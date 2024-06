Lecture Zen Résumer l'article

Il y a un peu plus d’un an, une expédition sous-marine près du Titanic, organisée par OceanGate, a viré au drame. Aujourd’hui, son co-fondateur est prêt à remettre le pied à l’étrier avec une descente dans une faille située dans les Bahamas. Faut-il s’inquiéter ?

C’était il y a un peu plus d’un an : une expédition sous-marine visant à explorer l’épave du Titanic a viré au drame après l’implosion de l’engin Titan fourni par l’entreprise OceanGate. Cette tragédie n’a visiblement pas tué les ambitions de Guillermo Söhnlein, son co-fondateur. Aujourd’hui à la tête de Blue Marble Exploration, il est en train d’organiser une nouvelle sortie dans les profondeurs, indique The Independant dans un article publié le 21 juin.

Faut-il déjà s’inquiéter ? Oui et non. Blue Marble Exploration ne s’aventurera pas près du Titanic, situé à plus de 3 800 mètres de profondeurs. La mission vise une faille « virtuellement inexplorée », localisée dans les Bahamas et intitulée le Trou bleu de Dean. Elle a une profondeur de 202 mètres, ce qui est beaucoup plus raisonnable que le Titanic. Le site de Blue Marble Exploration souligne toutefois : « Sa profondeur extrême rend le trou inaccessible pour les plongeurs les plus expérimentés et sa localisation pose des difficultés pour lancer des opérations à sa surface. »

Lieu où se trouve le Trou bleu de Dean // Source : Blue Marble Exploration

Une nouvelle mission sous-marine, par le co-fondateur d’OceanGate

Le Trou bleu de Dean se distingue notamment par sa forme qui rappelle un vase, avec une entrée très étroite qui donne accès à une cavité bien plus large. Les membres de l’expédition devront s’attendre à « l’imprévisible » en s’y rendant. Ils devraient par ailleurs tomber sur des restes humains. À ce sujet, Blue Marble Exploration stipule : « Les locaux estiment que Dean est un portail vers l’enfer et que le Diable lui-même rôde dans les profondeurs obscures. Chaque année, plusieurs personnes tombent dans le Trou. Nous nous attendons à trouver des cadavres et nous préparons à gérer ces situations avec un respect total pour les familles. »

La mission repose sur plusieurs défis : des incertitudes thermiques, des courants inattendus, une obscurité quasi totale, une pression 20 fois supérieure à celle de la surface ou encore un isolement problématique en cas d’urgence. On parle vraiment de conditions inhospitalières. Mais cela ne semble pas effrayer Guillermo Söhnlein qui, rappelons-le, espère aussi envoyer des individus sur la planète Vénus avec des colonies flottantes.

Guillermo Söhnlein a confié à The Independant que l’expédition s’appuiera sur des sous-marins certifiés (ce qui n’était pas le cas du Titan d’OceanGate) et que l’équipage sera composé de professionnels. Après le drame du Titanic, il avait indiqué : « Regardons ce qu’il s’est mal passé, tirons des enseignements et plongeons à nouveau. » À ses yeux, il est impératif de continuer d’explorer l’inconnu, et c’est précisément le but de Blue Marble Exploration. Gageons que le drame lié à OceanGate conduira aux précautions de rigueur et à davantage de prudence.

