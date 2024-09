Lecture Zen Résumer l'article

L’enquête sur l’implosion du sous-marin Titan affrété par la société américaine OceanGate suit son cours. De nouveaux éléments sont apparus sur l’ampleur de la zone du drame.

La disparition du sous-marin Titan avait fait grand bruit, il y a un peu plus d’un an, en juin 2023. L’expédition qui devait s’approcher de l’épave Titanic a en effet eu une issue tragique pour ses occupants : celui-ci avait implosé, entraînant la mort des cinq personnes à bord.

Plus d’un an après le drame, des images du lieu de l’accident ont été diffusées. Mais les garde-côtes américains ont également été en mesure de produire une carte de la catastrophe.

Des témoins entendus

Dans un échange avec le média Popular Science, les garde-côtes ont indiqué que les débris du submersible s’étendent sur une surface d’environ 30 000 mètres carrés. Cette zone, immense, est elle-même située à un peu moins de 500 mètres de l’épave du Titanic — ce qui est relativement proche. Les garde-côtes ont pu récupérer la plupart des débris, mais pas l’entièreté. Cette mission de récupération est considérée comme terminée depuis octobre 2023.

Une image de l’épave du submersible Titan. // Source : USCG

L’enquête sur cette implosion ayant occasionné la mort de plusieurs personnes est encore en cours.

Des témoins ont été entendus le 16 septembre, et les audiences vont se poursuivre jusqu’au 27. Parmi eux, soit 25 personnes, on trouve des ingénieurs d’OceanGate — l’entreprise ayant construit et géré le submersible –, des dirigeants de l’entreprise ainsi que des garde-côtes. L’objectif reste de comprendre les défauts ayant conduit à cette implosion : le Titan n’avait pas de boîte noire.

Les premiers résultats de l’enquête et l’analyse des débris semble confirmer la piste d’une « délamination ». La coque en fibre de carbone n’a pas résisté à la pression, à de telles profondeurs — le Titanic repose à 3 800 mètres sous la surface de la mer.

Elle se serait fissurée de manière horizontale, permettant à l’eau de s’insérer dans l’espace créé par ces fissures. C’est là qu’à un certain stade de délamination, la pression a alors écrasé le submersible. Un tel choc peut être très brutal : cela explique que les débris aient été éjectés tout autour dans une zone si grande.

