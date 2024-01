[Deal du jour] Le Remastered de The Last of Us Part II est sorti le 19 janvier 2024 sur PlayStation 5. Cette version mise à jour propose de meilleurs graphismes pour une expérience améliorée. Il baisse déjà de 10 € pendant ces soldes d’hiver.

C’est quoi, la promotion sur The Last of Us Part II Remastered ?

The Last of Us Part II Remastered est normalement vendu 49,99 €. Il est proposé sur Amazon au prix de 39,99 €.

C’est quoi, ce remaster de The Last of Us ?

Après le remake de The Last of Us en 2022, c’est maintenant la seconde partie du diptyque qui a droit à une nouvelle version. Pas de remake pour cet épisode, mais un simple remaster, soit une version améliorée et mise à jour pour la PS5. The Last of Us Part II, sorti il y a trois ans, est assurément un jeu à refaire pour le plaisir, et pour celles et ceux qui ont suivi la série de HBO, une belle manière de continuer l’histoire de Joel et Ellie, en attendant la saison 2.

The Last of Us Part II continue sur les mêmes thématiques déjà au centre du premier opus. Naughty Dog propose toutefois une œuvre plus sombre et plus radicale, qui prend le risque de perdre une partie de son public en route. L’écriture reste néanmoins d’une justesse incroyable, et le monde post apocalyptique dans lequel évoluent les personnages est bluffant de réalisme. Le mode Sans Retour, qui fait son apparition dans ce remaster, met en lumière un élément finalement peu discuté à la sortie du jeu en 2022, son gameplay incroyable.

Le mode Sans Retour de The Last of Us Part II Remastered // Source : Capture PS5

Est-ce que ce remaster de The Last of Us Part II vaut le coup en promotion ?

Moins de 40 €, c’est le bon prix si vous n’avez pas fait le jeu culte de Naughty Dog. Pour les possesseurs de la version PS4 en dématérialisé, ou en version physique, sachez qu’une upgrade vous permet de profiter du jeu sur PS5 pour seulement 10 €.

Au rang des nouveautés de ce remaster, en plus de l’amélioration graphique, vous pourrez compter sur un mode Performance, ainsi que quelques ajouts qui viennent enrichir l’expérience de jeu. Les adeptes des survival pourront s’essayer au mode Sans Retour cité plus haut, et enchaîner des affrontements aléatoires, avec de nouveaux personnages jouables. Celles et ceux qui s’intéressent à la fabrication des jeux vidéo auront le plaisir de parcourir trois niveaux jamais vus auparavant, accompagnés de commentaires audio. Enfin, un mode Guitare, amusant, mais anecdotique, vous permettra de faire une pause musicale bienvenue.

