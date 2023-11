L’acheminement électrique dans le Grand Ouest de la France est aujourd’hui perturbé en raison du passage de la tempête Ciaran. Plus d’un million de foyers sont sans électricité. Par ailleurs, les télécoms aussi sont affectés.

La France métropolitaine se réveille en pleine tempête Ciaran et un premier bilan montre que les vents violents qui se sont abattus sur les cotes et dans les terres ont surtout occasionné des dégâts matériels. On ne dénombre qu’une victime et quatre personnes blessées, selon un point matinal de situation du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, le 2 novembre.

Les dommages ont été essentiellement matériels, le long de la façade Atlantique, dans le Finistère, les Côtes-d’Armor et la Manche. Des toitures ont été emportées ou endommagées, des arbres déracinés, des axes routiers coupés — empêchant la reprise normale du trafic. Une grue de chantier a même chuté à Brest. Quant au réseau électrique, il a aussi été affecté.

Des millions de personnes sans courant, des dizaines de milliers sans Internet

Des coupures de courant dans l’ouest du pays qui ont, non seulement, privé les foyers d’électricité, mais aussi interrompu localement les communications. C’est ce que signale un message publié dans la matinée du 2 novembre par Free 1337 sur X (ex-Twitter), le compte dédié aux incidents et résolutions du réseau du fournisseur d’accès à Internet.

Le décompte de Free mentionne 460 sites mobiles hors service — principalement dans le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d’Armor. « Dans la plupart des cas, il s’agit de problèmes d’alimentation électrique », commente Free. Trois autres départements ont aussi été touchés, plus modérément : la Manche, le Calvados et l’Ille-et-Vilaine.

Les antennes relais de téléphonie mobile requièrent une alimentation électrique pour fonctionner et couvrir les environs sur plusieurs kilomètres à la ronde. Or, précise Enedis de son côté, la tempête Ciaran a fortement mis à mal le réseau électrique dans le Grand Ouest. À sept heures du matin, il y avait 1,2 million de foyers sans électricité.

Des pannes électriques qui affectent également les industries, le secteur privé, les services publics ainsi que les infrastructures nécessitant du courant. Le gestionnaire a toutefois une équipe en place pour gérer ce type de situation, et rétablir le courant dans un court délai : « 3 000 salariés et prestataires sont prêts à intervenir dès que les conditions le permettront », assure Enedis.

Outre les communications mobiles, les lignes fixes ont également été mises hors service par endroits. « Environ 60 000 abonnés fixes n’ont plus de services », selon un décompte de Free. Orange et Bouygues Telecom n’avancent aucun chiffre, mais les deux opérateurs indiquent que leurs clients dans l’ouest peuvent aussi subir une connectivité dégradée, voire interrompue.

Un rétablissement qui prendra des heures

« Nos équipes techniques sont mobilisées pour rétablir vos services dans les meilleurs délais », signale Bouygues dans un point de situation sur X. Même son de cloche chez Orange, qui invite la population à lui signaler « des câbles téléphoniques décrochés ou des poteaux endommagés » pour les réparer rapidement. Chez Free aussi, ses équipes sont mobilisées.

Le plein rétablissement des liaisons électriques et, par ricochet, des communications mobiles et fixes peut prendre plusieurs heures. L’équipe FIRE (« Force d’Intervention Rapide Électricité ») d’Enedis, qui est spécialisée dans ce travail, met généralement aux alentours de 24 heures (cas de la tempête Aurore en octobre 2021) à 72 heures (tempête de neige en 2019 et canicule à l’été 2022) pour réalimenter 90 % des foyers.

Free a prévenu que l’acheminement des appels vers les numéros d’urgence (comme le 18 pour les pompiers ou le 112 pour le numéro d’urgence européen) est aussi affecté, en raison de la perte d’une partie du réseau électrique dans l’ouest et, donc, du fonctionnement de certaines antennes relais. Cela, alors que les pompiers sont justement fort sollicités — 1 900 interventions comptabilisées.

Un exemple d’intervention sur une ligne (image d’illustration. // Source : Classiccardinal

Le fonctionnement des appels d’urgence en France est pensé pour que la liaison passe systématiquement. Cela, tant qu’il y a au moins un des quatre opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free) qui couvre la zone depuis laquelle l’appel est passé. Cela assure de la redondance, mais aussi une couverture maximale du territoire.

Cependant, dans les cas où les sites sont partagés par les quatre opérateurs, il est possible que des zones ne soient ponctuellement plus couvertes du tout, faute de courant pour alimenter la station. Il y a certes des batteries de secours qui peuvent entrer en jeu, mais leur autonomie est brève, qui assure un fonctionnement d’une demi-heure environ.

Selon le dernier bulletin de Météo-France, l’alerte vigilance de niveau orange (et rouge dans certains départements) pour les vents doit s’achever dans la soirée du 2 novembre, vers 20h. En revanche, les alertes pour les orages, les inondations et les vagues vont rester au niveau orange durant la nuit et parfois jusqu’au matin du 3. Toutes repasseront en alerte de niveau jaune ensuite.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !