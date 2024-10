Lecture Zen Résumer l'article

Trois mois après l’annonce du Galaxy Z Fold 6, Samsung lance le Galaxy Z Fold Special Edition en Corée du Sud, qui est une version améliorée de sa tablette pliante. Le produit donne un aperçu des futurs appareils de la marque.

Le 10 juillet 2024, depuis Paris, Samsung a annoncé les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Ces deux smartphones pliants sont amenés à dominer leurs catégories respectives pendant un an, jusqu’à la sortie de leurs successeurs.

Le 21 octobre de la même année, dans un communiqué de presse publié sur son blog coréen, Samsung a annoncé que le Z Fold 6 n’était plus sa dernière tablette pliante. La marque lance le Galaxy Z Fold Special Edition, qui a tout d’un Galaxy Z Fold 7 avant l’heure. Le timing de ce lancement interroge, puisqu’il condamne le Z Fold 6 à ne pas être le meilleur de sa catégorie pendant plusieurs mois.

Le Galaxy Z Fold Special Edition fait tout mieux que le Galaxy Z Fold 6

L’annonce du Z Fold Special Edition n’est pas vraiment une surprise, car le produit faisait l’objet de rumeurs depuis plusieurs semaines. Il demeure étonnant de voir Samsung concurrencer son dernier appareil haut de gamme seulement trois mois après son lancement, surtout avec un produit réservé à la Corée du Sud et présenté en tant qu’appareil spécial. Le Z Fold Special Edition n’existe qu’en une couleur, ce qui renforce son image de produit unique.

Les nouveaux écrans du Galaxy Z Fold. // Source : Samsung

Au rang des nouveautés, on peut constater que Samsung commence à écouter les critiques sur ses appareils. Le Z Fold Special Edition ressemble à un Z Fold 6, mais s’affine largement (10,6 millimètres d’épaisseur au lieu de 12,1). C’est plus que nécessaire face à Honor, OnePlus ou Huawei, qui proposent des appareils beaucoup plus fins.

Le ratio des écrans évolue aussi, même si Samsung ne change pas complètement de vision. L’aspect « télécommande » de l’écran de couverture est moins fort (on passe de 22,1:9 à 21:9), tandis que l’écran déplié est un peu moins carré (20:18). Les deux écrans sont aussi plus grands, avec une tablette qui mesure désormais 8 pouces.

Z Fold 6 Z Fold Special Edition Écran de couverture 6,3 pouces / 22,1:9 6,5 pouces / 21:9 Écran ouvert 7,6 pouces / 20,9:18 8 pouces / 20:18 Finesse 12,1 mm 10,6 mm Poids 239 grammes 236 grammes Capteur principal 50 Mpix 200 Mpix RAM 12 Go 16 Go Processeur Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3

Parmi les autres nouveautés du Z Fold Special Edition, Samsung passe d’un capteur principal de 50 Mpix à un capteur de 200 Mpix, comme sur le S24 Ultra. Le zoom n’évolue malheureusement pas. Le smartphone bénéficie également de 16 Go de RAM au lieu de 12.

La finesse d’un Galaxy Z Fold 6 fermé (deux couches) est équivalente à celle d’un Huawei Mate XT (3 couches). Le Z Fold Special Edition devrait améliorer cet aspect. // Source : Numerama

Avec tous ces changements, le Galaxy Z Fold Special Edition est assurément un meilleur appareil que le Galaxy Z Fold 6, qui prend un coup de vieux improbable pour un produit sorti il y a trois mois. Y aura-t-il un Z Fold 7 avant l’été 2025 ? C’est en tout cas souhaitable, au risque de voir les fans de la marque renoncer à leur achat.

Commercialisé en Corée du Sud à partir du 25 octobre, le Galaxy Z Fold Spacial Edition coûte 2 789 600 won, soit environ 1 870 euros. C’est le même prix qu’un Z Fold 6, malgré des caractéristiques supérieures.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+