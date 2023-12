Le top 10 des recherches sur Google en France en 2023 inclut des sujets globalement tragiques, si l’on s’en tient au top des recherches sur l’actualité. On note aussi une présence remarquée de l’IA dans les requêtes en France.

2023 s’achève et l’heure est aux bilans. Google ne fait pas exception : le mois de décembre est l’occasion pour le moteur de recherche le plus utilisé en France — et accessoirement dans le monde — de faire un petit résumé de ce qui a intrigué les Françaises et les Français. Sans surprise, la recherche en ligne est d’abord en lien avec l’actualité.

L’opération, que Google décline selon les pays dans lesquels l’entreprise opère, n’est hélas pas toujours très joyeuse. 2023 ne déroge pas vraiment à cette règle, avec des évènements tragiques au Maroc, au Proche-Orient ou en France, avec l’attentat d’Arras et la tempête Ciaran. Seule entrée neutre : ChatGPT, le chatbot conçu par la société américaine OpenAI, occupe la première place.

Du tragique et de l’IA. L’année 2023 sur Google, en somme. // Source : Oneshoot / Nounproject

Avant de passer au classement, sachez qu’il existe des méthodes pour mieux trouver des informations sur le net. Google fournit des opérateurs que l’on peut utiliser dans sa requête pour affiner sa recherche, en excluant des termes, ou bien pour trouver des pages contenant spécifiquement une expression. Et ce n’est pas la seule astuce qui existe sur Google.

Voici le top 10 de l’actualité 2023 sur Google :

ChatGPT

Guerre Israël Hamas

Émile disparition

Tempête Ciarán

Lina disparition

Motion de censure

Sous-marin Titanic

Séisme Maroc

Pierre Palmade Accident

Arras

Il est à noter que ce top 10 exclut des mots-clés trop courants, comme la « météo ». Il s’agit surtout de faire ressortir les moments qui ont rythmé l’année écoulée sur les douze derniers mois. D’autres termes recherchés sont également écartés, car ils font l’objet de classements séparés. En tout, Google a concocté par moins de vingt tops pour 2023.

Clairement, le ratio « nouvelles positives / nouvelles négatives » penche beaucoup du côté de la deuxième catégorie. L’actualité est-elle par essence tragique ? Vous avez quatre heures. Hormis ChatGPT, tout le reste est associé à de mauvaises nouvelles. Les motions de censure sont liées à des politiques contestées, tandis que le « sous-marin Titanic » renvoie à la catastrophe du Titan.

On a beaucoup cherché sur l’IA en 2023

ChatGPT est l’illustration d’une intense curiosité des Françaises et des Français pour l’intelligence artificielle en 2023. Que ce soit pour retirer une fonction (« Comment supprimer My AI ?), l’ajouter (Comment avoir My AI sur Snap ?) ou utiliser un service (en l’occurrence, Comment utiliser ChatGPT ?). Google a aussi toute une liste sur les demandes les plus nombreuses :

IA pour créer des images

IA pour reformuler un texte

IA pour faire des PowerPoint

IA pour photo

IA pour logo

IA pour dessiner

IA pour améliorer la qualité d’une image

IA pour agrandir une image

IA pour TikTok

IA pour lettre de motivation

De toute évidence, les demandes d’assistance pour générer ou améliorer du texte, des images ou une présentation ont connu un bond en 2023. Signe que les IA sont perçues comme des assistants dociles, pratiques et rapides pour produire un fichier rapidement. Et que l’on souhaite leur déléguer des tâches pas toujours plaisantes à faire, comme la rédaction d’une lettre de motivation.

Au-delà de l’IA, les sujets de la tech n’ont pas occupé les premières places de la préoccupation de la population. On relève toutefois la présence de « Message RCS c’est quoi ? », une entrée liée à l’annonce d’Apple de les prendre en charge dans son application iMessage. On vous explique les enjeux des messages RCS sur l’iPhone dans cet article et dans cette vidéo.

Les questions qui ont préoccupé les Françaises et les Français en 2023 ?

Le top des questions générales

Comment est mort Mickey Mouse ?

Motion de censure c’est quoi ?

C’est quoi le 49.3 ?

Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ?

Qui a gagné l’Eurovision 2023 ?

Hamas c’est quoi ?

Qui a gagné Koh Lanta 2023 ?

Qu’est-ce que le bubble tea ?

Qui a gagné le Ballon d’Or 2023 ?

Combien de temps dure un match de rugby ?

Les « pourquoi »

Pourquoi le Maroc refuse l’aide de la France ?

Pourquoi la guerre en Israël ?

Pourquoi l’électricité augmente ?

Pourquoi Griezmann a les cheveux roses ?

Pourquoi le Hamas attaque Israël ?

Pourquoi les ballons de basket sont oranges ?

Pourquoi Henry Cavill quitte The Witcher ?

Pourquoi Laurence Boccolini quitte tout le monde veut prendre sa place ?

Grèce 13 octobre, pourquoi ?

Changement d’heure d’hiver pourquoi ?

Les « comment »

Comment supprimer My AI ?

Comment se débarrasser des punaises

Comment avoir My AI sur Snap ?

Comment souhaiter un bon ramadan ?

Comment purger radiateur

Comment utiliser le chèque énergie

Comment demander la prime carburant ?

Comment utiliser ChatGPT ?

Comment savoir si on a des punaises de lit ?

Comment Shakira a découvert que Gérard Piqué la trompait ?

Les « où »

Restaurants où manger sain ?

Où se trouve la Namibie ?

Où se trouve Gibraltar ?

Où trouve de l’essence ?

Où se trouve la Palestine ?

Où se trouve le Tonga ?

Où est enterrée Jane Birkin ?

Où regarder PSG-Bayern Munich ?

Où se trouve Arras ?

Où se trouve la Libye ?

Les « quoi »

chemsex c’est quoi ?

49.3 c’est quoi ?

Le Hamas c’est quoi ?

Kibboutz c’est quoi ?

L’abaya c’est quoi ?

Message RCS c’est quoi ?

La bande de Gaza c’est quoi ?

Pentecôte c’est quoi ?

État d’urgence c’est quoi ?

Brav M c’est quoi ?

