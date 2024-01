Si vous possédez déjà le jeu, la mise à niveau PS5 pour The Last of Us Part 2 Remastered coûte 10 €, au lieu de 50 €. Voici comment faire cet upgrade.

Après une belle vie sur PlayStation 4, The Last of Us Part II se refait une beauté sur PlayStation 5 avec The Last of Us Part II Remastered. Cette nouvelle édition de l’œuvre sensationnelle de Naughty Dog, disponible depuis le 19 janvier 2024, améliore graphiquement le jeu, mobilise la DualSense, et ajoute de nouveaux contenus.

Au programme : trois niveaux « perdus » à découvrir, un mode roguelike appelé Sans Retour, ou encore la possibilité de jouer librement de la guitare. Cette version remasterisée coûte 50 €, sauf si vous possédez déjà le jeu, auquel cas vous pouvez obtenir la mise à jour pour 10 €.

Comment mettre à niveau The Last of Us Part II ?

Si vous possédez le jeu en version disque, insérez-le dans votre PlayStation 5. Sur l’écran d’accueil, sélectionnez The Last of Us Part II. Sur la droite de l’écran, vous verrez cette case : Mise à niveau PS5. Il faut vous rendre sur cette section. L’opération est la même sans le disque, mais il suffit de se rendre sur la page du jeu dans votre bibliothèque.

Dès votre écran d’accueil, vous pouvez accéder à la mise à niveau. // Source : Capture d’écran

Vous vous retrouverez ensuite sur la page de la mise à niveau, pour procéder au paiement et télécharger la nouvelle version du jeu. Un écran vous proposera de prioriser le téléchargement de l’histoire, ou bien du mode Sans retour, selon ce par quoi vous souhaitez commencer pendant que le reste télécharge.

L’édition Remastered pèse presque 100 Go. Vous pouvez bien entendu désinstaller The Last of Us Part II, l’édition PS4 d’origine, pour faire de la place.

La page The Last of Us Part II Remastered. // Source : Capture d’écran

Attention, si vous possédez le jeu sous forme de disque et que vous procédez à la mise à niveau à 10 euros, il vous faudra garder la version disque et l’utiliser à chaque fois que vous voulez jouer à The Last of Us Part II Remastered. L’édition numérique, si vous ne souhaitez plus utiliser votre disque, coûtera toujours 50 euros.

Veillez à conserver le disque de The Last of Us Part II après la mise à niveau à 10 €. // Source : Capture d’écran

À noter que si vous avez acheté le jeu à 50 € alors que vous possédez déjà The Last of Us Part II, Sony vous rembourse intégralement afin que vous puissiez bénéficier de l’upgrade à 10 €.

