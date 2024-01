The Last of Us Part II Remastered permet de découvrir trois niveaux bonus que Naughty Dog a décidé de ne pas inclure dans l’histoire. Ils ne sont pas terminés et sont accompagnés de commentaires audio. On vous conseille de ne pas les écouter tout de suite.

Naughty Dog et Sony ont décidé d’offrir une réédition PS5 à The Last of Us Part II, chef-d’œuvre initialement paru en 2020 sur PlayStation 4 (soit quelques mois avant la sortie de la plus récente console). Outre des améliorations graphiques et des gains en immersion liés à la manette DualSense, cette version baptisée The Last of Us Part II Remastered propose des contenus inédits : le mode Sans retour (inspiré du genre rogue-like) et les niveaux perdus. Le tout pour 10 € si vous possédez déjà le jeu.

Les niveaux bonus en question sont des portions de l’aventure qui ont été abandonnées pendant le développement, pour des raisons diverses et variées. Attention, les développeurs n’ont pas pris la décision de les terminer pour les intégrer dans le jeu, qui reste exactement le même que sur PS4 (pour la partie histoire). Pour accéder à ces séquences annexes, il faut passer par le menu principal, via l’onglet intitulé « Coulisses » (et pas « Bonus »).

The Last of Us Part II Remastered // Source : Capture PS5

Découvrez les niveaux bonus de The Last of Us Part II par vous-même

The Last of Us Part II Remastered permet de découvrir trois moments supprimés : le premier à Jackson (avant le tendre baiser entre Ellie et Dina), le deuxième dans les égouts de Seattle (avec une emphase sur l’agencement au sein de décors étriqués) et le troisième dans une épicerie délabrée (Ellie chasse un sanglier). Chacun d’eux est introduit par Neil Druckmann en personne. Le directeur et scénariste de The Last of Us Part II révèle les raisons qui ont poussé Naughty Dog à les abandonner. C’est majoritairement une question de rythme : l’idée est toujours d’assurer une continuité et un équilibre, surtout pour un jeu aussi long (une vingtaine d’heures).

On peut ensuite jouer ces niveaux avec, au choix, les commentaires de certains membres de l’équipe de Naughty Dog. C’est là où l’on peut vous prodiguer un petit conseil : découvrez d’abord ces quelques minutes de gameplay sans aucune intervention extérieure. Les phrases prononcées, à activer en appuyant sur une touche à certains endroits, ont tendance à spoiler ou à fournir des aides qui inhibent le plaisir de l’exploration. Sachant que les niveaux ne sont pas très longs, c’est dommage.

The Last of Us Part II Remastered // Source : Capture PS5

De plus, il faut vraiment voir ces contenus comme des petits bonbons : le studio n’a pas honte de nous faire jouer à des séquences qui sont loin d’être terminées, avec tout ce que cela implique en termes de rendu visuel en deçà du jeu fini et de mécaniques insuffisamment élaborées. Cette pratique peu courante, pour ne pas dire inédite, renforce quand même l’univers de The Last of Us, avec une énième preuve qu’une idée, même inachevée, peut se révéler traumatisante (on ne vous dira pas quel niveau a le pire impact).

The Last of Us Part II Remastered // Source : Capture PS5

Une fois que vous avez terminé ces niveaux perdus une première fois, vous pouvez activer les commentaires pour en apprendre plus sur les coulisses. Les détails fournis sont assez intéressants et permettent de mieux comprendre certains choix qui peuvent s’avérer cruciaux quand on développe un jeu (la notion de sacrifice est importante). Les fans de The Last of Us Part II Remastered, voire de Naughty Dog, y trouveront forcément leur compte. En outre, les différentes scènes n’accapareront pas plus de dix minutes de votre temps. C’est compact, mais précieux.

