Sur Google, il y a les résultats des recherches, mais également Maps, les publicités, Google Shopping, etc. Et si on enlevait tout ça ?

En quelques années, le moteur de recherche Google s’est diversifié pour vous proposer bien plus qu’une liste de résultats. Entre les publicités, Google Shopping, les vidéos, les images et les réponses directement affichées dans l’interface, le moteur de recherche est devenu très complet. Un jour, Google s’étoffera aussi de réponses générées par intelligence artificielle (les AI Overviews) en France. Il s’agit de résumés des résultats. Si vous ne voulez pas de tout ça, on a trouvé la solution.

Comment retirer tout de Google, sauf les résultats de recherche

Il existe une astuce pour revenir à un vrai moteur de recherche. Elle consiste en la création d’un nouveau filtre intitulé « Web » dans les résultats de recherche. Il faut simplement cliquer dessus pour y accéder : ce n’est malheureusement pas l’onglet qui s’ouvre par défaut, mais vous pouvez changer ce comportement.

Pour créer ce filtre, il faut en fait configurer un moteur de recherche personnalisé sur son ordinateur (cela ne fonctionne pas sur smartphone). Pour le créer sur Chrome :

Ouvrez Google Chrome, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sur « Paramètres » ; Rendez-vous dans la section « Moteur de recherche », puis cliquez sur « Gérer les moteurs de recherche et la recherche sur site » ; Dans la section « Recherche sur le site », cliquez sur « Ajouter » ; Remplissez « Google Web » dans le champ « Nom », « google.fr » dans le champ « Raccourci » et « https://www.google.com/search?udm=14&q=%s » dans le champ « URL » ; Cliquez sur « Ajouter ».

Comment simplifier les résultats de Google

Pour avoir l’onglet « Web » par défaut, voici la marche à suivre :

Dans la section « Recherche sur le site », cliquez sur les trois points à côté de « Google Web » ; Cliquez sur « Utiliser par défaut ».

On peut ensuite définir ce paramètre de recherche par défaut

Sur Mozilla Firefox, c’est presque pareil :

Rendez-vous dans les paramètres du navigateur ; Cliquez sur « Recherche », puis sur « Moteur de recharge par défaut » ; Cliquez sur « Ajouter un moteur de recherche » ; Remplissez « Google Web » dans le champ « Nom » et « https://www.google.com/search?udm=14&q=%s » dans le champ « URL ».

Ce que ça retire de Google

Dans la plupart des pays, ce filtre de recherche permet de retirer les AI Overviews. En France, ça ne sert à rien, puisque ces résumés ne sont pas encore disponibles. Mais il y a d’autres avantages avec ce filtre, voilà tout ce qui est désactivé :

Les annonces publicitaires : les résultats sponsorisés affichés en haut de la recherche ;

Google Shopping : les blocs de produits avec les images et les prix vers des boutiques ;

L’encadré informatif : souvent avec des extraits de Wikipédia, des images, des liens, etc. ;

L’encadré qui affiche une réponse extraite d’un site web ;

Les « Autres questions posées » : la boîte avec les questions fréquences (et leurs réponses) ;

La carte Google Maps avec une sélection de lieux publics ;

La sélection d’images référencées par Google ;

La sélection de vidéos référencées par Google (YouTube le plus souvent) ;

Les articles d’actualité ;

Les encarts avec la météo, les résultats sportifs, la conversion de devises, etc.

Sans le filtre Avec le filtre

Grâce au filtre, il ne reste que le titre de la page, son URL, le nom et l’icône du site, ainsi que les commentaires, la date ou les avis. Un retour à l’ancien Google.

