran externe de son Z Flip ou Z Fold pour afficher une traduction de ce que l’on écrit à un serveur qui ne parle pas la même langue que nous, par exemple.

Le petit écran du Galaxy Z Flip 6 suggère des réponses automatiques à un message, en analysant les 7 derniers échanges avec un modèle de langage.

On peut générer un message ou un mail avec un prompt, grâce à un modèle de langage (c’est similaire aux Writing Tools d’Apple Intelligence).

Le navigateur Samsung Internet peut traduire les images.

La fonction Entourer pour rechercher de Google peut analyser un QR Code ou résoudre un problème mathématique.

Gemini devient l’assistant vocal par défaut, à la place de Google Assistant.

Samsung Notes peut traduire un PDF et le résumer.

Depuis n’importe quelle application, on peut générer un long message avec un prompt. Il faut utiliser le clavier Samsung. // Source : Numerama

Du côté des photos, d’autres nouveautés IA sont au programme :

L’application Galerie peut ajouter un effet 3D à une image, pour générer un faux arrière-plan qui bouge avec l’accéléromètre du smartphone.

Une IA générative peut fabriquer des portraits dans différents styles, comme une version animation inspirée de Pixar.

Les croquis génératifs permettent de dessiner un chien avec son doigt, puis d’en voir un réaliste généré à l’écran (avec l’ombre).

Le fond d’écran peut changer de météo en fonction du temps réel.

La génération d’images avec l’IA est extrêmement cool. À gauche la génération par dessin, à droite la transformation d’une photo. // Source : Numerama

Le millésime 2024 des nouveaux smartphones pliants de Samsung confirme que la tendance dans l’industrie de la tech est à l’intelligence artificielle plutôt qu’aux nouveautés matérielles. Les Google Pixel 9 et Apple iPhone 16 devraient le confirmer dans les prochaines semaines.

Reste désormais pour Numerama à tester les nouveaux Fold et Flip de Samsung, ainsi que la nouvelle bague Galaxy Ring du constructeur coréen. Ils seront disponibles à l’achat dès le 24 juillet, après une phase de précommande.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+